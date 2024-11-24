Рубль стал заложником геополитики. Каким будет курс доллара: 120 или 93?

На прошедшей неделе российский рубль обновил своими минимумы. Курс американского доллара достиг отметки в 104 руб, и теперь по мнению некоторых аналитиков для него открылся путь на 120 руб. Однако не все так критично, и российская валюта еще имеет шансы отыграть потери.

120 руб за доллар мы видели в феврале 2022 года после начала СВО, и сейчас есть вероятность снова увидеть эти цифры на табло российских обменников. Причиной для этого будут не экономические факторы, а геополитика. В последние дни мы видим эскалацию украинского конфликта, западные страны разрешили режиму Зеленского бить вглубь России дальнобойными ракетами. После чего стало известно о существовании ракеты “Орешник”.

Все больше публикаций в мировых СМИ говорит о том, что эскалация может продолжиться, а это значит, что и курс доллара мы можем увидеть на более высоких уровнях. Согласно технического анализа, котировки доллара должны рано или поздно вернется на свои максимумы, поэтому исключать тест отметки доллара по 120 руб исключать нельзя.

Между тем фундаментальные экономические факторы говорят об обратном, а именно, что рубль еще имеет шансы укрепиться. На данный момент мы имеем высокие цены на нефть, большой профицит внешнеторгового баланса, и небольшой дефицит государственного бюджета. И если накал вокруг украинского конфликта спадает, то рубль имеет все шансы отыграть свои потери. Если мы посмотрим на график, то можем увидеть фигуру “клин”, основание которой находится в районе 93 руб. за доллар. С определенной долей вероятности мы еще можем увидеть доллар на этих уровнях.

Ну а как все будет на самом деле, мы скоро узнаем. Данная информация не является торговой рекомендацией.

