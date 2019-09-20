Выставка традиционных ремесел открывается в Вологодском кремле

20.09.2019 [Культура]

В художественном отделе Вологодского музея-заповедника открывается выставка «Острова традиций», посвященная различным направлениям традиционных народных ремесел. Там можно увидеть как экспонаты из фондов музея, так и работы современных мастеров, сообщается на сайте Вологодского государственного музея-заповедника.

В экспозиции расписные прялки, крестьянская мебель, лоскутные панно, традиционные северные костюмы, вышитые рушники, образцы ткачества, вологодское кружево, керамика. По словам организаторов, все работы на выставке с ярко выраженными местными, вологодскими особенностями.

Откроется выставка сегодня, 20 сентября, в 16.00 по адресу ул. С. Орлова, 15. Она будет работать до 2 февраля. 

Возрастное ограничение (6+).

 

Тэги: выставка, ремесла
Фото Вологодского музея-заповедника

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