«Ошибка»: как кандидаты в Вологодскую гордуму от ЛДПР пытаются снять с выборов конкурентов «Единой России»

Евгения Сибирцева

Любопытные иски в рамках предвыборной кампании в Вологодскую гордуму рассматривали сегодня в городском суде. Трех кандидатов от местного отделения партии «Яблоко» в Вологде пытаются снять с выборов выдвиженцы от… Вологодского регионального отделения ЛДПР. Выдвиженцы от "Яблока" считают, что это технические кандидаты, которые «расчищают путь» для единороссов - схема, которая реализуется в последние годы на выборах во многих регионах России. В пользу этой версии свидетельствуют многие детали.

Прежде всего, странным стал сам повод для трех исков, написанных как под копирку. Кандидаты от ЛДПР требуют отмены регистрации Тарасова, Крыксы и Никитина под предлогом того, что те якобы не могут баллотироваться от местного отделения партии «Яблоко» - только от самой партии. Однако когда Территориальная избирательная комиссия в Вологде регистрировала кандидатов от «Яблока», то никаких вопросов к ним у принимающих документы не возникло.

Дмитрий Тарасов, Любовь Крыкса и Алексей Никитин - активисты проекта «Гражданин35» в Вологде, который они создали несколько лет назад для решения проблем в районах города, где они живут, и в целом в Вологде. Например, сейчас они выступают за грамотное благоустройство набережной.

- Похоже, городские власти намерены провести в думу исключительно своих согласованных удобных кандидатов, которые будут работать на них, а не на жителей, попутно решая свои личные вопросы, - считают кандидаты от «Яблока». - Зачем нас пытаются снять с выборов? По нашему мнению, чтобы очистить путь для кандидатов от «Единой России».

NewsVo решил выяснить, кто эти кандидаты от ВРО ЛДПР, подавшие три одинаковых иска в суд, и кто на этих трех округах баллотируется от «Единой России».

Дмитрий Тарасов, Любовь Крыкса, Алексей Никитин. Фото: vk.com/grazhdanin35

Иван Валерьевич меняет профессию

На округе 29 (мкр. Зеленый город, часть ГПЗ-23, ЖК Керамик), где от «Яблока» баллотируется Любовь Крыкса, иск в суд подал 35-летний электромонтер ВПЗ Иван Валерьевич Шамгин. С 2011 года он был кандидатом от ВРО ЛДПР в 18 кампаниях в разных районах области. Избирался ноль раз.

Впервые Иван Шамгин «всплыл» на выборах в 2011 году – безработный мужчина баллотировался в заксобрание Вологодской области по округу № 1. Выборы тогда выиграла кандидат от «Единой России» Марина Денисова. После этого Иван Шамгин 16 раз был кандидатом в депутаты разных уровней и в главы поселений в районах Вологодской области. Сам он все это время был зарегистрирован то в деревне Ногинская, то в деревне Поспелово Сямженского района, но «защищать» интересы народа почему-то «хотел» в разных муниципалитетах. Своим присутствием в списках кандидатов Иван Шамгин за эти годы «охватил» аж шесть районов: Сямженский, Бабушкинский, Никольский, Харовский, Междуреченский и Вашкинский.

При этом по 2016 год включительно Иван Шамгин баллотировался как безработный. А вот начиная с 2017 года– уже как электромонтер Вологодского подшипникового завода. При этом на выборах в 2015 году он был зарегистрирован… домохозяином.

Проходя карьерную лестницу от безработного до электромонтера, Иван Шамгин повысил и уровень своего образование. Если в 2013 году, согласно сайту избиркома, оно было средним профессиональным, то уже в 2015 году стало высшим – появились корочки «Московского государственного индустриального университета».

Сентябрь 2017 года стала самым «плодотворным» для кандидата Ивана Шамгина. Он одновременно баллотировался в депутаты восьми (!) сельских поселений разных районов области. Это поселения Туровецкое, Сухонское, Ботановское и Старосельское Междуреченского района, поселения Раменское и Сямженское Сямженского района, Тимановское и Рослятинское Бабушкинского района. Кроме того, в Двиницком поселении Сямженского района Шамгин в это же время баллотировался на главу.

Интересно, что во время сентябрьских выборов 2017 года Иван Шамгин одновременно был прописан в двух деревнях (!). Так, в сведениях Шамгина в качестве кандидата в депутаты совета Тимановского поселения Бабушкинского района местом жительства у него указана деревня Поспелово Сямженского района, а в качестве кандидата во всех остальных вышеперечисленных поселениях – деревня Ногинская. Избирком, похоже, это не смутило.

Иван Шамгин раздает газету ЛДПР в Сямже. Скриншот с сайта Вологодского отделения ЛДПР..

