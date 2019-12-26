В новогоднюю ночь жители и гости Вологды увидят фейерверк в форме ёлки

Праздник под названием «А у нас Новый год!» пройдёт на площади Революции в Вологде в новогоднюю ночь. На сцене выступят коллективы из Москвы: группа «Шериф», которая исполняет песни в стиле диско 80-90-х, а также вокалистка-саксофонистка «StanSax», которая работает в разных стилях: от джаза до популярной музыки.

Концерт начнётся в 23.00 31 декабря и продлится до 2.00 1 января. По завершении концерта начнётся фейерверк.

«Новогодний салют, которым в Вологде встретят 2020 год, будет многоуровневым, высотным и красочным. В небе распустятся «пионы» и «хризантемы», будут рассыпаться кроссеты - яркие звезды, которые вспыхивают на конце затухающих нитей. А также взлетят снопы золотистых, разноцветных искр с мерцающими огнями. Кульминацией станет фейерверк в форме елочки, которая будет сверкать в ночном небе», - прокомментировали новостному сайту администрации города в дирекции праздников Вологды.

Фейерверк продлится в течение 5 минут и 5 секунд.

В новогоднюю ночь на площадь Революции не будут допускать людей в нетрезвом состоянии, с алкогольными напитками, а также колюще-режущими и другими опасными предметами, отмечают в городской администрации.