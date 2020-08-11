Стали известны зарплата вологодского губернатора и его годовой доход

11.08.2020 [Политика]

Губернатор Вологодской области отчитался о своих доходах за прошлый год. Они составили более 10 млн рублей.

Заработок Олега Кувшинникова в 2019 году составил 10 628 007 рублей 79 копеек, в том числе по основному месту работы — 7 532 655 рублей 86 копеек. То есть зарплата губернатора составляет более 600 тысяч в месяц. Остальной заработок может являться пенсией.

Глава региона предпочитает ездить на BMW 730 IAD. Такая машина находится в его собственности. Он владеет двумя земельными участками по 2154 и 1215 квадратных метра и жилым домом, площадью 259,5 квадартных метра.
Кроме этого, в пользовании Олега Кувшинникова находится земельный участок для сельскохозяйственного использования площадью 4230 квадратных метра и квартира — 62,8 квадратов. На супруге так же записано две машины Audi Q3 и Suzuki SX4.

Вместе с губернатором отчитались о своих доходах и его заместители. На первом месте по доходу из бюджетной кормушки стоит председатель правительства Антон Кольцов. Он заработал в прошлом году 9 446 399 рублей 72 копейки, из них по основному месту работы Антон Кольцов получил 7 471 12 рублей 38 копеек.

На втором месте по заработку оказался Евгений Богомазов. На посту заместителя губернатора и руководителя департамента внутренней политики области он заработал 6 155 889 рублей 56 копеек.
Примерно одинаково заработали в 2019 году по основному месту работы Виталий Тушинов и Виктор Рябишин, по 5 898 061,34 и 5 826 616,00 рублей соответственно.

Антон Стрижов отчитался о 5 556 251,15 рублей дохода на своем месте в 2019 году, Эдуард Зайнак о 5 415 609,59, Михаил Глазков о 5 271 191,10, Валентина Артамонова о 4 979 367,58, Лариса Каманина о 2 166 583,22 рублях.

При этом средняя зарплата в Вологодской области в декабре 2019 года составила 48 015 рублей, писал NewsVo.

Тэги: зарплаты, губернатор

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

27 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Белозерске закрыли инфекционное отделение больницы из-за заболевших коронавирусом медиков
14 новых случаев коронавируса выявили в Вологде за сутки
20 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце
В Вологде на улице Ярославской разбили ВАЗ, стоящий на подъезде к стройке детсада
Череповец вышел на первое место в области по общему количеству заболевших COVID-19
Три человека получили травмы в ДТП в Вологодском районе
Трудовой договор с главврачом «Вологодской психиатрической больницы» расторгли по требованию прокуратуры
18-летний житель Великого Устюга украл велосипед у ребёнка на детской площадке
Из бюджета Вологодской области решили потратить более 100 тысяч рублей на покупку стола
11.08.2020 [Политика]

Стали известны зарплата вологодского губернатора и его годовой доход

773
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Задержан начальник департамента культуры правительства Вологодской области
Гортеплосеть не смогла взыскать с жителей дома в Вологде деньги за «потерю тепла» летом
Главным архитектором Череповца стал работавший в администрации Вологды Антон Аникин
На границе Вологодской и Ярославской областей началась перепись летучих мышей
Стали известны зарплата вологодского губернатора и его годовой доход
Новый сезон Том Сойер Феста в Тотьме: волонтёры красят дом в центре города и приглашают всех желающих присоединиться
В Вологде появилась выделенная полоса для общественного транспорта
 
28.07.2020 [Общество]

Пенсионер из Бабаево через суд пытался добиться компенсации за операцию на глазу, после которой ему стало хуже

2604
0
11.08.2020 [БлогоVO]

Именно здесь можно проникнуться душой Русских деревень

45
0
10.08.2020 [Обзор Прессы]

Непригодный для жизни дом в Узком переулке в Вологде несколько лет не признают аварийным

443
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика