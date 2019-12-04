«Хотим развития». Молодые активные люди рассказали, почему уезжают из Вологды

Елена Петряева

«Почему вы решили уехать из Вологды?» - этот вопрос NewsVo задал нескольким молодым людям, уехавшим из города в последние годы. Они окончили в Вологде вузы и проработали здесь несколько лет, но в итоге уехали. Вологжане, которых мы выбрали для опроса, занимали активную жизненную позицию: проводили мероприятия в городе, благоустраивали общественные пространства, делали что-то полезное не только для себя, но в первую очередь для горожан и гостей города.

Они описывают причины отъезда разными словами, но, по сути, всё сводится к одному – отсутствию возможностей для развития, и своего собственного, и города.

Анна Фоменко, организатор мероприятий (переехала с семьёй в Санкт-Петербург в 2019 году):

- Мы задумались о переезде, когда поняли, что хотим развития, но не можем себе позволить вариант "жить здесь - работать там". Утвердились в решении, когда поняли, что не хотим "Жить здесь - работать там", потому что Вологда перестала быть уютным домом с душой, а стала местом неудачной коммерции. Я поняла, что я нахожусь в постоянной депрессии от вечной грязи на дорогах, от пыли во рту, от кучи рекламы. Отпуска уже не спасали. Если говорить конкретно об отправной точке, когда вообще все мое мировоззрение перевернулось, - это, конечно, было закрытие «Красного угла» и все эти игры с «Резным палисадом» и «Голосом ремесел». Для меня это было первым сигналом, что в Вологде есть определенная «каста» людей, имеющих власть, не считающихся ни с кем, довольно лицемерная и в большей части без вкуса. А потом все стало нарастать, как снежный ком, - ситуация с архитекторами, набережная... Однажды к нам на танцы в мастерскую «Ева-балет» на отчетный концерт пришел депутат Коновалов, который вообще никакого отношения к студии не имел, он на отчетном концерте стоял и чего-то там вещал о важности, ценности и бла-бла. Я поняла, что вот этим лицемерием и показушностью пропитан весь город. И я, конечно, понимаю, что в Питере тоже полно своих Воропановых, Цеп, Денисовых и прочих, но вот мне захотелось быть подальше от тех, кто унизил мой родной город, кто плюет на мой труд и труд моих друзей. Мне кажется, сейчас вся Вологда держится на нескольких людях, которые еще что-то продолжают делать для города - искреннее, хорошее, непопулистское. Или это люди, кто уехал, но помнят город, приезжают сюда и делают здесь проекты (пока «каста» позволяет, а это очень унизительно - знать, что вдруг завтра какой-нибудь чиновник может все разрушить).

Дмитрий Шубин, сценарист, игротехник (переехал в Москву в 2019 году):

- Недавно моя знакомая застала меня в московском метро вопросом "Какое твое место в Вологде?" Отличный повод разобраться, зачем мне этот монотонный стук колес в длинных бетонных тоннелях под плотными скопищами таких же бетонных домов. Я люблю Вологду, это мой родной город, спокойный, размеренный, уютный. Идеальное место, чтобы прогуливаться среди невысоких деревянных домишек, стоящих вдоль реки, и придумывать истории. В памяти всплывают только самые теплые моменты и события, связывающие меня с ним. Но с каждым годом я появляюсь в Вологде все реже и реже. И, мне кажется, я могу объяснить причину одним словом: «Скучно». Нет, я не из тех, кто готов бежать за призрачной "лучшей жизнью", я считаю, что нужно самому ремонтировать и украшать дом, в котором ты живешь. И я отдавался этому делу со всей полнотой: запускал общественные и культурные пространства, организовывал фестивали, события, городские игры. Но с последними годами как-то стремительно стали пропадать точки притяжения к городу: исчезают культурные пространства и события, уезжают близкие по духу люди, и сам город меняется внешне, как мне кажется, не в лучшую сторону: архитектура, ландшафт. И еще, конечно, бесконечная тяга к развитию и требующая все нового топлива пресловутая самореализация. И, вот, в итоге: ту-тух, ту-тух, ту-тух, ту-тух…

Павел Громов, журналист, ведущий, писатель (переехал в Москву в 2019 году):

