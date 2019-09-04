Директора школ, безработные, машинисты и любители Волгограда: кто баллотируется в Вологодскую гордуму

Евгения Сибирцева

До выборов в Вологодскую гордуму осталось четыре дня, но некоторые жители до сих пор не знают, кто баллотируется в их районах. Путаницы добавляет то, что многие кандидаты от “Единой России” на своих листовках и в предвыборных газетах не называют партию, от которой выдвигаются. NewsVo сделал обзор кандидатов на всех округах, чтобы помочь избирателям.

Кандидаты, официально не имеющие работы, обозначали себя в поданных в избирком документах разными словам - временно неработающий, домохозяин, безработный. Таких более десятка, и некоторые из них них, судя по страницам в соцсетях, недостатка в средствах не испытывают.

В депутаты решили податься директора еще трех школ Вологды - №№ 19, 25 и 30. Напомним, сейчас в гордуме заседают руководители двух школ - №№ 3 и 5, они баллотируются на новый срок. Директора всех этих школ выдвигаются от "Единой России".

Кроме того, кандидатами в депутаты зарегистрировались семь машинистов тепловозов, электровозов, локомотивных бригад и монтер пути. Все - от партий ЛДПР и КПРФ.

Округ 1

«Единая Россия» - председатель Вологодской гордумы Юрий Сапожников, 43 года.

КПРФ - Александр Сайкин, учится в ВГМХА, 29 лет.

ЛДПР - 23-летний выпускник «Госучилища олимпийского резерва г. Щелково Московской области» Юрий Аввакумов, домохозяин

“Родина" - 66-летний пенсионер из деревни Климушино Вологодского района Игорь Суров.

Округ 2

«Единая Россия» - директор школы № 25 города Вологды Евгений Баландин, 45 лет.

КПРФ - депутат Вологодской гордумы, врач нейрохирургического отделения Вологодской областной клинической больницы Олег Ершов, 43 года.

ЛДПР - заместитель директора по корпоративным продажам филиала "Росгострах" Артем Боровской, 28 лет.

«Яблоко» - Анна Тарасова, специалист по недвижимости ООО «Этажи-Вологда», 30 лет.

Округ 3

«Единая Россия» - депутат Вологодской гордумы Владимир Новожилов. В заявлении при подаче документов в избирком он указал, что является президентом Фонда помощи пенсионерам и инвалидам. Про этот фонд мало кто слышал, зато многие читатели NewsVo знакомы с «деятельностью» жены Владимира Новожилова, которая скупает исторические деревянные дома в Вологде, а потом они сгорают или перепродаются.

КПРФ – продавец ООО «Бибколлектор» Елена Ракова, 47 лет.

ЛДПР – директор ООО «Правовой эффект» Георгий Трельский, 29 лет.

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - Анатолий Буров, временно неработающий, 42 года.

«Справедливая Россия» - арбитражный управляющий Межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих "Содействие" Александр Костылев, 42 года.

Округ 4

«Единая Россия» - помощник директора по развитию персонала, социальным вопросам и организации хозяйственной деятельности по связям с общественностью ВОМЗ Евгений Амелин, 64 года. Как и многие другие кандидаты от этой партии, не афиширует перед жителями тот акт, что баллотируется от "Единой России". Например, в предвыборных газетах Евгения Амелина, которые разносили по квартирам, об этом ни слова.

«Яблоко» - член Ассоциации арбитражных управляющих "Сибирский центр экспертов антикризисного управления" Всеволод Чашин, 30 лет.

ЛДПР - директор торговой сети (ИП Татьяна Горенко) Ирина Черкасова , 35 лет.

Округ 5

«Единая Россия» - депутат Вологодской гордумы, главврач Вологодской станции скорой медицинской помощи Юрий Маркевич.

КПРФ – индивидуальный предприниматель Владимир Линдблад, 54 года

ЛДПР - замдиректора ООО «Управляющая компания Элит-Сервис» Василий Соболев, 34 года.

