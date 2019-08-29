Депутат из Курска и его экс-коллеги борются за бетон на набережной и рынок ЖКХ в Вологде?

Весной 2019 года защищать бетонную набережную в Вологде внезапно начал депутат-коммунист из Курска Максим Васильев. Как выяснил NewsVo, примерно в то же время в Вологду приехали и двое его бывших коллег - экс-депутаты Анатолий Мотрук и Максим Берзин. "Пришельцы" из Курска неожиданно возглавили муниципальную управляющую компанию УК "Фрязиново". Сам Максим Васильев, продолжая занимать депутатское кресло в Курске, почему-то "озаботился" качеством жизни вологжан, ТОСами, проблемами вологодских дачников и другими реалиями нашего города. Вездесущему Максиму Васильеву мог бы позавидовать сам Остап Бендер. NewsVo рассказывает, как курский депутат, оставив за собой недобрую славу в родном городе, решил завоевать доверие жителей Евпатории, но, потерпев неудачу в Крыму, направился в Вологду.

30 июля этого года в Вологде случилось одно непримечательное на первый взгляд событие - в УК "Фрязиново" сменился директор. Исполняющим обязанности директора был назначен Анатолий Мотрук. Казалось бы, ничего особенного - простая смена руководства. Но не все так просто. Похоже, на рынке управляющих компаний грядут серьезные изменения, а заниматься воплощением этих планов в жизнь в Вологду приехали люди, которых курские СМИ называют причастными к банкротству целого ряда управляющих компаний Курска и исчезновению денег собственников в неизвестном направлении. Примечательно, что эти же куряне внезапно принялись решать и проблемы набережной в Вологде, присоединившись к команде "любителей бетона".

Строитель, депутат и заводчик ослов

Имя Анатолия Мотрука вологжанам ранее было не известно - новоиспеченный и.о. директора УК "Фрязиново", учредителем которой является администрация города Вологды, в сфере ЖКХ нашего города никогда не работал. Его внезапное появление в должности руководителя вологодской УК кажется более чем странным. Зато Мотрука неплохо знают в родном городе Курске. Анатолий Николаевич был депутатом Курского городского собрания предыдущего созыва, представляя там КПРФ. Судя по тому, что на сайте Курского городского собрания почти нет никаких упоминаний о Мотруке, на ниве депутатской деятельности он ничем особым не выделялся. Также известно, что осенью 2017 года Анатолий Мотрук выдвигал свою кандидатуру на участие в выборах мэра Курска.

Видео-обращение Анатолия Мотрука, в котором он заявил о своем желании стать мэром Курска.

С тех пор, как Анатолий Мотрук пламенно рассказывал курянам о многочисленных проблемах их города и о том, что он готов улучшать их жизнь на посту мэра, прошло меньше двух лет, однако уже летом 2019 года Анатолий Николаевич внезапно захотел работать на благо жителей Вологды, решая коммунальные проблемы клиентов УК "Фрязиново".

В базе данных «Контур.Фокус» Анатолий Николаевич Мотрук значится как индивидуальный предприниматель. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий, в дополнительных - разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, разведение лошадей, ослов, мулов, коз и овец, производство кровельных и отделочных работ, а также разного рода торговля.

Что же привело курского предпринимателя, заводчика мулов и ослов в Вологду? Как так получилось, что инженер ООО "Инвест-групп" из Курска (такие данные о своем месте работы Мострук указал на выборах в Курское городское собрание в 2012 году) и прораб местного ООО "Спецстройресурс" (данные о месте работы, предоставленные Мотруком в избирком на выборах собрания депутатов Камышинского сельсовета Курского района Курской области пятого созыва в 2012 году) без опыта работы в сфере ЖКХ встал во главе одной из крупнейших управляющих компаний Вологды?

И здесь начинается самое интересное.

