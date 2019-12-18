Выставка новогодних игрушек из ваты откроется в музее «Мир забытых вещей» в Вологде

18.12.2019 [Культура]

Выставка авторских новогодних игрушек из ваты «Родом из детства» откроется в вологодском музее «Мир забытых вещей» 20 декабря.

Автор работ – вологжанка Ирина Лепихина говорит, что два её главных увлечения – чёрно-белая фотография и ватная игрушка – пришли из советского детства. Тогда ёлочные украшения из ваты были очень распространены: они изготавливались из недорогого и податливого материала, благодаря чему изделия отличались разнообразием. Фрукты и овощи, звери и птицы, лыжники и конькобежцы, пионеры и полярники, герои любимых детских сказок на протяжении десятилетий радовали советских ребят и взрослых.

Выставка «Родом из детства» воссоздаст в музее атмосферу Нового года прошлого века и подарит чудесное настроение посетителям, сообщает сайт Вологодского музея-заповедника.

На третьем этаже музея «Мир забытых вещей» будут представлены пять серий ватных игрушек: «Зимушка-зима», «Герои сказок и мультфильмов», «Здравствуй, праздник Новый год», «На катке» и «А у нас во дворе». Всего здесь разместится 53 ёлочных украшения размером от 3 до 15 сантиметров.

Выставка будет работать до 29 января по адресу Ленинградская, 6.

Возрастное ограничение: (0+)

 

Тэги: выставка, игрушки, новый год
Фото со страницы Ирины Лепихиной в социальной сети https://vk.com/id67193577

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Александр Сокуров попросил Путина остановить культурную и экономическую деградацию Вологодской области
Вандалы сломали светящийся шар на проспекте Победы в Вологде
На Октябрьском мосту в Вологде пешеход попал под колеса авто
Внуки, тишина, природа: переехавшие в Вологду рассказали о том, что им здесь нравится
Дольщики жилого комплекса «Роял парк» в Вологде два года не могут получить свои квартиры
Тела двух утонувших рыбаков нашли в Череповецком районе
В Вологде мужчина погиб, пролезая под грузовым поездом
Руководитель управления образования в Сокольском районе подозревается в мошенничестве на 800 тысяч рублей
Пропавшую в Вологде 11-летнюю девочку нашли по дороге в Москву
Жители требуют отреставрировать старинное здание школы №1 на улице Зосимовской в Вологде
16.12.2019 [Общество]

Родители воспитанников стрелкового клуба «Снайпер» в Вологде обеспокоены увольнением тренеров

1613
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Выставка новогодних игрушек из ваты откроется в музее «Мир забытых вещей» в Вологде
В Кадуе вынесли приговор трем женщинам, до смерти избившим собутыльницу
Реконструкцию реагентного хозяйства очистных сооружений Вологды обещают завершить до конца года
Таблички-указатели для заблудившихся начали устанавливать в лесах Вологодского района
Дед Мороз о вандалах, сломавших новогодний шар в Вологде: «Они не получат то, что загадывали»
Владельцев асфальтового завода под Череповцом оштрафовали из-за нарушений земельного законодательства
На создании системы «Безопасный город» в Вологде, Череповце и Вытегорском районе бюджет потерял 326,8 млн рублей
 


17.12.2019 [Общество]

Дольщики жилого комплекса «Роял парк» в Вологде два года не могут получить свои квартиры

3760
0
18.12.2019 [БлогоVO]

Ни заслуженных призов за абсолютно честную победу, ни наград, ни официальных извинений

405
0
17.12.2019 [Обзор Прессы]

Вологодская скорая помощь тратит миллионы на «убитые» кареты?

692
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика