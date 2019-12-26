В новогоднюю ночь жители и гости Вологды увидят фейерверк в форме ёлки

26.12.2019 [Общество]

Праздник под названием «А у нас Новый год!» пройдёт на площади Революции в Вологде в новогоднюю ночь. На сцене выступят коллективы из Москвы: группа «Шериф», которая исполняет песни в стиле диско 80-90-х, а также вокалистка-саксофонистка «StanSax», которая работает в разных стилях: от джаза до популярной музыки.

Концерт начнётся в 23.00 31 декабря и продлится до 2.00 1 января. По завершении концерта начнётся фейерверк.

«Новогодний салют, которым в Вологде встретят 2020 год, будет многоуровневым, высотным и красочным. В небе распустятся «пионы» и «хризантемы», будут рассыпаться кроссеты - яркие звезды, которые вспыхивают на конце затухающих нитей. А также взлетят снопы золотистых, разноцветных искр с мерцающими огнями. Кульминацией станет фейерверк в форме елочки, которая будет сверкать в ночном небе», - прокомментировали новостному сайту администрации города в дирекции праздников Вологды.

Фейерверк продлится в течение 5 минут и 5 секунд.

В новогоднюю ночь на площадь Революции не будут допускать людей в нетрезвом состоянии, с алкогольными напитками, а также колюще-режущими и другими опасными предметами, отмечают в городской администрации.

Тэги: новый год

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Памятная доска депутату в Никольске и двор в Вологде попали в топ-10 абсурдных открытий чиновников
Прокуратура выявила хищение бюджетных средств при установке норматива накопления мусора в Вологодской области
Экс-замгубернатора Вологодской области Олега Васильева лишили прав за пьяное вождение
Упавшую в Вологде новогоднюю елку заменит подрядчик
В Вологде бюджетников просят голосовать за детсад в Бывалово вопреки генплану
В Вологодской области установили новые предельные тарифы на вывоз ТКО
Череповец вошел в топ-10 самых депрессивных городов России
Мэр Вологды сказал, что городу подарили контактную сеть троллейбусов за 30 млн рублей
В Вологде упала еще одна ёлка
На разработку комплексной схемы организации дорожного движения в Вологде потратили 7,5 миллионов рублей
23.12.2019 [Общество]

Вологодская клиника, в которой пациентке удалили не те зубы, выплатила семье пострадавшей 218 тысяч рублей

1423
1
20.12.2019 [Общество]

Экс-замгубернатора Вологодской области Олега Васильева лишили прав за пьяное вождение

5429
6
23.12.2019 [Политика]

Кандидатам от "Яблока" в Вологде возместят издержки по искам кандидатов от ЛДПР

1004
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Тотьме вышел краеведческий альбом о жизни района
В новогоднюю ночь жители и гости Вологды увидят фейерверк в форме ёлки
Контракт на реконструкцию здания для картинной галереи в Вологде расторгнут по решению суда
Отделение паллиативной помощи на 20 коек открыли в горбольнице Череповца
Новый проект для помощи социально незащищенным категориям граждан стартовал в Вологде
Суд признал самовольной постройкой часть зданий фермы СХПК «Майский» в Вологодском районе
В Вологодской области окончательно отменили льготный проезд в транспорте
 


23.12.2019 [Общество]

Прокуратура выявила хищение бюджетных средств при установке норматива накопления мусора в Вологодской области

5563
0
26.12.2019 [БлогоVO]

Новокемская школа — без слез не взглянешь…

139
0
23.12.2019 [Обзор Прессы]

Пенсии печеньками и миллионы на PR: что творится с Почтой России после акционирования

1243
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика