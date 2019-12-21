В Вологде открылся Музей детства

Елена Петряева

Более 2000 экспонатов собрали Ирина и Александр Метёлкины в Музее детства, который 20 декабря открылся в здании библиотеки на Советском проспекте, 48 в Вологде.

Сейчас в музее, в частности, работает выставка новогодних ёлочных игрушек и фигурок Дедов Морозов советского периода.

- У нас сейчас представлены две фотозоны: комната мальчиков 1970-х годов и комната девочки 1960-х годов, здесь можно сфотографироваться, - рассказал на открытии музея Александр Метёлкин. - Естественно, предполагаются мероприятия, будут мастер-классы различные, кружок юного генеолога. Экспозиция будет меняться по мере нашего желания и по мере поступления экспонатов, а не потому что нужно пойти в фонд, получить какую-то бумажку, согласовать. И мероприятия тоже будут зависеть от того, кто к нам приходит. Вот, например, к нам пришла женщина и говорит: «Я шью кукол. Можно я у вас занятия буду проводить?» Конечно, можно! Мы приглашаем к сотрудничеству таких людей.

Коллекционировать игрушки Александр Метёлкин начал ещё в юности, затем его увлечение поддержала Ирина.

- Сбылась моя мечта - открылся музей. Хочу поблагодарить моих родителей. Часть коллекции - это мои игрушки, которые были у меня в детстве. Хочу поблагодарить мою супругу Ирину, которая подхватила моё увлечение. Даже когда я уже сказал, что, может, это всё и не надо, она сказала: «Нет, надо». И благодаря ей во многом это всё сегодня здесь, детям, которые во многом участвовали. Хочу поблагодарить наших помощников: мою школьную учительницу Лидию Павловну Вересову, которая последний месяц вместе с нами здесь жила, Алину Тихомирову, Ульяну Рудневу, которые помогали с куколками, с экспозицией.

Мэр города Сергей Воропанов на открытии музея высказал уверенность, что этот музей станет дополнительной точкой привлечения туристов в Вологду:

- Я надеюсь, этот музей станет самым интересным музеем в нашем городе, изюминкой, и что благодаря ему поток туристов в наш город увеличится. Мы уже провели переговоры с туристическими агентствами, они включат в маршрут туристов этот замечательный музей.

Представитель некоммерческой организации «Новый Музеон» из Санкт-Петербурга Кирилл Королёв отметил, что это первый частный музей, который был открыт в последние годы на Северо-Западе России:

- Суть проекта «Новый музеон» - это помощь в развитии негосударственных музеев. Большинство негосударственных музеев, с которыми мы общаемся, были открыты в «тучные» нулевые и сейчас успешно существуют. А этот музей – единственный музей, который был открыт за последние годы не только в Вологодской области, но и на всем Северо-Западе.

Ирина и Александр Метелкины на открытии провели первые экскурсии по новому музею. Александр поделился историями о машинках и солдатиках, а Ирина рассказала о самых старых игрушках музея.

- Мы хотим рассказать историю нашего государства через игрушки, - пояснила Ирина. - Историю того государства, которого уже не существует. Начинается экспозиция с 20-х годов ХХ века, это как раз те самые игрушки, в которые играли мои бабушки и дедушки. Конечно, они отличаются очень сильно от современных. Их было немного. В 1910-20 годах это были жестяные и металлические самолетики, деревянные игрушки, мишки и зайчики, набитые опилками. На витрине вы можете их увидеть. Показательна очень эта коробочка, на которой сидит медведь, а в ней заяц. Если вы вглядитесь во внутрь этой коробочки, вы увидите, что она вся обклеена фантиками дореволюционных конфет. Фантики очень интересные! Были такие конфеты, назывались «Теневая». На каждом фантике была изображена рука и тень. Как нужно согнуть руку, чтобы тень изображала то или иное существо или животное. Конфеты так и назывались, например, «Коза». Была конфета «Мавр» или конфета «Человек».

Переходя от стенда к стенду, Ирина рассказала историю производства самых первых кукол и фабрик игрушек:

- Великая отечественная война, конечно же, отразилась на игрушках в нашей стране. Предприятия прекратили выпуск игрушек на это время, все они были перепрофилированы на ту продукцию, которая, в первую очередь, была необходима фронту. Но дети все равно хотели играть, поэтому многие игрушки тогда были самодельными. В нашей коллекции есть самодельный танк того времени. А вот эта кукла здесь тоже находится не просто так, с ней связана одна история. Несколько лет назад поисковики нашли яму, в которой были похоронены местные жители, расстрелянные немцами. В руке одной девочки была найдена точно такая же кукла. Девочка с ней не расставалась, это кукла довоенного производства.

Сейчас игрушки в вологодском Музее детства разделены по темам, по времени производства, по материалам изготовления.

Музей работает с 10 до 19 часов, выходной - понедельник. В праздничные новогодние дни музей также будет открыт. Выходные - 31 декабря, 1 и 7 января.