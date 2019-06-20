Колесо обозрения в Вологде предлагают установить в сквере возле Петровского домика

20.06.2019 [Общество]

Инвестору, собравшемуся установить в Вологде колесо обозрения, предложили на выбор несколько новых вариантов. Среди них сквер возле домика Петра на Советском проспекте, парк Мира, парк Ветеранов и территория бывшей лодочной станции в «Вологодской слободе».

Newsvo ранее писал, что в конце 2017 года к администрации города уже выходили с таким предложением, но жители высказались против строительства гигантского аттракциона (диаметр от 37 метров) в историческом центре. Поскольку для инвестора была принципиально важна именно эта территория, о проекте на какое-то время забыли. 

18 июня инвестор снова выступал с идеями перед общественным советом города.

По данным «Вологда.рф», в этом году инвестор пересмотрел условия, позицию общественникам обосновал его представитель. Вологду он рассматривает как приоритетный город для размещения аттракциона, здесь стабильно растущий туристический поток, создаются возможности для его увеличения.

«Такой объект возможно разместить на территории парка Ветеранов труда взамен устаревшего колеса обозрения, в парке Мира, в сквере у Домика Петра I, на территории бывшей лодочной станции вблизи выставочного комплекса „Вологодская слобода“ или еще на нескольких площадках. Как именно будет устанавливаться конструкция, зависит от заключения специалистов Комитета по охране объектов культурного наследия области», — прокомментировал заместитель начальника департамента градостроительства администрации города Александр Борисовский.       

Список площадок сейчас анализируют представители инвестора, комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области. Общественники еще раз подчеркнули, что свою позицию еще раз должны высказать жители города.

- Совместить три цели: бизнеса (максимилизация прибыли), туристов (желание посмотреть на аутентичный русский город), вологжан (иметь центр развлечений) из десятка предложенных администрацией города мест установки колеса могла бы только площадка у развязки моста 800-летия Вологды (здесь и я иду на компромисс – ведь это центр города), вблизи «Вологодской слободы», - считает вологодский краевед Александр Сазонов.

 

Тэги: колесо обозрения

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