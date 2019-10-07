Житель Вологды на свою зарплату может купить в два раза меньше, чем житель Москвы

07.10.2019 [Общество]

Вологда заняла 63 место из 100 в рейтинге российских городов по уровню зарплат. За его основу взято соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора* - чем больше может позволить себе житель купить на свою зарплату, тем выше у города место в рейтинге.

Зарплаты (за вычетом НДФЛ) были рассчитаны на основе муниципальной статистики Росстата за первые шесть месяцев 2019 года по крупным и средним предприятиям.

Как показало исследование РИА Рейтинг, соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных городах изменяется в диапазоне от 1,4 до 3,8. В Вологде оно ближе к нижней границе - 1,9. Именно столько потребительских наборов может купить вологжанин на свою зарплату, которая составляет 36,3 тысячи рублей.

Череповец вошел в первую двадцатку рейтинга, заняв 13 место: 2,58 потребительских наборов при средней зарплате 47,7 тысяч рублей. Скорее всего, это объясняется высокими зарплатами металлургов.

В 2019 году самая высокая зарплата с поправкой на цены была зафиксирована в Москве: на среднюю зарплату (97 тысяч рублей) здесь можно купить 3,83 набора товаров и услуг. На втором месте в рейтинге Южно-Сахалинск с зарплатой 90,6 тысячи, где соотношение составляет 3,81. При этом по уровню цен Москва и Южно-Сахалинск только на шестом и седьмом местах.

Далее идут города в Югре и Ямало-Ненецком округе: Салехард (зарплата 88 тысяч рублей; 3,35 фиксированного набора на зарплату), Сургут (75,8 тысячи рублей; 3,24) и Ханты-Мансийск (71,6 тысячи рублей; 3,20).

Последние места в рейтинге заняли южные города Элиста, Черкесск и Шахты.

*Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, живущего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров. Он включает 112 товаров и услуг, среди них продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.

Тэги: зарплаты

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