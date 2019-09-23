Театральная выставка «Там, где живёт сказка» откроется в Вологодском кремле

Выставка «Там, где живёт сказка» откроется в четверг, 26 сентября, в Юго-Западной башне Вологодского кремля. Она приурочена к Году театра в России.

В экспозицию войдут куклы, костюмы, бутафория, фотографии, афиши и программки из собраний музея-заповедника, Вологодского драмтеатра, ТЮЗа, кукольного театра «Теремок», Детского музыкального театра, а также Дома актера имени Алексея Семёнова. Организаторы отмечают, что выставка будет интересна и детям, и взрослым.

— В экспозиции есть и интерактивные моменты, — сообщается на сайте Вологодского музея-заповедника — Гости выставки могут поговорить по телефону со сказочными героями, собрать из кубиков сцену из спектакля. Во время экскурсионного обслуживания групп будет открываться «Костюмерная», где каждый желающий почувствует себя героем сказки.

Торжественное открытие состоится 26 сентября в 16:00, посетить ее можно будет до июня 2020 года.

Возрастные ограничения (0+).