Как курский депутат стал федеральным экспертом в Вологде

В публикациях курских СМИ об Анатолии Мотруке наряду с его фамилией практически везде фигурирует фамилия еще одного депутата Курского горсобрания, на этот раз действующего - Максима Васильева. Там он представляет партию КПРФ, будучи избранным уже в четвертый раз. Как сообщает сайт Курского горсобрания, впервые Максим Васильев стал депутатом в 22 года и с тех отличился грандиозными заслугами: награжден почетным знаком "За особые заслуги перед городом Курском», медалью князя Владимира «За защиту Новороссии» и медалью «За оборону Крыма». Максим Сергеевич также силен в физкультуре - сдал квалификационные зачеты на «серебряный значок ГТО».

В отличие от своего бывшего коллеги по партии КПРФ, Максим Сергеевич Васильев - персона широко известная не только в Курске, но и далеко за его пределами. В основном - по уголовным делам в отношении управляющих компаний, принадлежащих, по данным курских СМИ, Максиму Васильеву и его отцу - депутату Курской областной думы Сергею Васильеву. Самоуправство, мошенничество, хищения и злоупотребления полномочиями - вот неполный перечень статей УК, по которым были возбуждены уголовные дела.

В 2015 году уголовное дело было возбуждено и в отношении самого Максима Васильева. Как сообщало следственное управление СК РФ по Курской области, он был задержан за получение взятки 170 тыс. руб. от предпринимателя в обмен на содействие в установке детского аттракциона.

А с недавних пор фамилия Максима Васильева начала мелькать и в вологодских СМИ, а сам он, по нашим данным, много времени проводит в Вологде, в частности, в администрации города на Каменном мосту. Действующий депутат Курского городского собрания от КПРФ внезапно заинтересовался качеством жизни в Вологде. Но это поначалу. В настоящее время его интересы вышли далеко за пределы социсследований в Вологде.

Первые упоминания о курском депутате в Вологде датируются апрелем 2019 года. На новостном сайте администрации Вологда.рф Максим Васильев фигурирует как «федеральный эксперт» и «аспирант Департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ».

Об «эксперте» Васильеве тогда же сообщил мэр города Сергей Воропанов на своей странице в социальной сети:

На скрине: Максим Васильев рассуждает о качестве жизни в Вологде.

Представляя "федерального эксперта" Максима Васильева собравшимся, мэр-единоросс Сергей Воропанов почему-то скромно умолчал о том, что тот является депутатом из Курска от КПРФ.

В составе сотрудников Финансового университета при Правительстве РФ Максим Васильев работал над проведением исследований «Качество жизни в Вологде». На экспертной сессии в апреле 2019 года, о которой сообщал Сергей Воропанов, собранные экспертами материалы были представлены вологжанам. В качестве докладчика в сессии принял участие и курский депутат-коммунист, названный московским экспертом:

- Материалы московских экспертов помогут доработать «Стратегию-2030», концепцию которой презентовал Мэр Вологды Сергей Воропанов. - пишет Вологда. РФ.

Справа - Сергей Воропанов и Максим Васильев на сессии «Качество жизни в Вологде». Фото: Вологда.рф.

Уже в мае этого года «Стратегия 2030» была принята депутатами городской Думы, но активность Васильева в рамках «исследований качества жизни» на этом не закончилась. Так, в июле Максим Васильев, сидя в городской администрации рядом с мэром Сергее Воропановым, снова рассказывал о результатах вышеупомянутых социологических исследований. Информация, которую любой грамотный человек может найти в интернете самостоятельно, подавалась как результат серьезного научного исследования:

- Максим Васильев отметил изменения, которые произошли в финансовых показателях бюджета Вологодской области с 2012 по 2019 годы. Семь лет назад дефицит бюджета превышал 5 млрд рублей. На тот момент при доходах 42 млрд рублей закредитованность составляла более 9 млрд. Бюджет 2019 года - это уже более 71 млрд рублей при дефиците порядка 2 %, - пишет Вологда. РФ.

В конце июля Васильев «засветился» на круглом столе с владельцами дачных участков. Опять в компании мэра Сергея Воропанова и уже в статусе организатора мероприятия.

- Сегодняшний круглый стол - это начало нашей большой работы. В дальнейшем мы планируем, что это мероприятие превратится в дачный форум. Мы также хотим, чтобы вологодское сообщество дачников вступило в Общероссийскую ассоциацию. Тогда вологжане будут своевременно получать все информацию, юридическую и техническую помощь, - заявил Васильев на мероприятии, которое прошло в Доме офицеров 30 июля.

В августе команда Финансового университета проводила в микрорайоне Охмыльцево опрос "Оценка качества работы губернатора и действующего депутата". Действующий депутат в этом микрорайоне - Елена Земчихина. Вологжанка Наталья Б., которая ходила по квартирам с опросом, рассказала о нем 12 августа на своей странице в соцсети, но почему удалила эту запись после того, как жители микрорайона Охмыльцево сделали перепост себе в группу.

Как выяснил NewsVo, помогать депутату Вологодской гордумы от "Единой России" Елене Земчихиной в работе с населением курский депутат-коммунист начал гораздо раньше. Так, 13 июня в программе "Народ хочет знать" на волне "Авторадио-Вологда" Васильев и Земчихина рассказали вологжанам о том, что такое ТОСы и чем они могут помочь жителям. Ведущая АвтоРадио назвала Максима Васильева «экспертом всероссийского уровня».

Бетон, соловьи и Эйфелева башня

Видимо, окрыленный медалями за помощь Курску, Новороссии и Крыму, Максим Васильев решил претендовать и на заслуги в Вологде. Помимо ТОСов, дачников, качества жизни и других вологодских проблем, курский депутат взялся ни много ни мало за решение проблемы с набережной.

Уже в августе Максим Васильев выступал в Вологде на первом городском воркшопе по ее благоустройству, организованном администрацией Вологды в качестве ответа на прошедший 24 июля митинг против бетонирования. Воркшоп прошел в «Спектре». По нашим данным, его главным координатором и организатором мог быть именно Максим Васильев. Впрочем, на воркшопе он избрал для себя скромную роль члена команды «Финансовый университет», предложения которой касательно набережной включали только благоустройство после бетонирования.

Вместе с ним на воркшоп пришли Анатолий Мотрук и Максим Берзин, которые тоже внезапно заинтересовали вологодской набережной:

Первый воркшоп. В середине - Максим Васильев. Крайний справа - Максим Берзин, рядом с ним - Анатолий Мотрук.

Говоря о березовой роще на берегу, депутат из Курска красочно описал, как там «можно будет посидеть на лавочках, почитать книжки, стихи и послушать пение вологодских соловьев». И предложил установить на набережной… Эйфелеву башню:

- И для меня это было открытием, что вологодские соловьи поют лучше, чем курские (я родом из города Курска). И последнее, вы знаете, самое яркое, что меня связывает с Вологдой, это Эйфелева башня, как бы странно это ни звучало. Я когда приехал в Вологду, поселился в квартире на улице в Пречистенской набережной, на всю стену у меня висела картина Эйфелевой башни. И только через некоторое время я увидел, что это не Париж, а башню кто-то встроил в городскую вологодскую панораму. Это было очень удивительное открытие, - выступил Максим Васильев.

На втором воркшопе, проходившем в здании «Красного угла», Васильев также выступал в роли эксперта Финансового университета. А 15 августа депутат-коммунист из Курска появился в эфире «Комсомольская правда в Вологде» как представитель администрации города. Тема все та же - благоустройство набережной. Во всех своих выступлениях Васильев защищает реализуемый на берегах Вологды проект.

Все это время Максим Сергеевич продолжает оставаться действующим депутатом Курского горсобрания от КПРФ. О его делах на сайте горсобрания не упоминается с прошлого года, что неудивительно - всю свою энергию народный избранник курян последние несколько месяцев тратит в Вологде, забыв, видимо, о своих избирателях и данных им обещаниях. Впрочем, те, судя по всему, от него ничего не ждут. Когда в группе "Подслушано Курск" в соцсети ВКонтакте у местных жителей спросили, не потерялся ли у них депутат Максим Васильев и знают ли они о том, что он работает с единороссами в Вологде, в комментариях появился ответ:

- Не потерялся, оставляйте себе...)

Неужели депутат-коммунист из Курска бескорыстно помогает чиновникам в Вологде, которые поддерживают совсем другую партию?

«Крымский поход» Васильева и Мотрука

Не удивительно, что курские избиратели уже привыкли к тому, что их депутата нет в родном городе и совсем его там не ждут. Оказывается, Вологда стала не первым городом, на благо которого решил "работать" предприимчивый депутат из Курска. Еще до приезда в наш город Максим Васильев активно "улучшал" жизнь жителей Евпатории.

В мае 2014 года в Крыму, сразу после проведенного референдума о присоединении к России, в городе Евпатория появилась Межрегиональная общественная организация "Патриоты и участники самообороны Крыма" (ПУСК). Она развернула бурную деятельность - раздача георгиевских ленточек, триколоров, детские праздники, забеги и прочие "активности". Во главе организации встал не кто иной как Максим Васильев. Вместе с ним участие в «крымском походе» принял нынешний директор УК "Фрязиново" Анатолий Мотрук.

- Мы ждем всех честных и думающих Патриотов своего Края в нашей организации. Я уверен, все вместе мы сможем сделать город Евпаторию – надежным городом для счастливых людей! - такое обращение появилось в группе "ПУСК" в соцсети ВКонтакте. Подпись к нему гласит: "Искренне Ваш, руководитель МРОО «ПУСК» Максим ВАСИЛЬЕВ".

Это фото было выложено в группе "ПУСК" в Фейсбуке в 2015 году. Максим Васильев - справа.

- Слегка освоившись на полуострове, Васильев перевёз в Евпаторию верную бригаду агитаторов. В группе кроме Волошина и Васильева появились ещё один депутат-коммунист Мотрук, юрист управляющих компаний Иванов, журналисты и боссы «управляек». Среди них и бывшая руководитель компании-должника «СевероЗапад» (в отношении этой фирмы, кстати, расследуется несколько уголовных дел), Скрипченко. Последняя – всего год назад агитировала курян перейти из «Северозапада» в коммунальную компанию «Чистый Северо-запад» и уверяла, что Васильев к УК отношения не имеет. Спустя всего 12 месяцев, дама была замечена в Крыму, где от души размахивала флагом новой общественной организации Васильева, - писали "Курские известия".

В сентябре 2014 года Максим Васильев, будучи депутатом Курского горсобрания, баллотировался... в Госсовет Крыма. Депутатское кресло досталось его коллеге-коммунисту из Курского госсобрания. Правда, это не помешало депутату из Курска Максиму Васильеву продолжать "презентовать" себя в Евпатории в качестве радеющего за благополучие города и его жителей.

На этом поприще многогранная натура Максима Васильева нашла себе применение в самых разных сферах.

Так, 19 января 2015 года на пляже "Солярис" в Евпатории депутат-коммунист из Курска угощал жителей солдатской кашей и горячим чаем... во время крещенского купания:

- Руководитель МРОО «ПУСК» Максим Васильев и Роман Волошин вышли с личной инициативой поддержать данное направление, дабы максимально привлечь население к православному празднику и сделать его проведение наиболее комфортным и запоминающимся. Надеемся, что это станет доброй традицией и с каждым годом все больше и больше людей выразит желание прийти и окунуться в море в день Христова Крещения! - сообщает группа "Патриоты и участники самообороны Крыма" в своей группе в Фейсбуке.

То самое угощение во время крещения.

13 февраля 2015 года Васильев принял участие в конференции «Экологический аудит - новая роль в области охраны окружающей среды». Неизвестно, в какой роли - возможно, тоже в качестве "эксперта", как и в Вологде. В соцсети сохранились фотографии с этой конференции. На одной из них Максим Васильев стоит рядом с министром экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадием Нараевым, на другой - с заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Семеном Леви (см. фото в галерее).

Не обошлось и без помощи детям-сиротам. Максим Васильев и его бывший курский коллега, а ныне депутат Евпаторийского городского совета Роман Волошин привезли в школу-интернат Евпатории и Собор Святого Николая и Храму Иоанна Крестителя 1.5 тонны одежды.

В марте 2015 года Васильев поздравлял жителей Евпатории с годовщиной возвращения Крыма России:

Скриншот из группы МРОО "ПУСК" в соцсети ВКонтакте. Максим Васильев на фото справа.

Поход во власть в Евпатории закончился неудачно. Свое внимание на людей из Курска тогда был вынужден обратить глава Крыма Сергей Аксенов. В одном из своих выступлений он призвал правоохранительные органы проверить поступающие жалобы на подкуп избирателей Васильевым и его командой, а также говорил о том, что куряне устроили в Евпатории настоящую политическую вакханалию, забросав весь город своей агитацией:

Видимо, календарь с благодарностью Сергею Аксенову от Максима Васильева за возвращение Крыма "не сработал":

Фото из группы МРОО "ПУСК" в Фейсбуке.

Не получилось на юге - пошли на Север

Этот вывод сформулировали наши коллеги-журналисты из Курска, узнав от нас о том, что Максим Васильев и его команда «освоились» в Вологде. Можно предположить, что и.о. директора УК "Фрязиново" Мотрука в Вологду пригласил именно Васильев, ведь они - коллеги по партии и давние товарищи. Сам Максим Сергеевич, правда, этот факт отрицает, говоря о том, что "давно не виделся с Анатолием Николаевичем". Умолчал он и об их совместном «крымском походе» во власть.

По странному (или логичному?) совпадению, заместителем Мотрука в УК "Фрязиново"в этом году стал… еще один житель Курска - Максим Геннадьевич Берзин. Согласно базе данных «Контур.Фокус», Берзин - председатель правления дачного некоммерческого товарищества "Победа" в Курске. Также Максим Берзин входит в состав учредителей «Партии Возрождения России» и курского отделения ПВР. Среди учредителей ДНТ "Победа" значится мать Максима Васильева - Васильева Светлана Вадимовна.

Добавим, что 3 июля 2019 года созданное для "крымского похода" ООО "Патриоты и участники самообороны Крыма было ликвидировано. Логично - в Вологде организация с таким названием была бы мало полезной.

Умное ЖКХ и федеральные гранты

Учитывая прошлые «заслуги» курских «специалистов», возникает вопрос: каковы истинные цели их прихода в Вологду? Совершенно очевидно, что опытному политику и бизнесмену Максиму Васильеву не пристало заниматься такой мелочью как социологические исследования и воркшопы.

Однако многое встает на свои места, если учесть тот факт, что во главе крупной УК города встали куряне - знакомые Васильева. По неофициальной информации, на очереди - УК "Подшипник" и РЭСы. Для чего Максиму Васильеву нужен контроль над управляющими компаниями Вологды?

По опыту работы в Курске можно было бы предположить, что главная цель - выкачивание денег населения и вывод их в неизвестном направлении.

- На управляющих компаниях, находящихся под фактическим контролем депутата Максима Васильева, увеличивается сумма долгов, а куда идут поступающие деньги, никого не волнует. Примечательно, что, доводя подобную компанию до банкротства, закулисные махинаторы никуда не убегают, а создают на той же территории компании с похожими названиями. Например, помимо ООО «Серегина», возникает ООО «Серегино» — разница в окончании, ООО «Северо-Запад» сменяет ООО «Северо Запад», отличающееся лишь отсутствием в названии дефиса. При этом главная черта-то сохраняется — деньги в карманы фактических хозяев и, как можно догадаться, их покровителей качаются исправно, - пишет издание "Народный журналист".

Однако во всей этой истории есть еще один аспект, который может объяснить интерес курской «команды» к муниципальным управляющим компаниям Вологды. Это утвержденный Минстроем РФ проект "Умный город" и его подпроект "Умное ЖКХ".

Общая сумма федерального финансирования этого проекта составляет 238,7 млрд рублей. Средства регионам будут выделяться в том числе в виде грантовой поддержки компаниям в сфере ЖКХ, реализующим внедрение цифровых технологий в работе.

О том, что в Вологде будет работать проект "Умный город", рассказал сам Максим Васильев во время экспертной сессии с участием Сергея Воропанова:

- На основе наших исследований можно быть уверенным, что Вологда готова к выстраиванию системы «Умный город». Она состоит из многих проектов: экологический транспорт, умные светофоры и так далее. У Вологды есть преимущество перед другими городами, так как здесь остались муниципальные УК. На базе них можно реализовать проект «Умное ЖКХ». Частные компании начнут работу по их примеру. Губернаторская программа «Светлые улицы Вологодчины» может быть использована для внедрения умного освещения, - цитирует Васильева Вологда.рф.

Можно предположить, что в качестве площадки "Умного ЖКХ", в рамках которого будут осваивать грант федерального бюджета, выберут УК "Фрязиново".

Отметим, что уголовные дела, возбужденным в отношении управляющих компаний Курска, подконтрольных Васильеву, правоохранителям так и не удалось довести до суда. Курские СМИ связывают это с большой влиятельностью семейства Васильевых в Курске, их связями в правоохранительных органах на самом верху. Так, в 2016 году "Московский комсомолец-Черноземье" писал о том, что уголовное дело по получению взятки в отношении Васильева обернулось обвинением ряда старших офицеров полиции - сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД в превышении должностных полномочий. О том, почему вместо депутата под следствием вдруг оказались сами правоохранители, писал и портал «Компромат.Групп».

Видимо, благодаря связям в верхушке правоохранительной системы, не удалось довести до суда и еще одно уголовное дело в отношении Максима Васильева. В 2010 году его обвинили в мошенничестве. Принадлежащая ему фирма «Вип-Строй-Сервис» в 2008 — 2009 годах ремонтировала кровлю 15 курских домов. По мнению правоохранителей, в своей отчётности компания завышала стоимость стройматериалов и таким образом незаконно получила более 7 миллионов рублей. Но доказать эти обвинения следователи так и не смогли.

Один из раскрытых в ходе расследования дела Васильева по взятке агентов МВД в своем письме в адрес директора ФСБ России Бортникова писала:

- Зная репутацию Васильева С.Л. и Васильева М.С. и их подручных, я опасаюсь за свои жизнь и здоровье и жизнь и здоровье своих близких».

В прошлом году курский портал «Мое» также писал о том, что Васильев и его отец связаны с покупкой земли в охранной зоне биосферного заповедника в Курской области, где после этого началось незаконное строительство. Позже владельцами нескольких участков в этой зоне стали местные криминальные авторитеты братья Волобуевы. По данным на апрель 2018 года, они находились в СИЗО по обвинениям в нескольких преступлениях, среди которых — два убийства.

Неужели мэр Сергей Воропанов не знал о том, кто такой Максим Васильев, когда решил воспользоваться его услугами при решении вопросов о «качестве жизни» и бетонировании набережной, а также «услугами» его знакомых курян, доверив им одну из главных вологодских управляющих компаний? Неужели депутат-коммунист из Курска решил просто так помочь администрации Вологды решить местные проблемы? И в то, и в другое поверить сложно.

Не повторится ли в Вологде курский сценарий, когда, получив все возможные выгоды, команда Васильева однажды попросту исчезнет в неизвестном направлении вместе с деньгами вологжан, собранных на оплату услуг ЖКХ, и средствами грантов федерального бюджета?

NewsVo будет следить за развитием этой истории.