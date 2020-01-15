Путин предложил изменить конституцию России

15.01.2020 [Политика]

Президент России Владимир Путин предложил провести общенациональное голосование по поводу внесения поправок в конституцию. Об этом он заявил 15 января в ходе послания Федеральному собранию, озвучив, какие именно изменения могут быть внесены в основной закон страны.

Так, по мнению главы государства, на территории России Конституция должна иметь приоритет над международным правом. Госдума должна получить право утверждать кандидатуру председателя правительства (у президента при этом останется право отправлять премьер-министра в отставку), также парламент сможет одобрять кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров. Путин также предложил запретить тем, кто занимает  «важные для обеспечения безопасности страны» должности (министры, судьи, главы регионов),  иметь иностранное гражданство, вид на жительство в других странах. Поправки коснутся и института президентства. Так, предлагается установить требование к кандидатам на пост президента России: они должны жить в стране не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства.

Еще одна инициатива: Совет Федерации сможет предлагать президенту отправлять в отставку федеральных судей. Кроме того, в ряде случаев Совфед по представлению президента получит право отстранять судей Конституционного и Верховного судов. Руководители силовых ведомств должны назначаться президентом по согласованию с Советом Федерации. 

Президент также предложил закрепить в конституции норму о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, закрепить регулярную индексацию пенсий. Поправками, как пишет «Коммерстант», также предполагается также усилить роль губернаторов и государственного совета, усилить роль Конституционного суда.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже заявила «Интерфаксу», что ЦИК готов организовать всенародное голосование по пакету поправок в Конституцию, «в любой момент после того, как предложения будут окончательно сформированы».

Тэги: конституция, референдум

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