Выставка «Птицы-небылицы» открывается в Музее кружева в Вологде

Выставка «Птицы-небылицы», посвященная образу птицы в декоративно-прикладном искусстве Русского Севера, открывается в Музее кружева в Вологде. Экспонатами станут фондовые предметы Вологодского музея-заповедника, Вологодской картинной галереи, а также изделия современных мастеров.

— Обращение к образу птицы в рамках нового проекта неслучайно: это один из любимых и наиболее распространенных зооморфных образов в декоративно-прикладном искусстве, — сообщает сайт Вологодского музея-заповедника. — Изображения птицы наряду с львами, древом, конями занимают особое место в мире русской народной фантазии.

Выставка «Птицы-небылицы» носит одно имя с кружевной скатертью известного вологодского мастера Веры Веселовой (1919 — 2006). Эта работа займёт центральное место в выставочных залах музея.

Вера Дмитриевна неоднократно посещала фонды Вологодского музея-заповедника, знакомилась с экспонатами, создавала многочисленные зарисовки и эскизы для своих будущих кружевных произведений. Вот, что она рассказала об истории создания этой легендарной скатерти:

— Как ведь было, — объясняла Вера Дмитриевна свою задумку, — сначала я в квадраты зверей посадила. Посмотрела, посмотрела и решила — грубовато и как-то сердито. Дай, думаю, птиц посажу. А взяла их со старинных прялок и вышивок. Там много всяких диковинных птиц — и сирин, и павы, и фениксы. Двух птиц сама придумала. Вот на скатерти и нет ни одной одинаковой. А выставочный экземпляр этой скатерти плели у нас на «Снежинке» тридцать кружевниц, по 80 пар коклюшек у каждой было…

На выставке вы сможете увидеть предметы из коллекции кружева и тканей: кружевные панно и скатерти, традиционные полотенца и проставки с вышивками, головные уборы и предметы одежды. Помимо этого здесь будут представлены образы птицы в керамике, росписях, шемогодской бересте и других видах декоративно-прикладного искусства.

Торжественное открытие состоится 28 ноября в 16:00. Выставка будет работать до весны 2020 года.