«Родина» - заведующая кассой в Сбербанке Татьяна Власова, 46 лет

«Справедливая Россия» – индивидуальный предприниматель Сергей Смирнов, 39 лет.

Самовыдвижение – начальник отдела снабжения ООО "Медтехника" Екатерина Малкова, 32 года.

Округ 6

«Единая Россия» - депутат Вологодской гордумы, директор школы № 5 Светлана Разина.

КПРФ – директор ООО «Королевство красоты» Виктория Колосова, 32 года.

ЛДПР - инженер-программист ВоГУ Наталия Блохина, 35 лет

«Яблоко» - индивидуальный предприниматель Алексей Никитин, 34 года. Один из четырех кандидатов, которых пытались снять с выборов представители ЛДПР.

«Справедливая Россия» – Галина Грибуцкая, пенсионерка, 59 лет. Галина Леонидовна – постоянный читатель NewsVo и известна вологжанам по своим постам о проблемах городского хозяйства и благоустройства.

Округ 7

«Единая Россия» - главврач Вологодской горбольницы № 1 Павел Шепринский, 61 год.

ЛДПР – помощник депутата заксобрания Вологодской области Антона Гримова Мака Цурцумия, 32 года

«Справедливая Россия» - директор ООО Туроператор «Кружево дорог» Анна Плехова, 41 год.

Округ 8

«Единая Россия» - директор школы № 19 Наталья Лобачева, 52 года.

КПРФ - машинист-инструктор локомотивных бригад РЖД Евгений Свитцов, 35 лет

ЛДПР - машинист тепловоза ООО "Транспортная тепловозная компания" Александр Субботин, 51 год

«Справедливая Россия» - пенсионерка Маргарита Шадрина, 77 лет

Округ 9

«Единая Россия» - исполнительный директор у ИП Сергея Потапова Максим Осокин, 45 лет

КПРФ – пенсионерка из Череповца Светлана Парфенова, 53 года

ЛДПР – ИП Алексей Волков из села Мосейково Вологодского района, 34 года

«Справедливая Россия» - техдиректор ООО «Восток-Строй» Владислав Козлов, 34 года

Округ 10

«Единая Россия» - доцент кафедры туризма и гостеприимства ВоГУ Наталия Анчукова, 43 года

«Справедливая Россия» - солист мужского хора Вологодской областной филармонии Максим Каштаев, 43 года.

ЛДПР - директор ООО «Тендер Менеджер» Кирилл Молдаван, 31 год. Больше известен как ведущий различных развлекательных мероприятий в Вологде.

Самовыдвижение:

Иван Котов - начальник юридического отдела ООО "Северная нефтяная компания", 32 года. По данным NewsVo, именно он во время праймериз "Единой России" был "желаемым" кандидатом от этой партии на округе 10. Однако праймериз выиграла Наталия Анчукова. Добавим, что во время предварительного голосования за кандидатов «Единой России» в заксобрание Вологодской области в 2016 году Иван Котов был в списке этой партии по Западному округу.

Наталья Некрасова – менеджер ООО "Северная нефтяная компания", 33 года.

Андрей Соловьев – заместитель гендиректора ООО «Диагностикфарм», 35 лет.

Округ 10 уже стал одним из самых скандальных – в выходные там было зафиксировано несколько нарушений, включая повторное досрочное голосование одних и тех же жителей на разных участках, подкуп избирателей и даже голосование от лица умершего вологжанина. Отметим, что в следственном управлении СК РФ по Вологодской области до сих пор не ответили на вопрос СМИ, заведено или нет по этим фактам уголовное дело.