Кандидат от «Единой России» на округе № 29 Вологодской гордумы – индивидуальный предприниматель Андрей Подъяков. Совсем недавно, в мае, во время праймериз "Единой России", когда они отбирали кандидатов от своей партии, он был временно неработающим:

Скриншот сайта pg.er.ru

Вологда, Волгоград — какая разница?

Не менее любопытный персонаж оказался в кандидатах от ВРО ЛДПР на округе № 30 (начало Гагарина, часть Гончарной и Ленинградской, часть ГПЗ-23, Лукьяново, Клубова), где от «Яблока» баллотируется Дмитрий Тарасов. На него иск в суд подал 41-летний Александр Иванович Михайлов, зарегистрированный, согласно данным избиркома, в городе Строитель Белгородской области.

Несмотря на регистрацию в другом регионе, Михайлов работает в правительстве Вологодской области, его должность - помощник депутата Госдумы Федерального Собрания РФ седьмого созыва Сергея Каргинова по работе в Вологодской области.

Начиная с 2013 года, Александр Михайлов (он уже тогда был помощником депутата Госдумы) баллотировался 33 раза. Избирался ноль раз. Место «избрания», похоже, его тоже не волнует, как и Ивана Шамгина. Так, 31 раз Михайлов регистрировался кандидатом в депутаты и в главы разных поселений Вологодской области, а также в Вологодскую гордуму (2014 год) и заксобрание (2016 год).

Четыре года Михайлов был помощником разных депутатов заксобрания Вологодской области от ЛДПР: в 2015-16 гг. - Андрея Ермакова, а в 2017-м – Ольги Шириковой, в 2018-м – Антона Гримова. А в 2019 году стал помощником депутата Госдумы Сергея Каргинова.

Самыми «плодотворными» для него также стали выборы 10 сентября 2017 года. Выбрать, интересы жителей какого поселения он хочет защищать, в каком районе области и кем он хочет там быть, видимо, было очень сложно, поэтому Александр Михайлов зарегистрировался кандидатом... аж в 24 поселениях Вологодской области - где-то в депутаты советов, где-то - на пост главы района. Этого «кандидата» в сентябре 2017 года лицезрели в списках избиратели некоторых поселений Устюженского, Бабаевского, Чагодощенского, Вожегодского, Усть-Кубинского, Шекснинского, Сокольского и Устюженского районов.

Хотеть работать на благо народа можно не только в Вологодской области. В сентябре 2018 года Александр Михайлов регистрировался в качестве кандидата в депутаты Ярославской областной думы.

Кандидат от «Единой России» на округе № 30 Вологодской гордумы – Михаил Громов. Тот самый, который в этом году предложил жителям своего округа собрать подписи за строительство школы на улице Гагарина, решение о возведении которой уже было принято.

Михаил Громов

Учредитель ООО «Вологда-Логистик» (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом)

Учредитель (50%) и директор ООО «Рич» (Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур). Второй учредитель — депутат Вологодской гордумы от «Единой России» Евгений Стельмашенко.

Экс-учредитель ООО «ТД «Ермаково» и ООО «ТД «Вологодский бройлер» (Оптовая торговля мясом птицы, включая субпродукты). Обе фирмы прекратили деятельность путем реорганизации 11.09.2014)

С апреля 2019 года — член Общественного совета г. Вологды.

А вот 35-летняя инженер-программист ВоГУ Наталия Блохина впервые стала кандидатом в депутаты только в этом году. Зато ударными темпами: она баллотируется от ВРО ЛДПР сразу в двух регионах РФ (!) – в Вологодскую городскую думу и в… Волгоградскую областную думу. Кандидатом в обе структуры зарегистрировался и Александр Михайлов. Действительно, какая разница, Вологда или Волгоград, многие путают.

Наталия Блохина стала кандидатом в Вологодскую гордуму по 6 округу (район ЖД вокзала, Ветошкина, Герцена, Советский проспект) и подала иск в суд в отношении кандидата от «Яблока» Алексея Никитина.

Интересно, что на своей странице в соцсети ВКонтакте Наталия Викторовна написала, что активисты проекта "Гражданин35" ее очерняют и что она баллотируется только в Вологодскую гордуму, а в Волгограде даже никогда не была:

- Странно читать как меня "очерняют" незнакомые люди. Уважаемые! К Вашему сведению я баллотируюсь ТОЛЬКО в Вологодскую городскую Думу! Я патриот своего города и района. Здесь родилась, училась и работаю. Не надо вводить народ в заблуждение. Для сведения: в Волгоградской области я никогда не была и даже близко не подъезжала!

