Музей детства откроется в Вологде к Новому году

Елена Петряева

К новогодним праздникам в Вологде планируют отрыть Музей детства. Он будет располагаться на втором этаже библиотеки № 15, на перекрестке улицы Зосимовской и Советского проспекта. Здесь несколько помещений, в каждом из которых будет тематическая экспозиция. NewsVo поговорил о новом музее с авторами идеи — Ириной и Александром Метелкиными.

— В первую очередь к Новому году планируем открыть комнату с ёлочными игрушками. В планах комнаты мальчика и девочки разных периодов. Например, девочки 50-х годов и мальчика 70-х годов. Чтобы не только игрушки, но и весь интерьер соответствовал тому периоду времени. Также будет мастерская, в которых мы будем реставрировать игрушки. И помещение для мастер-классов, — рассказывают супруги Метелкины.

Коллекцию игрушек советского периода Ирина и Александр собирали много лет. Сейчас игрушки хранятся в коробках у них в гараже, на даче, на балконе и дома. Несколько раз Метёлкины устраивали тематические выставки игрушек в музее и на различных мероприятиях, и вот, наконец, пришли к созданию собственного музея.

Александр и Ирина Метёлкины коллекционируют игрушки

— С чего началась эта коллекция?

Александр: Я начал коллекционировать солдатиков в 14 лет. Тогда у меня появилась первая полочка с солдатиками.

— В 14?! Обычно к этому времени мальчишки уже перестают играть в солдатиков!

Александр: Играл я в них, конечно, с самого детства, но в 14 лет появилась полочка! А это уже систематизация. Это я и считаю началом коллекции. Я, кстати, до сих пор в солдатиков играю с дочерьми. Им нравится.

Ирина: Я даже никогда не предполагала, что можно в солдатиков играть таким образом. У них целая своя система, выстраивают армии, бросают кубики, ходят.

Александр: Это еще Герберт Уэллс придумал. У него есть книжка «Маленькие войны», в разных переводах может быть «Маленькие солдатики». Он там играл в солдатиков со своими детьми и подробно описал рекомендации.

Ирина: И мы на мастер-классах в музее научим ребят так играть в солдатиков. У нас много советских настольных игр. Мы дома периодически достаем. И здесь с ребятами обязательно будем играть.

Кукла из целлулоида. Сейчас этот материал не используют для изготовления игрушек.

Экспонаты в музее будут рассортированы по темам, по периодам и по фабрикам-производителям.

Ирина: Вот, например, куколка из целлулоида. Она сделана на Охтинском химическом комбинате. Сначала это были петровские пороховые склады. Но после революции в советском союзе задумались о массовом производстве дешевых игрушек. Раньше ведь игрушки были дорогие. Артели, ручная работа. Например, фарфоровые куклы стоили больших денег. Сейчас цена за такую куклу может превышать 150 тысяч рублей. У нас таких нет. И вот Охтинский химический комбинат начал делать кукол из целлулоида. Для их изготовления сначала брали формы европейских кукол. Поэтому среди советских кукол можно найти двойников немецких кукол, или французских. Потом появились свои скульпторы. У этого химического комбината все куколки — голыши. У них не было своего швейного производства. Считалось, что любая советская девочка сама в состоянии сшить куколке одежду. Но потом целлулоид запретили из-за того, что он легко воспламенялся. И с 60-х годов начали делать игрушки из пластика.

У кого из вас были такие куколки?

— На экскурсиях вы будете рассказывать историю игрушек и заводов-изготовителей?

Александр: Обязательно. У музея ведь функция не только сохранения, но еще и изучения. Допустим, разве мы можем не показать Вологодскую фабрику игрушек? Она ведь наша! Сейчас мы работаем с архивом, добываем материалы по ней. Обязательно расскажем!

Ирина: Например, у нас есть огромный, практически метровый, Дед Мороз Вологодской артели игрушек.

Александр: Дедов Морозов у нас сейчас, вообще, более 150 штук. И, понятно, что если мы просто выставим всех в ряд, то это будет не интересно.

Одно из направлений деятельности музея — реставрация игрушек

— Как формировалась ваша коллекция?

Александр: Часть игрушек мы подобрали у мусорных баков, находили в заброшенных домах, искали на блошиных рынках. В последнее время нам часто отдают старые игрушки, потому что уже знают, что мы их собираем.

Ирина: У нас дома целые чемоданы с отдельными запчастями: руки и ноги от кукол, колёсики от машинок. Есть целый чемодан советских тканей специально для того, чтобы восстанавливать одежду для кукол по старым выкройкам.

Александр: И мы будем очень благодарны, если вологжане будут приносить к нам какие-то не нужные уже им старые советские игрушки или запчасти к ним.

Ирина: Вот, например, стоит машинка, у которой не хватает колесиков, а может быть у кого-нибудь в гараже пылится такая же поломанная машинка или коробка с колёсиками.

В такой коллекции — целая история поколения

Супруги настаивают, что новый музей будет не просто музеем игрушек, а музеем детства. Им бы очень хотелось привить детям любовь к коллекционированию.

Александр: Сейчас коллекционирование задушили корпорации, которые раз в квартал предлагают приобрести что-нибудь на определенную сумму и за это получить скрепышей или фигурки какие-нибудь. А в следующем квартале предлагают уже что-то совсем другое. Ну вот что детям сейчас коллекционировать? Всего навалом! Они быстро теряют интерес от такого обилия. А коллекционирование ведь вырабатывает определенные навыки, систематизация данных, изучение, поиск информации, общение.

Ирина: Недавно нам досталась вот такая коллекция одной девочки. Она собирала фантики, вкладыши и вырезки рисунков с почтовых конвертов. Обратите внимание: у неё специально сшиты кармашки. Картинки рассортированы по темам. Можно историю страны изучать по этим конвертикам. Девочка 72-го года рождения. Каждые 4 года поколение меняется, у каждого свои ценности. И в таких коллекциях — целая история поколения.

И когда человек видит такие вещи из своего детства, то он испытывает невероятную радость, восторг! Своими экспонатами и рассказами мы хотели бы подтолкнуть людей к этим радостным эмоциям. Жизнь сейчас часто невеселая, хочется, чтобы эту радость, эту душевную теплоту почувствовали все люди. Поэтому не музей игрушки, а музей детства. Это еще игры, книги и много всего. Чтобы можно было в это детство погрузиться.

Музей детства будет располагаться на 2-м этаже библиотеки № 5 на перекрестке улиц Зосимовская и Советский проспект

Вологодский музей детства примет в дар любые старые игрушки и запчасти к ним. Обращаться можно в группу музея в соцсети.