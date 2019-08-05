«Я готов не 18 раз выставиться, а 1018, чтобы помочь родной партии». Кандидат от ЛДПР в Вологде отрицает свою помощь "Единой России"

Евгения Сибирцева

Кандидат в Вологодскую гордуму по округу 29 от ЛДПР Иван Шамгин прокомментировал статью NewsVo «Ошибка»: как кандидаты в Вологодскую гордуму от ЛДПР пытаются снять с выборов конкурентов «Единой России». Электромонтер ВПЗ говорит, что был техническим кандидатом от ЛДПР в районах Вологодской области, но сейчас он «не такой».

Напомним, Иван Шамгин – один из кандидатов ЛДПР в Вологодскую гордуму, подавших иски в суд о снятии с выборов представителей партии «Яблоко» на четырех округах. Это Дмитрий Тарасов, Любовь Крыкса, Алексей Никитин и Александр Свитин. Последние считают, что авторы исков - технические кандидаты, которые «расчищают путь» для единороссов. 5 августа городской суд отказал в удовлетворении этих исков.

Об ошибках избиркома

Иван Шамгин говорит, что он никогда не был безработным и он не знает, почему в избиркоме неверная о нем информация (ред. – на сайте Вологодского избиркома указано, что с 2011 по 2016 год он баллотировался как безработный):

- Я был временно неработающим, но я же в это время все равно где-то работал. Я занимался грузоперевозками, таксовал, еще где-то по договорам работал. Найти работу официально было очень сложно, - поясняет Иван Шамгин, говоря, что это, видимо, ошибка: - Безработным я никогда не был, мало ли что написано [на сайте избиркома]. На заборе тоже написано.

По словам Ивана Шамгина, данные о его месте жительства в деревне Поспелово Сямженского района в 2017 году в избиркоме тоже неверные:

- Там написана какая-то деревня [Поспелово], это улица вообще-то имени Поспелова в Сямженском районе. Я был прописан там, но жил-то постоянно здесь [в Вологде]. У меня временная регистрация в Вологде всегда была. С 16-17 лет живу в Вологде и работаю в Вологде. Я жил на ПЗ около шести лет, меня там знают, - говорит Иван.

Newsvo проверил эту информацию. Действительно, деревни Поспелово, которая указана в качестве места жительства Ивана Шамгина на сайте избиркома, не существует. Зато в деревне Ногинской есть улица имени Поспелова, как и сказал Иван. Почему в избиркоме так халатно относятся к проверке информации и заполнению данных кандидатов, мы не знаем.

Иван также попросил нас прояснить для читателей информацию о своем выдвижении в заксобрание в 2011 году:

- Я бы там не прошел, я там был в списке третьим по одномандатному округу. У меня там не было шансов, я это прекрасно знал.

Он говорит, что многие жители не понимают, что значит быть третьим по списку:

- У нас люди путают даже гордуму и заксобрание, вот многие у нас на заводе [ВПЗ] даже не понимают, чем они отличаются.

Кому выгодно?

Иван утверждает, что его иск в суд о снятии с выборов кандидата от «Яблока» якобы выгоден не «Единой России», а … ЛДПР и самому «Яблоку»:

- То, что я подал в суд, выгоднее всего не «Единой России». Если снимут [с выборов] Крыксу, это выгоднее всего ей и мне. Смотрите, чем больше кандидатов у «Единой России», тем ей лучше. Голоса оппозиционные распределяются, например, за меня 500, за Крыксу 500, за коммуниста Каринского 500, а за кандидата от «Единой России» - тысяча. Убираем меня, например, - [будет] 700 за Крыксу, 700 за Каринского. Убираем любого, и второй выигрывает, - говорит Иван.

На вопрос NewsVo, почему Иван тогда не снял свою кандидатуру, чтобы дать шансы «Яблоку», он ответил, что они [«Яблоко»] все равно не выиграют.

Напомним, сам Иван с 2011 года был кандидатом от ВРО ЛДПР в 18 кампаниях в разных районах области, включая Сямженский, где у Ивана, согласно данным избиркома, была прописка. Мы спросили, зачем ему столько выдвижений.