Мы тоже не понимаем, зачем баллотироваться в думу в регионе, где ты никогда не был. Подтверждение того, что Наталия Блохина зарегистрирована кандидатом от местных отделений ЛДПР и в Вологодскую гордуму, и в Волгоградскую областную думу, NewsVo нашел на сайтах избиркомов обоих регионов:

Волгоград

Вологда

Неужели в партии ЛДПР зарегистрировали Наталию Блохину кандидатом в Волгоградскую облдуму без ее согласия?

Мы позвонили Наталии Викторовне, чтобы узнать ответы на эти вопросы, однако она отказалась давать комментарий по телефону и "в нерабочее время" (ред. - мы звонили около 15:40, а в ВоГУ, по нашим данным, летний график работы по пятницам до 15.00). Сотрудница ВоГУ сказала, чтобы мы приходили к ней на работу в рабочее время. Отметим, что кандидаты от других партий, например, "Справедливой России" и КП РФ, общаются со СМИ по телефону и в нерабочее время.

Кандидат от «Единой России» на округе № 6 Вологодской гордумы – директор школы № 5 Светлана Разина.

«Ошибка»

Ни один из подавших иски кандидатов в суд не пришел. А представитель ТИК на суде, по словам Дмитрия Тарасова, занял странную позицию. С одной стороны, он допускает возможное наличие ошибок в процедуре выдвижения у партии, с другой - ТИК отрицает свои нарушения.

Версия с «ошибкой» выглядит нелепо с учетом того, что кандидаты от «Яблока» предоставили все необходимые документы и в установленный законом срок. Более того, на конференции местного отделения по выдвижению кандидатов присутствовали председатель ТИК Максим Зуев и представитель Минюста. Напомним, Максим Зуев до перехода на работу в ТИК был депутатом Вологодской гордумы, где руководил фракцией «Единая Россия». Никаких вопросов к «Яблоку» у ТИК не возникло ни на конференции, ни в процессе проверки документов. В результате список партии был заверен, а указанные кандидаты зарегистрированы.

- Партии раз в три года отчитываются перед Минюстом, в том числе о том, какие их структурные отделения могут участвовать в выборах. «Яблоко» этот отчет тоже сдает в установленные сроки. 16 марта 2019 года было принято решение о наделении местного отделения города Вологды партии «Яблоко» правом выдвижения кандидатов. Все сделано в соответствии с федеральным законодательством, все документы, в том числе о наделении полномочий по выдвижению кандидатов, были в срок переданы избиркому, - пояснил Дмитрий Тарасов.

Уже в момент публикации этой статьи стало известно о наличии четвертого аналогичного иска. Кандидат от ЛДПР 24-летний домохозяин Дмитрий Чеплагин требует снять с выборов кандидата от «Яблока» Александра Свитина на 28 округе. Кандидат от "Единой России" на этом округе - Борис Подольный.

Городской суд запросил у кандидатов от «Яблока» дополнительные документы, следующие заседания пройдут 5 августа.

Мы позвонили в Вологодское отделение партии ЛДПР и спросили, почему их кандидаты одновременно баллотируются в Вологодскую гордуму и Волгоградскую областную думу. Девушка, взявшая трубку, сказала, что узнает это и перезвонит. Нам так и не позвонили, а когда мы несколько раз перезванивали сами, в офисе ЛДПР перестали отвечать на звонки. В трубке играл гимн ЛДПР со словами и музыкой Жириновского:

....

В час, когда над страной разоренной

Зов народа мы слышим святой,

Мы идем по земле опаленной

В свой бессмертный и праведный бой.

<...>

Мы прольем нашу кровь за свободу,

Станем несокрушимой стеной.

Путь к победе укажем народу

И страну поведем за собой!

В тему

В 2018 году движение в защиту прав избирателей «Голос» подготовило аналитический доклад «Участие политических партий в выборах между едиными днями голосования 2017 и 2018 годов», проанализировав более 500 местных выборов в 68 регионах. Согласно собранным данным, основную конкуренцию «Единой России» составила не ЛДПР, а самовыдвиженцы.

«ЛДПР, видимо, везде выставляет технических кандидатов, для того чтобы выборы считались проведенными», — говорится в докладе.



Справка

Технический кандидат — кандидат в депутаты, губернаторы, президенты, органы местной или федеральной власти, для которого успех на выборах не является целью. В отличие от кандидата-спойлера, который ведёт себя активно, стараясь оттянуть как можно больше голосов избирателей от оппонента на себя, типичный технический кандидат вообще не ведёт избирательной кампании. Технический кандидат, в частности, может применяться политтехнологами, чтобы критиковать добиваться снятия с выборов того кандидата, который выступает сильным конкурентом "нужному" участнику выборов.