Округ 11

«Единая Россия» - депутат Вологодской гордумы, директор ООО «Технология» Алексей Коновалов, 41 год. В 2012 году газета "Премьер" писала о его причастности к истории с групповым изнасилованием в Соколе. В этом году Алексей Коновалов около месяца «боролся» с пнем возле детской поликлиники на улице Гоголя. Судя по постам ВКонтакте, его вполне устраивает, что муниципальной управляющей компанией "Фрязиново" на округе 10 теперь управляют люди из Курска.

КПРФ – машинист электровоза локомотивного депо Лоста Владимир Кучкарев, 35 лет

ЛДПР - начальник отдела информационных технологий "Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии" Вологодской области Евгений Шайкин, 38 лет. В 2017 году победил на выборах главы Ботановского поселения Междуреченского района, но так туда и не поехал, в итоге поселение возглавила кандидат от "Единой России". Всего на тех выборах он одновременно баллотировался в депутаты и главы 22 поселений и городов Вологодской области.

«Справедливая Россия» - менеджер по продажам ООО «ГермесАгро» Кирилл Шелепин, 36 лет. Знаком многим вологжанам по своей активной деятельности в сферах незаконной рекламы, благоустройства и дошкольного образования – этими и другими проблемами он как житель занимается уже более шести лет.

Самовыдвижение – директор ООО «Стандарт» Максим Тышковец, 41 год. Судя по странице в ВКонтакте, сам Тышковец активно поддерживает на этих выборах единоросса Алексея Коновалова и, видимо, не особо горит желанием стать депутатом:

На округе 11, как и на десятом, тоже весело. Так, предвыборным плакатам Кирилла Шелепина не удается оставаться на своих местах долго: вслед за ним ходит человек с ведром клея и заклеивает плакаты Кирилла листовками единоросса Алексея Коновалова. «Заклейщик» сказал, что ему платят 2-2,5 рубля в зависимости от размера плаката.

Когда на прошлой неделе Кирилл ходил по домам и разговаривал с избирателями, он оставлял свои газеты в дверях тех квартир, где никого не было дома. В доме на Гоголя, 103 во втором подъезде он столкнулся с учительницей физики, которая разносила листовки Алексея Коновалова. Перед этим Кирилл уже успел навестить жителей первого подъезда и оставить там свои газеты, но после этого туда зашла учительница, и… все материалы Кирилла после ее визита исчезли.

Округ 12

«Единая Россия» - депутат Вологодской гордумы, директор ООО «ПрофиЛайн» Алла Климова, 50 лет.

КПРФ – машинист тепловоза АО «Агроскон-2» Александр Боченков, 46 лет

ЛДПР – мастер АО «Газпром газораспределение Вологда» Олег Осинин, 47 лет.

«Справедливая Россия» - Александр Воронин, временно неработающий, 55 лет.

Самовыдвижение:

Ольга Доможирова - домохозяйка, жена Евгения Доможирова, 45 лет. Напомним, самому Евгению Доможирову отказали в регистрации из-за неправильно оформленных документов.

Евгений Коричев – машинист тепловоза локомотивного депо Лоста, 26 лет

Округ 13

«Единая Россия» - зампредседателя Молодежного парламента Вологодской области, референт сектора депутатского объединения партии «Единая Россия» Максим Выдров, 33 года.

КПРФ – Денис Климович, безработный, 36 лет.

ЛДПР – ИП Илья Смирнов, 34 года.

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - Юрий Крюков, 21 год, временно неработающий.

Округ 13 примечателен тем, что действующий депутат Вологодской гордумы на этом округе - Игорь Катухин от «Единой России» (директор ООО «Западный конвой»). Но на новый срок он баллотируется от… «Справедливой России». По информации NewsVo, «Единая Россия» и депутат не смогли «договориться».

Скриншот с сайта Вологодской гордумы.

Округ 14

«Единая Россия» - директор МАУК «Центр культурного развития города Вологды» Михаил Манык. «Прославился» тем, что 8 июля в группе «Деловая Вологда» («подгруппа» ОнлайнВологды) появился пост с фотографией пакета с надписью «Будь здоров без докторов», в котором говорилось, что жителям 14-го округа дарят лекарства от имени Михаила Маныка. Среди медикаментов был лоперамид – средство от диареи.

«Справедливая Россия» - Владимир Петраковский, помощник депутата областного заксобрания Виктора Леухина, 49 лет. Подавал иск в суд, в котором просил отменить регистрацию Маныка в качестве кандидата, поскольку тот занимается подкупом избирателей. Однако вскоре производство по делу было прекращено. По информации NewsVo, полученной из собственных источников, отозвать иск попросили из Москвы.

КПРФ — художник росписи по эмали ООО «Вологодская финифть» Марина Хорькова, 41 год.

ЛДПР — Дмитрий Полихов, 35 лет. В документах, поданных в избирком, он представился как временно неработающий, однако в соцсети ВКонтакте у него есть группа, в которой он предлагает решить "юридические вопросы любой сложности" и те же услуги рекламирует на своей странице:

«Яблоко» - директор ООО «Евротек-спецзапчасть» Сергей Меньшиков, 45 лет.

Округ 15

«Единая Россия» - директор ООО «Флагман» Дмитрий Наумов, 40 лет. «Засветился» перед избирателями еще весной, приняв участие в субботнике и выставив в соцсеть свои фотографии в жилетке имени себя.

КПРФ — ИП Сергей Городишенин, учится на социального работника в Колледже технологии и дизайна, 37 лет. Освещает проблемы социально незащищенных групп населения.

ЛДПР — специалист региона АО «Русская Телефонная Компания » Александр Кулаков, 23 года.

«Родина» - судебный пристав-исполнитель Сергей Гармаш, 39 лет.

«Справедливая Россия» - председатель Товарищества собственников недвижимости "Карла Маркса 123" Людмила Санталова, 44 года.

Самовыдвижение — Полина Салатанова, студентка Вологодского кооперативного колледжа, 19 лет. Судя по фото ВКонтакте, девушка лишь в этом году окончила школу - с золотой медалью. Никакой избирательной кампании она, судя по всему, не ведет и становиться депутатом, похоже, не собирается. Другие кандидаты на этом округе предполагают, что она технический кандидат, выдвинутый для внесения путаницы за счет схожести фамилий с Людмилой Санталовой.

Округ 16

«Единая Россия» - специалист по снабжению (у ИП Валентины Тихониной) Вадим Рябов, 48 лет. На фотографиях в соцсети запечатлен с мэром Сергеем Воропановым, председателем заксобрания Андреем Луценко, председателем гордумы Юрием Сапожниковым и благодарностями от него и другими чиновниками. 22 мая вручал детям по поручению губернатора школьные наборы в детсаду "Василек". В апреле принимал участие в субботниках в куртке с логотипом "Единой России" и без нее. Правда, если обычно депутаты-единороссы фотографируются на субботниках с бревном, то Вадим Рябов - со старым диваном:

Вадим Рябов - справа. Фото со страницы кандидата.

На одном из апрельских субботников сфотографировался с детьми, одетыми в жилетки "Единой России":

КПРФ - Елена Полежаева, домохозяйка из Верховажья, 33 года.

ЛДПР — депутат Вологодской гордумы, директор ООО «Черепаха» Михаил Тихомиров, 39 лет.

«Справедливая Россия» - Елена Козлова, безработная, 33 года.

Округ 17

«Единая Россия» - депутат Вологодской гордумы гендиректор «Вологдаагростроя» Владимир Корытин, 59 лет. В 2013 и 2014 гг. вологжане устраивали пикеты против незаконного строительства 15-этажного дома на Пречистенской набережной, 72. Его возводила фирма Корытина "Вологдаагрострой". По регламенту, в этом месте возможно строительство дома не выше пяти этажей. Однако в итоге там все равно возвели 15-этажку.

КПРФ — Сергей Степанов, пенсионер, 61 год.

