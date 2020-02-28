Вологдастат: средняя зарплата в Вологодской области в декабре 2019 года составила 48 015 рублей

28.02.2020 [Экономика]

Средняя зарплата декабре 2019 года в Вологодской области составила 48 015 рублей, такие данные публикует на своем сайте Вологдастат. При этом по сравнению с ноябрем 2019 года она увеличилась сразу на 22%, а по сравнению с декабрем прошлого года — на 8,8%.

Традиционно самые высокие заработные платы в регионе — в сфере металлургического производства (68 720 рублей), в сфере производства химических веществ и продуктов (89 322 рублей), в сфере финансовой и страховой деятельности (99 955 рублей)

Меньше всех в Вологодской области получают работники на производстве «кожи и изделий из кожи» – 9 817 рублей в месяц, на производстве одежды – 18 109 рублей, текстильных изделий - 15 617 рублей. 

Ранее NewsVo сообщал, что Вологда заняла 63 место из 100 в рейтинге российских городов по уровню зарплат. За его основу взято соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора* - чем больше может позволить себе житель купить на свою зарплату, тем выше у города место в рейтинге.

Зарплаты (за вычетом НДФЛ) были рассчитаны на основе муниципальной статистики Росстата за первые шесть месяцев 2019 года по крупным и средним предприятиям.

Как показало исследование РИА Рейтинг, соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных городах изменяется в диапазоне от 1,4 до 3,8. В Вологде оно ближе к нижней границе - 1,9. Именно столько потребительских наборов может купить вологжанин на свою зарплату, которая составляет 36,3 тысячи рублей.

Череповец вошел в первую двадцатку рейтинга, заняв 13 место: 2,58 потребительских наборов при средней зарплате 47,7 тысяч рублей. Скорее всего, это объясняется высокими зарплатами металлургов.

 

Тэги: зарплаты, Вологдастат

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