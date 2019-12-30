Новогодние праздники в Вологде: афиша мероприятий

Афиша праздничных мероприятий в Вологде с 1 по 8 января 2020 года.

Площадь Революции. Фото Newsvo.

Проект «Рождественская сказка в Вологде» пройдет в областной столице с 30 декабря по 8 января. Праздничные мероприятия будут организованы на площадках в разных районах города. «Рождественская сказка» по традиции начнется с зажжения огней на главной новогодней елке на площади Революции.

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ

30 декабря, 18:00-20:00 - "Засверкай огнями, ёлка!" Встреча Российского Деда Мороза. Зажжение огней на главной Новогодней Елки. Шоу театра «Огненные люди» (г. Москва)

31 декабря - 1 января, 23:00-02:00 А у нас Новый год! Новогодняя ночь в Вологде: гр. «Шериф» и «StanSax» (г. Москва). Праздничный фейерверк по окончании концертной программы.

2 января, 18:00-20:00 Новогодняя музыкальная карусель. Концерт группы «Девушки с характером». Выступление танцевально-спортивного клуба «Аверс».

З января, 18:00-21:00 - Дискотека «DАNСЕ» с диджеями радиостанции «Трансмит».

4 января, 18:00-20:00 - Новый год под баян. Концерт заслуженного артиста России Валерия Семина (г. Москва) при участии дуэта «БАЛАЛАЙКА МIХ».

5 января, 18:00-20:00 - Концерт кавер-группы «РАNNА СОТТА» (г. Ярославль, г. Москва).

ПАРК «КРЕМЛЕВСКИЙ САД»

2, 3, 4 и 7 января

11:00-12:00 - Новогодний патруль. Детская анимационная программа с любимыми мультгероями от детского центра «Акуна Матата».

12:00-13:00 - Новогодний позитив. Интерактивная оздоровительная фитнес-разминка для детей и взрослых от фитнес-студии «Позитив».

КРЕМЛЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ

5, 6, 7 января, 11:00-14:00 - СНЕЖГОРОД. Игровая программа для детей с надувными аттракционами

5 января, 12:00-13:00 - Шоу мыльных пузырей;

6 января, 12:00-13:00 - #мыШкоманда Деда Мороза. Игровая программа театра «АRТист» (г. Череповец).

7 января, 12:00-15:00 - Рождество на Русском Севере со Снежной Королевой. Праздничная программа.

НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДЕДА МОРОЗА

Интерактивная программа с главным зимним волшебником и его помощниками в микрорайонах города.

3 января

11.00 - пл. Федулова,

12.00 - стадион «Локомотив»,

13.00 - площадка у СКК «Вологда»,

14.00 - Лоста, ул. Пионерская, 28.

4 января

11.00 - Ковыринский парк,

12.00 - Прилуки, Монастырский парк,

13.00 - площадь Чайковского,

14.00 - Фрязиновский парк.

ВОЛОГОДСКИЙ МУЗЕЙ ДЕТСТВА (ул. Советский проспект, 48; тел. +7 (911) 519-70-90)

2, 3, 4, 5, 7, 8 января, 10:00-18:00 - работают экспозиции ёлочных игрушек и игрушек 20-80-х годов ХХ века. Фотозоны комнат мальчика и девочки разных периодов 20 века.

ПАРК ВЕТЕРАНОВ ТРУДА. «ОЛИМПИЙСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА»

2 января, 12:00 - праздничный концерт на сцене резиденции и награждение победителей конкурса "Большая ёлочная игрушка".

3-6 января, 12:00 и в 16:00 - зимние аттракционы, каток, катание на лошадях, интерактивные площадки, почта Деда Мороза, кофейня резиденции.

Телефоны для бронирования билетов: +7 (921) 057-94-15, +7 (911) 444-56-56.

СТАДИОН «ЛОКОМОТИВ»

З января, 10:00-15:00 - зимний мотокросс, массовое катание на коньках, интерактивная программа.

ВКУСНАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА В ВОЛОГОДСКОЙ СЛОБОДЕ

2-8 января - мастер-классы по росписи рождественского пряника, по приготовлению блюд русской и европейской кухни, выставка самоваров, новогодних игрушек, гирлянд и открыток. Спортивные развлечения «Лыжня Деда Мороза», чай с пирогами.

