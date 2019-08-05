Кандидаты в Вологодскую гордуму от ЛДПР не смогли снять с выборов представителей «Яблока»

05.08.2019 [Политика]

Сегодня Вологодский городской суд отказал в удовлетворении исков кандидатов в Вологодскую гордуму от ЛДПР, которые просили снять с выборов кандидатов от «Яблока».

Напомним, всего было подано четыре иска, написанных как под копирку. Кандидаты от ЛДПР утверждали, что представителей партии «Яблока» Дмитрия Тарасова, Любовь Крыксу, Алексея Никитина и Александра Свитина якобы зарегистрировали неправомерно. «Яблочники» считают, что иски поданы техническими кандидатами, «расчищающими путь» для единороссов.

О том, кто именно подал иски и кто на этих округах баллотируется от «Единой России», Newsvo подробно писал в материале «Ошибка»: как кандидаты в Вологодскую гордуму от ЛДПР пытаются снять с выборов конкурентов «Единой России».

Сегодня городской суд подтвердил, что Дмитрий Тарасов, Любовь Крыкса, Алексей Никитин и Александр Свитин были зарегистрированы без нарушений. 

Вынесение решения по иску в отношении Дмитрия Тарасова. Видео пресс-службы судов Вологодской области.

Тэги: выборы, суд, партии

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