- Я вам объясняю. Нам приходится выставлять технических кандидатов, так как люди не хотят идти на выборы. У нас большой кадровый голод не только в партии ЛДПР: и у коммунистов кадровый голод, и у «Справедливой России», и у «Единой России». В Сямже боятся выставляться от ЛДПР: начинают «зажимать» на работе. А партия обязана участвовать в выборах, и чтобы помочь партии, я выставлялся сам техническим кандидатом. Я готов не 18 раз выставиться, а 118, 1018 [раз], чтобы помочь родной партии. - Вы жили в Вологде, а почему хотели переехать то в один район области, то в другой, раз там баллотировались? - Вы понимаете, я же вам объяснил, что у нас кадровый голод. Я просил своих знакомых даже баллотироваться в Сямже – они прописаны в Вологде, баллотировались в Сямже. - Вы в сентябре 2017 года баллотировались в разных поселениях разных районов области. Получается, вам все равно было, где стать депутатом? - Меня попросили координаторы этих организаций (ред. – имеются в виду координаторы ЛДПР в районах). У них люди снялись, их там сняли. У них некого было выставить, они попросили меня: «Иван Валерьевич, помогите!». Ну, помог. И мне помогали. Вы же понимаете, что партия должна участвовать в выборах, иначе она исчезнет. <...> Объясню. Я участвовал в [избирательных кампаниях] в Сямженском районе, я там был координатором. У меня там прошел племянник – я его поставил техническим кандидатом, а он прошел. Человеку было 18 лет, а он стал депутатом. Он «обыграл» единоросса! Если б я знал, я бы выставил себя. - А если бы вы тогда в 2017 году в каком-то из районов победили на выборах, вы бы стали там депутатом? - Я бы стал туда ездить в командировки. Что вы думаете, депутаты так прям все ходят на заседания что ли? Вот у меня выбрался племянник. Он вообще в Ногинском поселении жил, а его выбрали вдруг в Сямженском. Потому что народ уже до такой степени не хотел единоросса. Он [племянник] походил пару раз на эти заседания, а там бабушки ругаются, где ставить туалет – там или здесь. Понимаете, ему, подростку, неинтересно. Говорит «Куда ты меня поставил, что за подстава такая?». А я «Ну, Дима, я ж не знал, что тебя выберут, блин…». [Племянник] сказал: «Я больше ходить не буду». «Ну, твое право», - [говорю ему]. Вот такие дела.

А вот что говорит Иван Шамгин о своем выдвижении в 2017 году на пост главы Двиницкого сельского поселения Сямженского района:

- Если бы меня выбрали главой, я бы туда переехал. Понятно, что там надо работать. Я бы там работал с понедельника до пятницы. А уж, извините, депутатом, конечно, во-первых, кто бы меня выбрал, во-вторых, я бы стал ездить работать. <…> Многие боятся баллотироваться от ЛДПР, КПРФ или от «Яблока». В районах - я подчеркиваю, почему я техническим кандидатом был в районах – еще больше боятся.

Вместе с этим Иван Шамгин утверждает, что он не технический кандидат:

- Вы понимаете, что вы меня называете техническим кандидатом, а я не такой.

Обманули жителей?

Приведем один факт, свидетельствующий о том, хотят ли кандидаты от ЛДПР представлять интересы жителей или баллотируются для чего-то другого. Речь идет о выборах 2017 года, когда в районах Вологодской области победили представители ЛДПР, однако главами в этих муниципалитетах все равно стали… единороссы.

Так, на выборах глав Ботановского и Туровецкого поселений Междуреченского района 10 сентября 2017 года победу неожиданно одержали кандидаты от ЛДПР из Вологды Евгений Шайкин и Илья Смирнов (см. скриншоты сайта избиркома в галерее). Однако вскоре избиратели почувствовали себя обманутыми: выбранные ими кандидаты…. отказались возглавить поселения, молча проигнорировав установленный законом срок уведомления ТИК о своем согласии занять выборную должность.

Скриншот новости из группы газеты "Междуречье" в соцсети ВКонтакте

В итоге выборы в Ботановском и Туровецком сельском поселениях пришлось проводить снова. В декабре 2017 года главой Ботановского поселения стала Вера Фокина, Туровецкого – Анна Колесова. Обе от «Единой России». Можно только представить, что в тот момент думали жители о своем праве выбирать главу поселения.

Евгений Шайкин - сотрудник Росреестра. Илья Смирнов на момент сентябрьских выборов 2017 года был помощником депутата Госдумы Сергея Каргинова и координатором Вологодского регионального отделения ЛДПР, а сейчас регистрируется на выборах как индивидуальный предприниматель.

Евгений Шайкин участвовал в 26 избирательных кампаниях. Из них 22 раза – в сентябре 2017 года, когда он одновременно баллотировался в депутаты и главы разных поселений и городов Вологодской области. Первый раз, в 2014 году, он баллотировался в Вологодскую гордуму от КПРФ. После этого Евгений Шайкин «перешел» к ЛДПР. Сейчас он зарегистрирован кандидатом от этой партии одновременно в Вологодскую гордуму и Волгоградскую облдуму. В Вологде он идет по округу 11 (в Заречье), где от «Единой России» заявился действующий депутат Алексей Коновалов. Сам Евгений Шайкин живет в другом районе города.

Илья Смирнов в сентябре 2017 года тоже одновременно был кандидатом в депутаты и на пост главы городов и поселений в нескольких районах области – его фамилия присутствует в 19 списках. Сейчас он баллотируется в Вологодскую гордуму по округу 13, где от «Единой России» идет Максим Выдров.

Добавим, что сейчас из 30 кандидатов ЛДПР в Вологодскую гордуму восемь одновременно баллотируются и в Волгоградскую областную думу. Кроме Евгения Шайкина, Александра Михайлова и Наталии Блохиной, это Артем Боровской, Кирилл Молдаван, Юлия Угрюмова, Василий Соболев и Ирина Черкасова.