В Вологде выявили повторные случаи заражения людей COVID-19

Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил о повторных случаях заражения коронавирусной инфекцией среди тех вологжан, кто ранее уже перенёс COVID-19. При этом сегодня стало известно о пяти новых заболевших в областной столице.

«У нас есть информация о повторных случаях заражения коронавирусом. То есть, заболевшие в начале эпидемии пошли по второму кругу. Мы думали, что у них вырабатываются антитела. Поэтому, я призываю вас соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки, обрабатывать руки», — сказал он во время прямого эфира в ВКонтакте.

В России о первом случае повторного заражения коронавирусной инфекцией впервые сообщили в 20 числах июля. Это был медик из Владимирской области. Ранее случаи повторного заражения фиксировались тлько в других странах, в основном среди медиков.

Основываясь на исследованиях, учёные говорят, что нейтрализующие коронавирус антитела живут в организме человека около двух месяцев. Среди прочих, к такому выводу пришли, например, американские учёные. Их работа опубликована в The New England Journal of Medicine. При этом иммунологи объясняют, что за длительный иммунитет отвечают не столько антитела, сколько В-лимфоциты памяти и Т-лимфоциты. И при повторной встрече с инфекционным агентом происходит быстрая экспансия соответствующих звеньев иммунитета.

За минувшие сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 27 пациентам, большинство из них живут в Череповце. Кроме того, за сутки один из больных коронавирусом скончался. Всего в регионе на данный момент коронавирусом заражены по меньшей мере 448 человек. В целом с начала эпидемии в Вологодской области зафиксировано 2 684 случая коронавируса, большая часть людей уже выздоровела, 27 человек скончались, писал NewsVo.