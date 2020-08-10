Ещё 27 жителей Вологодской области подхватили коронавирус

В Вологодской области выявили ещё 27 человек, заболевших COVID-19. Один человек скончался. Такие данные приводит федеральный оперштаб.

Согласно приведённой информации, за последние 24 часа вологодские медики выписали по выздоровлению 57 человек, у которых ранее диагностировали COVID-19.

Днём ранее сообщалось о 29 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 5 118 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 70 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 259 человек.

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