Генпрокуратура поручила проверить обоснованность тарифов на услуги ЖКХ в регионах России

2 февраля пресс-служба Генпрокуратуры сообщила о дополнительных проверках в регионах из-за случаев завышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

«По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова принимаются меры по приведению тарифов на ЖКХ в соответствие с законодательством… С учетом складывающейся обстановки Генеральная прокуратура РФ поручила территориальным прокурорам организовать дополнительные надзорные мероприятия на данном направлении. Ситуация в указанной сфере находится на постоянном контроле органов прокуратуры», — говорится в сообщении.

В частности, указывается, что в Пермском крае, Кировской и Ульяновской областях вмешательство прокуроров потребовалось в связи с завышением тарифов на услуги. В Новосибирской области после прокурорского вмешательства из тарифа для энергоснабжающей организации исключены экономически необоснованные расходы. В Томской области при установлении тарифов на коммунальную услугу по теплоснабжению для муниципального предприятия исключены неправомерные затраты и фактически не понесенные расходы на выплату премий производственному персоналу.

Ранее NewsVo сообщал, что 82-летний житель Вологды не смог вовремя получить ежемесячную денежную компенсацию за коммунальные услуги из-за того, что «Вологдагортеплосеть» предъявила ему долг, которого на самом деле не было. Прокуратура обязала поставщика теплоэнергии произвести перерасчет.