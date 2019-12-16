Выставка «Все оттенки синего» открылась в музее «Мир забытых вещей» в Вологде

16.12.2019 [Культура]
Выставка «Все оттенки синего» открылась в музее «Мир забытых вещей» в Вологде

На втором этаже музея «Мир забытых вещей» в Вологде открылась выставка работ участников творческого объединения FotoLira. Все работы объединяет одна тематика – синий цвет и его многочисленные оттенки. Среди участников - фотографы из Вологды, Шексны, Белозерска и Санкт-Петербурга.

26 выставочных фотографий выполнены в разных жанрах, сообщается на странице музея в социальной сети. Это виды Вологды, пейзажи далёких уголков России и зарубежных стран, натюрморты, а также красочные зарисовки.

Выставка будет работать до 15 марта по адресу: Вологда, ул. Ленинградская, 6

Тэги: выставка
Фото - "Падающая звезда", автор - Елена Белозорова

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