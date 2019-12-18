Выставка новогодних игрушек из ваты откроется в музее «Мир забытых вещей» в Вологде

Выставка авторских новогодних игрушек из ваты «Родом из детства» откроется в вологодском музее «Мир забытых вещей» 20 декабря.

Автор работ – вологжанка Ирина Лепихина говорит, что два её главных увлечения – чёрно-белая фотография и ватная игрушка – пришли из советского детства. Тогда ёлочные украшения из ваты были очень распространены: они изготавливались из недорогого и податливого материала, благодаря чему изделия отличались разнообразием. Фрукты и овощи, звери и птицы, лыжники и конькобежцы, пионеры и полярники, герои любимых детских сказок на протяжении десятилетий радовали советских ребят и взрослых.

Выставка «Родом из детства» воссоздаст в музее атмосферу Нового года прошлого века и подарит чудесное настроение посетителям, сообщает сайт Вологодского музея-заповедника.

На третьем этаже музея «Мир забытых вещей» будут представлены пять серий ватных игрушек: «Зимушка-зима», «Герои сказок и мультфильмов», «Здравствуй, праздник Новый год», «На катке» и «А у нас во дворе». Всего здесь разместится 53 ёлочных украшения размером от 3 до 15 сантиметров.

Выставка будет работать до 29 января по адресу Ленинградская, 6.