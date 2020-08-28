Памятник Христофору Леденцову установят у библиотеки ВоГУ

28.08.2020 [Общество]
Памятник Христофору Леденцову установят у библиотеки ВоГУ

В Вологде выбрали место для установки памятника знаменитому вологжанину XIX века, купцу и меценату Христофору Леденцову. 

- Было предложено семь вариантов. 44% голосов вологжане отдали за площадку у библиотеки ВоГУ на перекрестке улиц Ленина и Зосимовской. Я считаю, что выбор вполне обоснованный, ведь Христофор Леденцов сам обучался в этом здании (Вологодская губернская мужская гимназия) и, помимо прочих многочисленных заслуг, был одним из организаторов Общества содействия успехам опытных наук, которое поддерживало и спонсировало ученых, - написал мэр Вологды Сергей Воропанов на своей странице в соцсети. 

Мэр Вологды напомнил, что памятник установят на средства бизнеса. 28 августа Воропанов вместе с ректором ВоГУ Вячеславом Приятелевым осмотрел место, которое выбрали для монумента в ходе интернет-голосования. Первые обсуждения показали, что вологжане хотят увековечить память земляка не в виде бюста, а в виде памятника в полный рост. Предполагается, что он должен быть не просто вписан в городскую среду, а быть интересным для вологжан, студентов, туристов.

Христофор Семёнович Леденцов родился в 1842 году. Он окончил Вологодскую гимназию, уехал учиться сначала в Москву, затем в Кембридж. Знал восемь языков и всю свою сознательную жизнь посвятил благотворительности в области русской науки. Будучи городским головой Вологды, многое сделал для города. Именно он решил открыть ломбард в Вологде — первый в России. Он всю жизнь мечтал о деле, «которое должно коснуться самого корня человеческого существования». 

Создав при Императорском московском университете (ныне МГУ) и императорском московском техническом училище (ныне МГТУ имени Баумана) «Общество содействия успехам опытных наук и их практических применений», всё своё громадное состояние Леденцов завещал этому Обществу.  Гранты на исследования из этох денег получали, в частности, Владимир Вернадский и Иван Павлов. Так Леденцова стали называть «русским Нобелем».

Фото со страницы Сергея Воропанова в соцсети

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