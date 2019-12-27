Дед Мороз и его свита встретятся с детьми в Вологде 3 и 4 января

3 и 4 января Дед Мороз и его свита проедут по нескольким микрорайонам Вологды на специально украшенном автобусе. Они проведут развлекательные программы с хороводами, песнями, танцами и подвижными играми.

— Мы хотим, чтобы все дети Вологды лично «прикоснулись» к празднику и увидели Деда Мороза, — - рассказала режиссер-постановщик «Новогоднего путешествия Деда Мороза», художественный руководитель КДЦ «Забота» Любовь Зверева. — Может быть, кто-то из ребят захочет спеть песенку или поведать о сокровенном желании зимнему волшебнику. Мы специально продумали четкое расписание и маршрут, чтобы семьи не пропустили это волшебное событие. Двухдневный праздник является частью проекта «Рождественская сказка в Вологде».

График новогоднего путешествия

3 января:

— в 11.00 на пл. Федулова,

— 12.00 стадион «Локомотив»,

— в 13.00 площадка у СКК «Вологда»,

— в 14.00 Лоста, ул. Пионерская, 28.

4 января:

— в 11.00 Ковыринский парк,

— в 12.00 Прилуки, Монастырский парк,

— в 13.00 площадь Чайковского,

— в 14.00 Фрязиновский парк.

Как ранее сообщал NewsVo, проект «Рождественская сказка» пройдет в Вологде с 30 декабря по 8 января. Он стартует 30 декабря с зажжения огней на новогодней елке на пл. Революции. Вместе с Дедом Морозом из Великого Устюга слова «Елочка, зажгись!» произнесут и артисты уличного театра «Огненные люди» (Москва). С собой они привезут 6-метровую фигуру светящейся марионетки.

С 5 по 7 января в рамках этого проекта развернется игровая программа «СНЕЖГОРОД». Вологжане с детьми примут участие в веселых забавах на надувных аттракционах. Их привезут представители одного из еvent-агентств Череповца. Они приготовили для жителей и гостей Вологды много развлечений. Это аттракционы «Командная лодка», «Объемный надувной баскетбол» и «Командные лыжи», стрельба из надувной рогатки и так далее, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды