Опрос для галочки: в Вологде собирают подписи за строительство школы, решение о котором уже принято

Евгения Сибирцева

Некоторые жители Вологды обратили внимание на странный опрос, проводимый в районе улиц Гагарина, Петина, Гончарной и Ленинградской, а также на то, как эта информация преподносится в официальных СМИ. Дело в том, что решение о строительстве школы в микрорайоне Охмыльцево было принято уже давно, однако новостной сайт городской администрации и член общественного совета администрации Вологды Михаил Громов сообщают об этом в такой форме, словно это будет волеизъявлением жителей. Для правдоподобности учета их мнения в городе даже организовали опрос.

26 апреля на странице Михаила Громова появилось сообщение (см. скриншот в галерее), в котором он предлагает «принять участие в обсуждении перспективы строительства в микрорайоне новой современной школы»:

- В начале улицы Гагарина, за автосалоном «Северный», есть пустующий участок земли – склады заброшенной воинской части. Предлагаю собрать подписи жителей и обратиться в Администрацию города, чтобы в перспективе на данном земельном участке была построена школа, а не новый жилой комплекс или очередной сетевой магазин. Беру организацию этого вопроса на себя, - написал Михаил Громов.

«Перспективы» о возможном жило комплексе и сетевом магазине, видимо, рассчитаны на незнание обывателей. На самом деле никакие жилые дома на этом участке строить нельзя, поскольку еще 12 марта он был переведен в категорию для строительства административных зданий. Например, школы.

При этом решение о строительстве школы было принято еще до этого:

- По нашей информации, на месте расформированного военного склада (ул. Гагарина, д 1-а), на участке за автосалоном на Гагарина, появится новая общеобразовательная школа со стадионом и небольшой зеленой зоной. Эта идея обсуждалась еще в начале года, в феврале было принято окончательное решение, а в марте данный земельный участок получил новое разрешенное использование — «для размещения административных зданий», - пишет житель микрорайона Дмитрий Тарасов.

Дмитрий является куратором проекта Гражданин35 и еще осенью вместе с другими активными жителями предложил городским властям перевести участок земли расформированного военного склада (ул. Гагарина, 1а) из зоны РО (Зона военных и режимных объектов) в зону Р-1 (Зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары). В итоге было принято решение о строительстве там школы со стадионом и небольшой зеленой зоной.

- Вот так дезинформируют население финансируемые из бюджета СМИ. Решение о строительстве школы на Гагарина в Администрации было принято ещё в феврале. НО, ДЕЛО ДВИЖЕТСЯ К ВЫБОРАМ! Наступает апрель, и на улицах появляются девочки в промо-футболках, собирающие подписи за строительство школы, и появляется новость о том, что один из будущих Волшебных кандидатов готов подать после сбора обращение в Администрацию, и вуа-ля, вот он СЛЕПЛЕННЫЙ НА СКОРУЮ РУКУ ГЕРОЙ, - пишет жительница Вологды Любовь Крыкса.

По странному совпадению, директор ООО «Рич» Михаил Громов собирается в сентябре баллотироваться в гордуму. В списке от «Единой России» он указан как кандидат по округу № 30 – это как раз та территория, где будет строиться новая школа.

17 мая новостной сайт администрации Вологды сообщил, что строительство новой школы в районе улицы Гагарина поддержали более 1000 человек:

Скриншот с новостного сайта городской администрации Вологда.рф

В новости приведены мнения вологжан о том, как им нужна эта школа, а также слова Михаила Громова. Он заявил, что с просьбой поддержать ее строительство к нему обратились жители:

- Ко мне обратились жители микрорайона с предложением поддержать строительство школы на земельном участке, ранее принадлежащем Министерству обороны РФ. Этот вопрос мы изучили подробно, все проанализировали. Сейчас район улиц Гагарина, Петина, Гончарной и Ленинградской развивается активно, строятся новые многоэтажные дома, и одной школы № 24 уже недостаточно. После сбора подписей я собираюсь обратиться к Мэру Вологды Сергею Воропанову за поддержкой нашей инициативы, - цитирует Вологда.рф слова Михаила Громова.

То есть решение, которое было принято в администрации города ранее, собираются преподнести вологжанам как инициативу жителей, которую одобрили городские власти.

Речь, подчеркнем, идет о школе в Охмыльцево, о возведении которой заявили еще в 2017 году, а в феврале 2019 года на градостроительном совете в администрации Вологды был назван участок, на котором ее возведут - тот самый, за который организовал сбор подписей Михаил Громов.

Напомним, мэр города Сергей Воропанов озвучил решение о возведении школы в Охмыльцево в ноябре 2017 года. Тогда он сказал, что школу начнут строить в 2018 году. Однако потом что-то пошло не так. Позднее, в июле 2018 года появилась информация, что новую школу на 1000 мест с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения построят в микрорайоне Охмыльцево по проекту из Кирова.

Положительное заключение госэкспертизы проекта этой школы должны были получить до 25 декабря 2018 года. Но что-то опять пошло не так, и уже в марте 2019 года был назван другой срок – 1 мая. Аукцион на корректирование проекта новой школы выиграла фирма, связанная с администрацией города - ООО «Архитектурно-градостроительный центр города Вологды». С этой фирмой заключили контракт на 4,47 млн рублей. Учредитель этого ООО - администрация Вологды, а гендиректор - Антон Аникин, который ранее был заместителем начальника Департамента градостроительства в администрации Вологды.

К слову, мэр Вологды, видимо, уже забыл, что рассказывал жителям о школе в Охмыльцево 29 ноября 2017 году на встрече с населением района в мобильной приемной. Во всяком случае в феврале 2019 года Сергей Воропанов заявил о ее необходимости как о чем-то новом, ни словом не упомянув о том, что он говорил об этой школе полтора года назад:

- Городу нужна школа на 1000 мест в микрорайоне Охмыльцево - Чернышово. Сейчас там нет ни одного подобного учреждения, а с учетом строительства на ул. Возрождения двух новых детских садов, там может появиться настоящий образовательный кластер, - сказал Сергей Воропанов 8 февраля 2019 года.

Помимо жителей, одобряющих строительство школы на вышеназванном участке, есть и те, кто сомневаются в правильности выбранного места:

- ... Не спешите радоваться подачкам, торопитесь исправить чужую ошибку. Лучше пусть ОМОН сюда поселят, а их место под школу отдадут. <...>Динамические нагрузки от возрастающего грузопотока по ж/д приведут или к удорожанию строительства или к угрозе жизни. Дворовая часть может еще как-то рассматриваться, но как быть с пожарными проездами, дворовыми территориями МКД? Я понимаю жителей района, которые за каждую "соломинку" хватаются, но ведь надо понимать последствия и современные технологии (строительства, обучения), - пишет Роман Морозов.

- Даже если школа будет на краю этой зоны, который далёк от ЖД путей, то постоянно проходящие составы все равно будут создавать помехи учебному процессу, как и в первую, так и во вторую смену, ибо слышимость там достаточно хорошая, - считает Дима Моторов.