ЛДПР — ИП Илья Южаков (торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах), 29 лет.

«Яблоко» - разнорабочий ООО «Технология» Николай Задворный, 54 года.

Округ 18

«Единая Россия» - депутат Вологодской гордумы, гендиректор ООО «Иммид» Константин Шепель, 31 год. В 2015-2017 гг. купил историческое здание в центре Вологды на Торговой площади, 13 и подвал в историческом доме на Мира, 6.

КПРФ — директор ООО «Спецторг» Андрей Акулов, 40 лет.

«Яблоко» - диспетчер КУ ВО «Центра обеспечения региональной безопасности» Алексей Румянцев, 33 года.

ЛДПР — финансист-экономист ООО "Карат" Юлия Петренко из деревни Маурино Вологодского района, 33 года.

«Справедливая Россия» - Елена Козлова, безработная, 33 года.

Самовыдвижение — Михаил Шахов, 43 года, пенсионер.

Округ 19

«Единая Россия» - депутат Вологодской гордумы Евгений Абрамов, 43 года. На сайте избиркома обозначен как председатель ТСЖ «Можайского 68А», но он также является гендиректором ООО «УК Система»

КПРФ – солист Вологодской областной филармонии Евгений Макаров, 24 года.

ЛДПР – машинист тепловоза локомотивного депо Лоста Алексей Кузнецов, 32 года.

«Справедливая Россия» - директор магазина «Светофор» Евгения Дементьева, 49 лет.

Округ 20

«Единая Россия» - депутат Вологодской гордумы Сергей Никулин, 48 лет.

ЛДПР – монтер пути АО «РЖД» Игорь Жаков, 26 лет.

Самовыдвижение – директор ООО «Омега» Павел Таушев, 49 лет.

Округ 21

«Единая Россия» - директор школы № 3 Надежда Мочалова, 59 лет. Школа № 3 в этом году "прославилась" тем, что второклассник из кадетского класса, внук депутата областного заксобрания от "Единой России" мешал проводить уроки, угрожая другим детям и поднимая руку на учительницу. Родители говорят, что с наступлением нового учебного года ситуация не изменилась.

КПРФ – Светлана Соколова, домохозяйка, 22 года.

ЛДПР – менеджер ООО «Континент маркет» Руслан Мавриков, 42 года.

Округ 22

«Единая Россия» - председатель правления ТСЖ «ЖК Высота» Михаил Козырев, 34 года.

КПРФ – машинист электровоза локомотивного депо Лолста Евгений Петров, 49 лет.

ЛДПР – ИП Илья Чабан (учредитель ООО «Фуд Трейд» - торговля мясом), 31 год

«Справедливая Россия» - адвокат Артем Данишевский, 47 лет.

Округ 23

«Единая Россия» - директор школы № 30 Светлана Дорочинская, 52 года.

КПРФ – оператор ричтрака ООО «Планета» Дмитрий Никулин, 45 лет.

ЛДПР – Сергей Дубровка, домохозяин, 33 года. Согласно базе «Контур.Фокус», ранее был учредителем и гендиректором микрокредитной компании «Яблоко».

«Яблоко» - ИП Геннадий Машкарин, 45 лет.

«Справедливая Россия» - ведущий программист Государственного архива Вологодской области Вячеслав Нестеров, 45 лет.

Округ 24

«Единая Россия» - депутат Вологодской гордумы, директор "Вологодского деревообрабатывающего завода "СКДМ" Максим Петров, 35 лет. Предвыборные плакаты

КПРФ – ИП Илья Алферьев, 25 лет.

ЛДПР – Юлия Угрюмова, помощник депутата областного заксобрания Антона Гримова, 23 года.

«Яблоко» - ИП Геннадий Машкарин, 45 лет.

«Справедливая Россия» - слесарь механосборочных работ ВОМЗ Станислав Васильев, 31 год.

