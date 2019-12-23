«Геометрия зимы»: в Вологде откроется выставка фотографий снежинок

23.12.2019 [Культура]

На первом этаже вологодского Музея кружева 25 декабря открывается фотовыставка Сергея Кичигина «Геометрия зимы». На снимках в высоком разрешении ее посетители увидят разнообразие и неповторимость узоров снежинок.

— На эту серию работ Сергея Кичигина вдохновил фотограф и учёный из США Кеннет Либрехт — создатель иллюстрированного справочника снежинок, — сообщает сайт Вологодского музея-заповедника. — Вооружившись необходимой техникой, Кичигин начал снимать уникальные ледяные кристаллы. Снежинки оказались довольно капризными «фотомоделями» и требовали к себе особого отношения. Съёмка на улице, например, результатов не давала — без каких-либо приспособлений добиться достаточной резкости всех граней кристалла на изображении не получалось.

Тогда Сергей Кичигин придумал другую схему: сначала снежинку нужно поймать на стекло, потом переместить в специально подготовленное холодное помещение и там уже начинать фотосессию. Отдельно пришлось заботиться, чтобы тепло от осветительных приборов не портили кристаллы.

— Подходящий для съёмок снег в Вологодской области выпадает, примерно, 3-6 раз за зиму, — делится тонкостями работы фотограф. — В остальное время с неба падает снежная крупа или сильно слипшиеся кристаллы, непригодные для съёмки. Даже в редкие подходящие дни надо знать нюансы и успевать либо к самому началу снегопада, либо к его концу. Для съёмочного процесса важна также температура и влажность: самые красивые и прочные кристаллы появляются при температуре порядка -15 градусов.

Преодолев все технические трудности, за несколько лет работы Сергей Кичигин создал одну из крупнейших в мире коллекций фотографий снежинок. Сегодня его работы хранятся во многих частных собраниях в России и за рубежом, их приобретают для рекламных кампаний фирмы со всего мира. На счету вологодского фотографа и премии во многих российских и международных конкурсах: «Дикая природа России», «Душа Вологды», «NationalGeographic», «MichaelTheMavenPhotographyContest», «NikonSmallWorld» (США), «ThePhotographicAngle» (Великобритания) и других.

Посетить выставку «Геометрия зимы» в Музее кружева можно будет с 25 декабря по март 2020 года.

Возрастных ограничений нет

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