В Кремле подготовили методички, как агитировать население голосовать за поправки в Конституцию

Методички для привлечения населения к голосованию за поправки в Конституцию подготовили в Кремле. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на документы, которые были переданы изданию «Центром „Досье“.

— Чиновники в Кремле разделили все население на шесть целевых групп: пенсионеры и люди старшего возраста, патриотические настроенные, лоялисты, молодежь, малообеспеченные и критически настроенные. Для каждой из этих групп подготовлены основные линии аргументации, речевые модули агитатора, слоганы и заголовки для СМИ, а также рекомендации и примеры действий для продвижения, — говорится в публикации.

Так, для пенсионеров основные линии аргументации — патриотизм, семья, будущее детей и внуков. Среди лозунгов и слоганов упоминаются следующие: „Уважение и доверие: Путин спрашивает совета и одобрения людей“; „Путин уйдет, справедливость и стабильность останутся!“ и „Проголосуем за Россию без нищих и за достойные пенсии!“. Агитаторам рекомендуется апеллировать к жизненному опыту („без пожилых не разобраться“) и „играть на страхах нестабильности“(„главное, чтоб не было хаоса, как раньше“).

Для пропаганды среди патриотически настроенных граждан в администрации президента предлагают использовать „патриотический мотив“ — защита и укрепление суверенитета, приоритет российской Конституции. Слоганы предлагаются следующие: „Ни пяди земли не отдадим! Россия не продаётся — так и запишем!“; „Западу правки в Конституцию не нравятся. Значит надо поддержать!“.

Слоганы и заголовки для тех, кто лоялен к Путину, фокусируются на личности главы государства: „Доверяете Путину, поддержите изменения“, „Путину нужна Ваша поддержка! (Путину важен Ваш голос!)“. Агитаторам рекомендуется делать упор на достижения путинских времен, доказывающие „безошибочность путинской интуиции и понимания ситуации“.

Самый большой раздел методички посвящен рекомендациям по работе с активной частью населения — молодежью. Основные линии аргументации — время перемен, уникальное историческое событие и необходимость обновления. Аналогично звучат и предлагаемые речевые модули: „Пора что-то менять. Если мы хотим двигаться дальше, менять страну к лучшему, нужно, чтоб и основной закон не отставал и не сдерживал изменения“; „Не будет больше застоя. Обновленная Конституция гарантирует сменяемость власти“. Кремлевские чиновники для агитации среди этой группы предлагают следующие слоганы и заголовки для СМИ: „Твой голос — твоя Конституция!“, „Первый раз участвую в создании Конституции“, „Впиши свой голос в историю страны!“ и так далее. Также в АП считают необходимым использовать „молодежную“ риторику и описывать голосование как „праздник“ — „Прокачай“ Конституцию», «Такое раз в жизни бывает».

Для группы малообеспеченных граждан упор предлагается делать на социальные меры и гарантии, а также «улучшение жизни народа» и социальную справедливость. Именно вокруг этих тезисов сформированы основные речевые модули: «Голосуя за поправки — голосуем за социальные гарантии и поддержку самых незащищенных слоев населения»; «Путинские поправки в Конституцию — это не какие-то абстрактные юридические нормы, это новый уровень социальных гарантий — и для пожилых, и для работающих. Это про нашу жизнь». Слоганы звучат примерно так: «Заботишься о стариках и малоимущих — голосуй за поправки!», «Проголосуй за Россию без нищих и достойные пенсии для стариков!». Для работы с этой группой в АП рекомендуют опираться на материальную составляющую («Глупо отказываться от социальных гарантий») и страх («Прокатят Конституцию, уйдет Путин — и все станет как в 90-х»).

Аргументы для работы с критически настроенными гражданами связаны с защитой от ошибок «ручного управления» и разделением полномочий разных ветвей власти. Поправки, говорится в методичке, гарантируют сменяемость власти. В таком же ключе звучат и предлагаемые слоганы: «Конституция по-новому, без авторитаризма и несменяемой власти!», «Хочешь, чтобы Путин ушел? Голосуй за Конституцию!».

Как ранее сообщал NewsVo, президент России Владимир Путин предложил провести общенациональное голосование по поводу внесения поправок в конституцию. Об этом он заявил 15 января в ходе послания Федеральному собранию, озвучив, какие именно изменения могут быть внесены в основной закон страны.