Округ 25

«Единая Россия» - депутат Вологодской гордумы, директор МАУ ИИЦ «Вологда-Портал» Елена Земчихина, 40 лет. Этим летом участвовала на радио в программе о ТОСах вместе с депутатом-коммунистом из Курска Максимом Васильевым.

КПРФ – замдиректора ООО «УК Ананьино» Павел Ельфин, 39 лет.

ЛДПР – начальник юридического отдела ООО «Управляющая компания Элит-Сервис» Сергей Гаврилкин, 33 года.

«Яблоко» - менеджер (ИП Светлана Терешкина) Юрий Крыкса, 42 года.

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - водитель автомобиля ООО «ВологдаТранс» Денис Фатиев, 24 года.

«Справедливая Россия» - гендиректор Частной охранной организации «Грифон» Вадим Дзязькин, 50 лет.

Округ 26

«Единая Россия» - депутат Вологодской гордумы, гендиректор ОАО «Авто-Стандарт» Сергей Чуранов, 55 лет.

КПРФ – главный редактор газеты «Премьер.Новости за неделю» Светлана Мельникова, 42 года.

ЛДПР – маркетолог ООО Агентство «Ваш юрист» Ольга Петялина, 29 лет.

«Яблоко» - менеджер (ИП Александр Свитин) Игорь Шельпук, 49 лет.

«Справедливая Россия» - инженер Вологодского научного центра Российской академии наук Любовь Королева, 48 лет.

Самовыдвижение:

начальник пожарно-спасательного расчета Вологодского авиационного предприятия Владимир Василец, 58 лет.

инженер техподдержки ООО «Лента» Максим Доможиров, 26 лет. Сын Евгения Доможирова.

Округ 27

«Единая Россия» - слесарь механосборочных работ ВОМЗ Алексей Смирнов, 26 лет.

ЛДПР – депутат Вологодской гордумы Наталья Малованина, 44 года.

«Справедливая Россия» - управляющий ТСЖ «Кирпичная 59» Наталья Шарый, 40 лет.

Округ 28

«Единая Россия» - депутат Вологодской гордумы, ИП Борис Подольный, 37 лет.

КПРФ – пенсионер из Ярославля Сергей Маслов, 62 года.

ЛДПР – Дмитрий Чеплагин, домохозяин, 24 года. В соцсети Вконтакте род деятельности у Дмитрия указан более прямолинейно – безработный. Хотя еще в декабре 2018 года там была такая запись, сопровождающаяся фотографией улыбающегося Дмитрия:

«Сегодня первому офф-лайн магазину MOSS исполняется 1 год!

Команда MOSS принимает поздравления и ждёт всех в гости!

От себя хочу сказать большое спасибо моей команде, я рад что мы вместе!».

Ранее, в январе 2017 года, Дмитрий Чеплагин сфотографировался в Госдуме РФ, а в 2016 году на стене его страницы в соцсети было выставлено фото подошвы мужского итальянского ботинка, произведенного, согласно этикетке, в ООО «Луи Вюиттон Восток», и стоящего 460 тысяч рублей. Был ли это ботинок самого Дмитрия, стена ВКонтакте умалчивает. В том же году ранее он выложил свое фото с буклетом «Презентация компании «Газпромнефть – смазочные материалы».

В сентябре 2017 года он одновременно баллотировался в депутаты шести поселений разных районов Вологодской области и везде указал себя как "временно не работающий".

На аватаре на своей странице Вконтакте безработный Дмитрий сфотографирован на фоне "Порша"– этот автомобиль с номером 9*9 часто стоит во дворе дома на Добролюбова, 26 в Вологде:

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - Илья Горбачев, временно неработающий, 30 лет.

«Справедливая Россия» - гендиректор ООО «Ваша империя» Арина Лузина, 32 года.

ЛДПР – директор ООО «Эхо Вологды» Александр Свитин, 71 год.

