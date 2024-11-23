Более 25000 человек остались без света после снегопада в Вологодской области

Из-а снегопада в Вологодской области максимальное отключение потребителей от электроэнергии составило более 25 000 человек. Такую информацию предоставила заместитель губернатора региона Евгения Мазанова Георгию Филимонову. Бригады энергетиков весь день работали по аварийным отключениям.

«По состоянию на 24:00 23.11.2024 электроэнергия отключена у 1272 человек в 71 населенном пункте в Устюженском и Бабаевском округах, Череповецком районе», - сообщает Евгения Мазанова.

Самая сложная ситуация складывается в Устюженском округе, где на уже отремонтированные линии после урагана в четверг снова упали деревья.

«Сегодня была попытка подключения света. Пока не получается. Новые падения деревьев, обрывы проводов. Бригады работают, пытаются убрать завалы. Будут работать дальше. Жителям ситуацию пояснила. Буду на связи с жителями», - рассказала глава Устюженского округа Лариса Богданова.

Все аварийные работы энергетики планируют сегодня до 20.00.