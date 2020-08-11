Стали известны зарплата вологодского губернатора и его годовой доход

Губернатор Вологодской области отчитался о своих доходах за прошлый год. Они составили более 10 млн рублей.

Заработок Олега Кувшинникова в 2019 году составил 10 628 007 рублей 79 копеек, в том числе по основному месту работы — 7 532 655 рублей 86 копеек. То есть зарплата губернатора составляет более 600 тысяч в месяц. Остальной заработок может являться пенсией.

Глава региона предпочитает ездить на BMW 730 IAD. Такая машина находится в его собственности. Он владеет двумя земельными участками по 2154 и 1215 квадратных метра и жилым домом, площадью 259,5 квадартных метра.

Кроме этого, в пользовании Олега Кувшинникова находится земельный участок для сельскохозяйственного использования площадью 4230 квадратных метра и квартира — 62,8 квадратов. На супруге так же записано две машины Audi Q3 и Suzuki SX4.



Вместе с губернатором отчитались о своих доходах и его заместители. На первом месте по доходу из бюджетной кормушки стоит председатель правительства Антон Кольцов. Он заработал в прошлом году 9 446 399 рублей 72 копейки, из них по основному месту работы Антон Кольцов получил 7 471 12 рублей 38 копеек.

На втором месте по заработку оказался Евгений Богомазов. На посту заместителя губернатора и руководителя департамента внутренней политики области он заработал 6 155 889 рублей 56 копеек.

Примерно одинаково заработали в 2019 году по основному месту работы Виталий Тушинов и Виктор Рябишин, по 5 898 061,34 и 5 826 616,00 рублей соответственно.

Антон Стрижов отчитался о 5 556 251,15 рублей дохода на своем месте в 2019 году, Эдуард Зайнак о 5 415 609,59, Михаил Глазков о 5 271 191,10, Валентина Артамонова о 4 979 367,58, Лариса Каманина о 2 166 583,22 рублях.

При этом средняя зарплата в Вологодской области в декабре 2019 года составила 48 015 рублей, писал NewsVo.