20 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце

Оперштаб правительства Вологодской области 9 августа сообщил о 29 новых случаях коронавируса, выявленных в регионе за сутки. Из них 20 в Череповце, шесть - в Вологде, два - в Вологодском, один - в Вытегорском районе.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 2628 случаев заражения COVID-19. Из них 785 — в Вологде, 799— в Череповце, 131 — в Вологодском районе, 160 — в Шекснинском районе, 81 — в Кадуйском районе, 65 — в Великоустюгском районе, 175 — в Грязовецком районе, 16 — в Чагодощенском районе, 39 — в Устюженском районе, 23 — в Кичменско-Городецком, 23 — в Сокольском, 51 — в Череповецком, 67 — в Кирилловском, 10 — в Усть-Кубинском, 12 — в Нюксенском, 39 — в Тотемском, 3 — в Бабушкинском, 25 — в Вытегорском, 15 — в Харовском, 98 — в Бабаевском, 5 — в Никольском, 9 — в Тарногском, 4 — в Вожегодском, 19 — в Белозерском, 3 — в Вашкинском, один — в Междуреченском районе.

Всего с начала пандемии на территории региона умерли уже 26 человек с подтвержденным коронавирусом. Выздоровели 2152 человека (плюс 29 за минувшие сутки).