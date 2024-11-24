Пять финансовых привычек, от которых необходимо отказаться после 60-ти лет

Небольшие пенсии, преклонный возраст и проблемы со здоровьем, делают российских пенсионеров одной из самых уязвимых категорий общества. Поэтому некоторые приходится корректировать свою жизнь согласно сложившейся ситуации. Важно в таких условиях полностью пересмотреть свои финансовые привычки, а от некоторых вообще отказаться.

Первая ошибка всех современных пенсионеров, это жить для других, а точнее для детей и внуков. Большинство стариков жертвует своими деньгами ради того, чтобы помочь внучатам и детям. При этом отказывают себе в жизни в последних радостях. В последнее время участились случаи, когда дети уговаривают своих престарелых родителей оформить кредит, оплату которого потом благополучно вешают на них же. При этом пенсионерам не хватает денег на самые необходимые вещи. Поэтому стоит разделить финансовые обязанности четко. После 60-ти нужно жить только для себя. В крайнем случае помогать детям нужно только тогда, когда есть хорошая финансовая подушка безопасности.

Вторая ошибка, которую часто совершают старики, это вера в легкие деньги, и различных целителей, являющихся на самом деле шарлатанами. Жизненный опыт должен подсказать, что легких денег в жизни не бывает, а если есть проблемы со здоровьем, то лучше всего обратиться к медикам в свою поликлинику. Прежде чем совершить какое-то финансовое вложение, необходимо сто раз посоветоваться с другими людьми, возможно кто-то обязательно убережет вас от необдуманных действий.

Многие пенсионеры не доверяют банкам, и это третья главная ошибка после 60-ти. К сожалению в истории нашей страны были случаи, когда деньги, положенные в банки замораживались и обесценивались. Но эти времена далеко позади. Сегодня сохранность денег до 1,4 млн. руб. гарантировано государством. А лишняя копейка в виде процентов по вкладу точно не будет. Поэтому не стоит бояться хранить деньги в банке.

Жить в кредит, это четвертая ошибка. Все сказки, что не нужно ни на что копить, а возьми кредит и живи полноценно, это сплошной обман. Любой кредит, это очень тяжелое бремя. После 60-ти лет необходимо прекратить жить в кредит. В марте 2025 года заработает закон, согласно которому можно будет через Госуслуги запретить самому себе брать кредиты, и лучше всего будет воспользоваться этой опцией.

Пятая ошибка, которую допускает большинство пенсионеров, это не знание своих прав. Сегодня в России для пожилых людей действует много различных льгот, начиная от бесплатного проезда в общественном транспорте, и заканчивая субсидиями на оплату услуг ЖКХ. Поэтому следует обратиться в органы социального обеспечения, или к юристу, который вам разъяснить все ваши права на ту или иную льготу. Это позволит вам значительно сэкономить ваш бюджет.

Если вам 60 лет, или у вас есть родственники, которые перешагнули данный возрастной рубеж, то сядьте и проанализируйте свои финансовые привычки, и при наличии всех вышеописанных случаев, откажитесь от них, и вы увидите как облегчится ваше финансовое состояние.