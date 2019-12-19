В Вологде открылась выставка елочных игрушек 1940-1980 годов

Выставка ёлочных игрушек из коллекции вологодских сталкеров открылась в Юношеском центре имени Тендрякова на улице Марии Ульяновой, 7. На ней можно увидеть новогодние украшения 1940-80 годов, Дедов Морозов и снегурочек из ваты и пластмассы.

- Здесь и всевозможные гномики, лисички, рыбки. А ещё узнаваемые карнавальные маски, мини-пластинки – музыкальные сувениры «С новым годом!», будто пришедшие из бесснежного леса ёлочки, одну из которых венчает самая настоящая пятиконечная красная звезда. Вы непременно обратите внимание на большого заводного игрушечного зайца. Он в рабочем состоянии и умеет презабавно бить в барабан! – сообщает юношеский центр в своей группе социальной сети.

В экспозиции - старинные игрушки на прищепках, стеклянные гирлянды и ёлочные игрушки из бабушкиных послевоенных сундучков. При входе в юношеский центр оборудована новогодняя фотозона: нарядная ёлка, украшенная самодельными игрушками. Здесь можно сфотографироваться в хоккейном шлеме с клюшкой в руках или с раритетными лыжами производства местной фабрики с надписью «Вологда».

Выставка работает с 10.00 до 20.00 по будням, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 18. 00. Выходной день – пятница.

Возрастных ограничений нет. Вход свободный.

Напомним, в декабре в Вологде открывается несколько выставок ёлочных игрушек: с 18 декабря работает работает экспозиция в художественном отделе Вологодского музея-заповедника, с 20 декабря посетителей будет ждать праздничная выставка в музее Мир забытых вещей, с 21 декабря - в Музее детства.