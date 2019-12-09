Вологодский музей детства откроется 20 декабря и будет работать в каникулы

20 декабря в Вологде состоится торжественное открытие Музея детства. Авторы проекта — вологжане Ирина и Александр Метёлкины — говорят, что это не просто музей, а погружение в воспоминания.

— Вологодский музей детства — это не просто музей. Это погружение в ваши воспоминания, в те самые времена, когда вам было (0+). Наш музей — это улыбки на лицах и эмоции, которые вы переживали, будучи детьми. И неважно, сколько вам лет и сколько у вас детей или даже внуков — у нас вы обязательно найдете свою любимую, «ту самую», игрушку своего детства. Дожидайтесь 20 декабря, берите всю свою семью, и скорее бегите к нам, на Советский проспект, 48! А мы уже с нетерпением ждем встречи со всеми вами!

Ранее NewsVo уже рассказывал, что в первую очередь к открытию музея здесь подготовили выставку новогодних игрушек. Кроме того, вы сможете увидеть другие игрушки периода 20-80-х годов XX века.

Вологодский музей детства будет работать в зимние каникулы в рамках официальной программы «Рождественская сказка в Вологде 2020», начиная с 21 декабря. Выходными днями будут 31 декабря и 1 января.