- Я понял, что мне придется двигаться дальше, когда 90 процентов всего прошлогоднего опыта я попросту повторил в 2019. Не секрет, что в региональной журналистике редко случаются сенсации, такие, чтобы тебя от одной только новости выбивало из колеи, поэтому, как бы это странно ни звучало, говоря о телевидении, в Вологде это превратилось в день сурка. Не давало необходимого разнообразия и хобби - организация и проведение праздников упираются в заказчиков, у многих из которых в областной столице претензии на Крокус-сити холл, а бюджеты - на чаепитие в вытегорской столовой. И еще доказывать надо, что достоин присоединиться к этому безобразию. Но Вологодчину я не бросаю, с радостью поддерживаю молодежь нашу, ребят-активистов. Сейчас я хочу увеличить личную аудиторию и стать сам лучше и профессиональнее, чтобы потом еще и поделиться с кем-нибудь этим опытом. Павел Громов за работой (в середине)

Надежда Шеманская, проект-менеджер (переехала с семьёй в Москву в 2018 году):

- Нет никакой истории, просто пригласили на интересную работу, а я в тот момент была свободна. Не абсолютно, конечно, потому что в декрете с двумя детьми. Была бы смелее - давно бы уже уехала. Вологду я не переросла, я ее не ненавижу. Тут чудесные люди есть - и они единственное, что манит обратно. Никакой ностальгии ни по улочкам, ни по проектам, в которые столько души вложено, но друзья - это дорого. Город теряет лицо, настроение. Со стороны - как и везде, просто растут дома-«ульи», разрастается территория. Но лица нет… жаль. Желаю всем чудесным людям, кто сейчас старается на благо города, развивает свое дело, территорию города - здоровья и процветания. Вера - она все равно живет. В Москве не лучше. Продвинутый город, но не место для жизни - зарабатывать, определяться… страдать и снова определяться, быстро расти.

Мария Борисова, журналист (переехала с мужем в Сербию в 2019 году):

- Вологда – культурная столица русского севера. Уникальный «Voices», уникальный «Мультиматограф», Дни архитектуры в Вологде, «Красный пляж» и «Треугольный сад», еще десятки фестивалей, лекций, активностей. Мне завидовали друзья из Уфы, Новосибирска, Мурманска, Сахалина, что в «маленькой патриархальной Вологде не только «выставки лаптей, а современная яркая жизнь». А потом в наш город пришли «эффективные менеджеры» из железа и стали. Закрытие фестивалей, травля благотворительного фонда «Хорошие люди», закрытие и вынужденная продажа независимых СМИ и много, много скандалов. Последней каплей стала, как ни странно, бесконечная и беспросветная вологодская грязь. В марте мы с мужем проехали на машине от Вологды до Москвы, оттуда в Санкт-Петербург, в Мурманск и обратно в Вологду. И, выходя из машины у дома, я в кроссовках, которые весь этот длинный путь остались чистыми, утонула в грязи по щиколотку… Через две недели мы уехали из Вологды.

Алексей Балалаев, вокалист группы Jam Square (переехали с группой в Москву в 2019 году):

- Причина у всех в конечном счёте экономическая. Делая качественный продукт, в итоге сталкиваешься с тем, что этот продукт становится не по карману людям. А для нас это означает, что затраты превышают прибыль. Есть два пути. Первый - снизить качество и цену, но нам не позволяют так сделать наши цели. Второй - уезжать в город с высоким денежным оборотом, самый очевидный вариант - Москва.

Елена Иванова, преподаватель рисования и руководитель студии танца (переезжает с семьёй на Кипр в декабре 2019):