Самовыдвижение - заместитель председателя по реализации и маркетингу комбината «Тепличный» Наталия Кушевская, 48 лет.

Округ 29

«Единая Россия» - ИП Андрей Подъяков, 36 лет. Совсем недавно, во время праймериз "Единой России", он был временно неработающим.

КПРФ – Алексей Каринский, безработный, 36 лет.

ЛДПР – электромонтер ВПЗ Иван Шамгин, 35 лет. Иван знаком читателям NewsVo по статье «Ошибка»: как кандидаты в Вологодскую гордуму от ЛДПР пытаются снять с выборов конкурентов «Единой России». Позднее он попытался объяснить, зачем ЛДПР выставляет технических кандидатов.

«Яблоко» - бухгалтер ООО «Эксперт» Любовь Крыкса, 35 лет. Тот самый кандидат, которого пытался снять с выборов Иван Шамгин.

Округ 30

«Единая Россия» - Михаил Громов, 42 года. В документах в избирком указал себя как замдиректора по коммерческим вопросам ООО «Вологда-Логистик» . Однако он также является учредителем этого ООО. Кроме того, Громов - учредитель (50%) и директор ООО «Рич» (выращивание зерновых культур). Второй учредитель этой фирмы — депутат-единоросс Вологодской гордумы Евгений Стельмашенко. Также Михаил Громов раньше был учредителем ООО «ТД «Ермаково» и ООО «ТД «Вологодский бройлер».

КПРФ – старшая операционная медсестра перинатального центра Вологодской областной клинической больницы Марина Комарницкая, 31 год.

ЛДПР – Александр Михайлов, 41 год. Зарегистрирован в Белгородской области, однако работает в правительстве Вологодской области - помощником депутата Госдумы Федерального Собрания РФ Сергея Каргинова по работе в Вологодской области.

“Яблоко” -директор по маркетингу АО “СтарТ-Плюс” Дмитрий Тарасов, 35 лет. Один из четырех кандидатов, которых пытались снять с выборов представители ЛДПР.

Как ранее писал NewsVo, некоторым кандидатам от ЛДПР, видимо, без разницы, интересы жителей какого города представлять – Вологды или Волгограда. Они баллотируются и в Вологодскую гордуму, и в Волгоградскую областную думу. Напомним, о нескольких из них NewsVo писал в статье о том, как кандидаты от ЛДПР подали иски в суд о снятии с выборов кандидатов от «Яблока». Последние предполагают, что эти представители ЛДПР являются «техническими» кандидатами.

Вот полный список кандидатов от ЛДПР, которые, помимо Вологодской гордумы, одновременно баллотируются в Волгоградскую облдуму (ред. – в скобках указан номер округа в Вологде):

Артем Боровской (округ 2) Ирина Черкасова (округ 4) Василий Соболев (округ 5) Наталия Блохина (округ 6) Кирилл Молдаван (округ 10) Евгений Шайкин (округ 11) Юлия Угрюмова (округ 24) Дмитрий Чеплагин (округ 28) Александр Михайлов (округ 30)

Напомним также кандидатов-единороссов, которые были замечены в использовании акции "Бессмертный полк": Елена Земчихина, Дмитрий Наумов, Михаил Манык. В апреле в соцсети ВКонтакте появились плакаты, на которых они без согласования с организаторами полка приглашали вологжан присоединиться к «Бессмертному полку» и заявляли, что по их инициативе жителям бесплатно изготовят транспаранты с фотографией воевавших родственников. В таком же нарушении устава полка был уличен и депутат-единоросс Игорь Катухин, который сейчас баллотируется от "Справедливой России". На этой неделе организаторам "Бессмертного полка" прислали из Вологды фотографию предвыборных листовок кандидата-единоросса Максима Выдрова. В одной из них в списке его дел - изготовление штендеров для акции "Бессмертный полк".

Узнать, к какому округу относится ваш дом, можно на сайте Вологодской гордумы