ВОЛОГОДСКИЙ КРЕМЛЬ

Художественный отдел

Выставки «Старинные вещи уйти не спешат» из коллекции Александра и Виктории Гулько (6+), «Сказка для друзей» (0+), «Острова традиций» (6+), «Художники-ювелиры Вологодчины» (0+).

Юго-Западная башня

Выставка «Там, где живёт сказка...» (0+).

2, 3, 4, 5, 7 января, 11.00-17.30, 6 января, 11.00-16.30 - рождественская ярмарка рукотворных изделий «Сотворённая радость» (0+), проведение мастер-классов.

Экскурсии и программы

2, 3, 6, 7 января, 12.00 и 14.00 – «По дороге к Деду Морозу» (6+), интерактивная экскурсия для сборных групп посетителей (отдел природы и истории);

3, 6 января, 13.00 – обзорная экскурсия для сборных групп посетителей на выставках в художественном отделе;

3, 4, 6 января в 11.00 и 13.00 – интерактивная экскурсия для сборных групп посетителей на выставке «Там, где живёт сказка» (6+) (Юго-Западная башня);

4 января, 11.00-14.00 – «Украсим праздник сами» (0+), мастер-классы (отдел природы и истории);

4 января, 15.00 – «Званый вечер в Кремле» (12+), интерактивная программа для взрослых (Иосифовский корпус);

5 января, 11.00-15.00 – «Новогодний переполох в музее» (0+), интерактивная прогулка с увлекательными заданиями и историческими головоломками (отдел природы и истории);

6 января, 15.00 – «Палаты Иосифа Золотого» (6+), экскурсия для сборных групп посетителей (Иосифовский корпус).

МУЗЕЙ КРУЖЕВА (Кремлевская пл.,12, тел. 72-16-56)

Главная экспозиция и выставка «Птицы-небылицы» (0+)

Выставка макросъёмки снежинок фотографа Сергея Кичигина "Геометрия зимы" (0+)

3 января, 13.00, 5 января, 11.00, 6 января, 12.00 - экскурсии для сборных групп посетителей.

МУЗЕЙ «МИР ЗАБЫТЫХ ВЕЩЕЙ» (ул. Ленинградская, 6; тел.21-14-17)

Выставка ёлочных игрушек из ваты «Родом из детства», автор Ирина Лепихина (6+)

Выставка фотографий содружества Fotolira «Все оттенки синего» (6+)

Игрушка с выставки Ирины Лепихиной.

ДОМ-МУЗЕЙ ПЕТРА I (Советский проспект, 47, тел. 75-27-59)

4 января в 13.00 – Петровская ёлка для вологжан (бесплатно).

ДОМ КУПЦА САМАРИНА (Советский проспект, 16 а; тел. 72-43-11)

5 января, 13.00 – «Приключения рождественской ёлки», новогодняя программа для родителей с детьми (от 3 до 9 лет);

4 января, 16.00 – Рождественские посиделки с бард-группой «Кудеса» (12+);

2, 3, 4, 5 января - фото-ретро салон «Модерн» (предоставляется аренда костюмов начала XX века);

2, 3, 4, 5 января – мастер-классы по каллиграфии (6+) (по предварительным заявкам).

МУЗЕЙ «ЛИТЕРАТУРА. ИСКУССТВО. ВЕК XX» (ул. Герцена, 36; тел 75-55-39)

2 января, 13.00 – «О старинных часах, балете и не только…», музыкальная программа для младших школьников и их родителей (6+)

3 января, 12.00 – митинг у памятника Николаю Рубцову. День памяти поэта (6+)

3 января – в День памяти поэта Николая Рубцова бесплатное посещение музея

Юношеский центр им. Тендрякова (ул. Марии Ульяновой, 7)

Выставка ёлочных игрушек и фотозона у ёлочки. Вход свободный.

ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА (ул. Советский проспект, 20, тел. 72-91-82)

Бесплатные творческие мастер-классы для детей:

4 января, 11.00 и в 14.00 - мастер-класс «Новогоднее настроение» в технике правополушарного рисования (требуется предварительная запись по телефону: 76-97-27) (0+).