- Это не столько «уехать из Вологды» или в принципе «свалить», просто появилась интересная идея, предложение, цель. Едем не от чего-то, а к чему-то. Во-первых, переезд для нас – это смена жизненного уклада. Беготня и стрессы замордовали. Пробки, грязные улицы, холод, смурные все. Отпуска отдохнуть не хватает. Постоянно как ошпаренный, если хочешь достойно зарабатывать на жизнь. Во-вторых, безопасность. Начиная от бродячих собак около школы и заканчивая бесконечными автоавариями. В-третьих, развитие. Опыт жизни в другой среде, других традициях и укладах, другом языке. Это развивает толерантность, гибкость и в то же время позволяет выделить истинные жизненные ценности, которые вне пространства и привычек конкретного сообщества. Например, я сюда экологию отношу. У нас продержались контейнеры с пластиком года два, я им так радовалась! А все, убрали. Я не хочу сказать, что тут отстойник и за рубежом априори лучше. Скорее, это просто новый опыт, который интересно получить. Дело не в Вологде, хотя здесь и есть резон говорить об ограниченности ресурса во многих сферах: образование, здравоохранение, бизнес. Иногда безальтернативность. Но за этим есть смысл ехать в большие города, а мы едем в деревню. Только она будет комфортная, чистая, с альтернативами в выборе школы для ребенка, к примеру, безопасная, и море рядом. За этот год у нас три знакомых семьи из Вологды туда переехали.

Вячеслав Пятиков, дизайнер (переехал в Москву в 2019 году, сейчас перевозит семью):

- Если в двух словах, то переезжают, и я туда же, из-за ресурсов. Творческие люди упираются в трафик и финансовую поддержку, которая там [в Москве] есть. Гораздо больше возможностей, которые позволяют фокусироваться гораздо продуктивнее для собственного развития. Получить опыт работы над крупным проектом и продать его дороже. Ну и, конечно же, получить бесценный опыт переезда, избавиться от страха и открыть для себя ещё больше возможностей. Никакой романтики. Это Москва и это деньги.

Максим Горбов, директор по развитию кинофестиваля Voices, куратор фестивальных проектов сети кинотеатров КАРО (переехал в Москву в 2015 году):

- Я думаю, что у каждого уезжающего своя причина. Кто-то хочет найти новую работу, кто-то - новых впечатлений, кто-то - встретить свою судьбу. И, может быть, не жить в том городе, где ты родился и выучился. Может быть, потому что все знают, потому что просто надоедает жить в одном городе. Мне захотелось просто чего-то нового в жизни. Я же в Вологду приезжаю довольно-таки часто. У меня здесь друзья и мама. И фестиваль Voices мы всё-таки продолжаем здесь делать. Это культурное событие в городе. Мне кажется, нет какого-то одного повода для отъезда. Я начал замечать, что какое-то безумное количество моих знакомых стало уезжать именно после окончания университета. Во время учебы много кто уезжал учиться за границу, и они потом не вернулись. Но вот явный отток начался после того, как люди заканчивали вуз.

Ксения Шорохова, переводчик (переехала в Москву в 2017 году):

- Не то чтобы я от Вологды уезжала. Сначала я переехала в Москву, чтобы быть ближе к остальному миру. У меня основная цель была – путешествовать, попробовать что-то новое, поездить по разным странам. Из Москвы это проще делать. Просто я продолжала делать то, что мне нравится, и получилось так, что для этого нужно быть не в Вологде. Второй момент в том, что мне стало тесно… как бы это сказать, «mentally» (англ. – умственно, мысленно). Как раз это был момент, когда я вернулась в Вологду после долгого путешествия по Индии и здесь я устала от того, что люди, когда общались со мной, относились к моему опыту путешествий как к чему-то экзотическому. Я не могла найти людей, которые находятся в том же положении, с таким же опытом, с которыми я могла бы общаться на одной волне, для которых мой опыт – это не что-то удивительное. Я даже помню этот момент, когда я была в «Тонге» и какой-то парень познакомился со мной, стал расспрашивать, что да как. И у меня появилось ощущение, что я в очередной раз рассказываю одну и ту же историю. Я поняла, что не могу с человеком просто поговорить, я могу только рассказывать, а он будет восклицать: «О, как клёво! Как прикольно!» Для меня вот эта невозможность найти родственную душу стала решающей. Когда я сейчас приезжаю в Вологду, меня расстраивает… ну не то чтобы расстраивает… ну, грубо говоря, аэропорт бы помог. Мероприятий стало меньше. Ну и, естественно, в большом городе зарплаты больше. Ксения (справа) с друзьями.

Александр Скакалкин, руководитель IT-компании (уехал из Вологды в 2016 году, холодное время года чаще проводит в Индии, остальное время – в Москве, Вологде и в путешествиях):