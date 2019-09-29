Мэр Вологды предложил жителям высказаться, где они хотят видеть колесо обозрения

29.09.2019 [Общество]

В Вологде вновь обсуждают место установки колеса обозрения. Мэр Вологды Сергей Воропанов у себя на странице ВКонтакте предложил жителям написать в комментариях к его посту, где бы они хотели видеть это колесо:

 

Отметим, что Сергей Воропанов вводит жителей в заблуждение по поводу их предыдущего "отказа" от этого аттракциона. Напомним, установку колеса обозрения в Вологде обсуждали в 2017 году. Жители тогда не отказывались от него - они лишь обратили внимание чиновников на то, что колесо неуместно в историческом центре города.

Осенью 2017 года городские власти устроили для жителей Вологды опрос, где они хотят видеть этот аттракцион, но после того, как вологжане высказались против его установки в центре, в администрации города вдруг сказали, что выбирать место будет общественный совет. А инвестор отказался устанавливать колесо не в центре Вологды.

В этом году в администрацию Вологды вновь поступило предложение об установке колеса обозрения. Летом инвестору уже предложили на выбор несколько вариантов, их всего четыре: сквер возле домика Петра I, парк Мира, парк Ветеранов и территория бывшей лодочной станции в «Вологодской слободе». По информации NewsVo, полученной из собственных источников, приоритетным для инвестора и городской администрации является последний вариант.

Тэги: аттракционы
Сюжет: новое колесо обозрения в Вологде

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