«Северсталь» переиграла трехкратного обладателя кубка Гагарина

Хоккеисты «Северстали» обыграли трехкратного обладателя Кубка Гагарина - казанский «Ак Барс».

Уступая 1:3 после стартового периода, череповчане заменили в перерыве вратаря, вместо Константина Шостака на лёд вышел Александр Самонов.

Во второй двадцатиминутке «сталевары» ответили тремя своими шайбами. Гол в большинстве забил Никита Коростелёв, затем он ассистировал Адаму Лишка, который сравнял счёт. Спустя ещё четыре минуты Кирилл Пилипенко оформил дубль в матче и вывел «жёлто-чёрных» вперёд.

В третьем отрезке игры команды не думали останавливать. Череповчане ещё трижды поразили ворота гостей, на что казанцы ответили двумя своими шайбами. В результате в матч завершился со счётом 7:5 в пользу «Северстали». Дублем помимо Пилипенко отметился ещё и Никита Коростелёв, забросив свою вторую уже в пустые ворота.

«Несмотря на то, что матч поначалу складывался не в нашу пользу – мы не совсем здорово контролировали шайбу на старте встречи - во втором периоде мы проявили характер. Вернули контроль шайбы, контроль хода игры и выиграли матч», - отметил после игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Следующий матч череповчане проведут завтра. Дома сыграют против уфимского «Салавата Юлаева».