4 января, 13.00 - мастер-класс «Новые сказки Севера» по сказкам Дениса Макурина. Зимняя аппликация (6+).

5 января, 13.00 - мастер-класс «Зимний волшебник». Беседа, чтение и изготовление объемной аппликации (6+).

8 января, 13.00 мастер-класс «Чудеса среди зимы». Почитаем сказку Самуила Маршака «12 месяцев» и сделаем подснежники из цветной бумаги (6+).

БОТАНИЧЕСКИЙ САД «БОТАНИКА» (Ершовский переулок, 10А, тел. 33-13-38, 8 (921) 129-68-07)

3, 4, 5, 6 и 7 января, 9.00-17.00 – елки для детей, познавательные программы, экскурсии, мастер-классы, контактный зоопарк.

АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «СЕМЕНКОВО» (пос. Семёнково, тел. 21-01-90)

3, 4, 5, 6, 8 января, 12.00-15.00 – «Встреча с чудесами» (0+), сказочная новогодняя программа для семейного отдыха (по входным билетам, без записи)

7 января, 12.00-15.00 – «Приходила Коляда» (6+), интерактивно-развлекательная этнографическая программа (по входным билетам, без записи)

УСАДЬБА БРЯНЧАНИНОВЫХ (с. Покровское, тел. 89216017917)

5 января, 15:00 и 7 января, 11:00 и 15:00 - интерактивные костюмированные программы «Рождественские истории» и «Рождество приходит в дом». Запись: 8-921-601-79-17, 8-921-601-79-25

ЁЛКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Вологодский областной драматический театр (ул. Советский проспект, 1, тел. 72-61-46)

2 января, 15:00; 3 и 4 января, 11:00 и 15:00, 5 и 6 января, 11:00 - "Удивительное путешествие барона Мюнхгаузена в сказочную Россию" (0+).

Вологодский театр для детей и молодежи (ул. Октябрьска. 2, тел. 72-67-29.

2-5 января, 11:00 и 15:00, 6 января, 11:00 - "Необыкновенное новогоднее путешествие" (3+) .

Театр кукол "Теремок" (ул.Ленина, 21, тел. 72-45-40)

2-7 января, 10.00, 13.00, 16.00 - новогодний хоровод для всей семьи "Елки-шоу" (3+) -

20 декабря-8 января, 10.00, 12.00, 16.00 - новогодние топотушки со спектаклем «Ладушки» (0+) .

Детский театр "Чарли" (ул. Мальцева, 6, тел. 70-43-44)

3, 4, 5 и 7 января, 11.00; 6 января, 17:30 - интермедия со сказочными персонажами и Санта Клаусом у ёлочки со спектаклем "Первый снег" (от 10 мес. до 4 лет).

3 января, 17.00, 5 января, 17:30, 7 января, 14:00 - интермедия со сказочными персонажами и Санта Клаусом у ёлочки со спектаклем "Лия и чудеса" (от 4 до 10 лет).

4 января, 17:00, 5 января, 14:00, 6 января, 11:00 и 14:00, 7 января, 17:30 - интермедия со сказочными персонажами и Санта Клаусом у ёлочки со спектаклем "Рождественская сказка (от 6 до 10 лет).

Музей сказок "Небылица" (ул. Новгородская, 2а, тел. 26-54-95)

3 января, 18:00, 4 января, 10:00, 12:00, 18:00; 5 января, 10:00, 6 января, 10:00 - новогодний малышник "Снеговаляшки" (1,5-3 года).

5 января, 14:00 и 16:00, 6 января, 14:00 - новогоднее приключение "Спасите Снегурочку!" (4-6 лет).

4 и 5 января, 14:00, 6 января, 16:00 - новогоднее приключение "Спасите Снегурочку!" (7-12 лет).

Вологодская областная государственная филармония им.Гаврилина (ул.Лермонтова, 21, тел. 77-07-77)

2-4 января, 11:00 и в 14:00 - новогодняя музыкальная сказка "По щучьему веленью"(0+) - .