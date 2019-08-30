Курский депутат Максим Васильев объяснил свое пребывание в Вологде бескорыстным желанием помочь

Евгения Сибирцева

Депутат от КПРФ из Курска Максим Васильев прокомментировал статью NewsVo, в которой описывается, как он и два его земляка приехали в Вологду и почему-то заинтересовались улучшением качества жизни здесь, а не в своем родном городе. Из беседы с Васильевым можно сделать вывод, что лейтмотив всех его действий – бескорыстная помощь всем. Даже тем, кто ее не просит.

Об управляющих компаниях и депутатских обязанностях

На вопрос о том, почему он, будучи депутатом в Курске, так много времени проводит в Вологде, Максим Васильев ответил, что везде успевает:

- Я являюсь депутатом в Курске на непостоянной основе, поэтому имею возможность находиться в той части страны, в которой я принял решение находиться. А обязательные моменты, которые связаны с посещением комитетов, заседаниями городского собрания и встречами с избирателями, я провожу регулярно. Я для этого уезжаю, если это какая-то командировка, как это было с Крымом и с Вологдой. Ну, с Крымом у меня была подольше командировка, а в Вологде поменьше (по времени).

Отдельно Максим Васильев прокомментировал статьи в курских СМИ, где рассказывается об уголовных делах в отношении управляющих компаний, принадлежащих, по данным курских СМИ, ему и его отцу - депутату Курской областной думы Сергею Васильеву.

- Вот эти привязки к управляющим компаниям, которые банкротятся и по-разному называются – это была война других управляющих компаний против меня.

Утверждает, что в итоге он наоборот помог курянам в коммунальной сфере и что если бы жители имели что-то против него, они бы его в Курске не избирали:

- Я избираюсь уже четвертый раз, а вы знаете, что если ты раз людей обманул, то больше тебя никогда не изберут. А я побеждаю с большим отрывом.

Не знаем, как в Курске, а жители Вологды не понаслышке знают, как депутатами становятся люди, которых они не хотели видеть в этих креслах.

Из разговора с Максимом Геннадьевичем можно сделать вывод, что управляющую компанию «Фрязиново» в Вологде курский депутат и со-товарищи тоже приехали спасать:

- Управляющая компания «Фрязиново» находится в состоянии больших долгов, и на момент нашего приезда одна из тем, которые мы изучали – это «Умный город». Анатолий Николаевич приехал туда главным инженером, у него есть соответствующее образование, есть большой опыт работы в этой сфере. УК «Фрязиново» выбрана для того чтобы начать там реализацию проекта «Умный город» - не для того, чтобы украсть деньги, а чтобы их оптимизировать, - заверил Максим Васильев. - А почему вы решили оптимизировать деньги в Вологде, а не в Курске? - «Умный город» - это вузовский проект. В Курске у нас нет задачи университета. Вы увидите в ближайшее время качественные результаты.

По словам Васильева, его земляк Анатолий Мотрук (который ранее был депутатом от КПРФ в Курском горсобрании) пришел работать в вологодскую УК «Фрязиново» как главный инженер, а когда предыдущий руководитель ушел в другую УК, был назначен исполнять его обязанности. И не то чтобы в родном городе Курске Анатолию Мотруку нечем было заняться, просто Вологда - такой классный город, что он согласился помогать нам, когда его позвал сюда Максим Васильев.

- А что же он со своим опытом не смог найти работу в Курске? - Ну я так ему разрекламировал Вологду, это такой классный город!

Напомним, в 2017 году Анатолий Мотрук выдвигал свою кандидатуру на участие в выборах мэра Курска и в своем видеообращении пламенно рассказывал, как он хочет помогать родному городу.

О "подставах" и главе Крыма

Комментируя уголовное дело со взяткой за размещение детских аттракционов, Максим Васильев сказал, что его якобы подставили:

- Я вам ссылку скину на статью про того человека, который меня подставил (ред. – https://www.kommersant.ru/doc/2929176). Мне позвонил помощник мэра Воронежа - как потом выяснило следствие, это была «придумка» - сказал, что есть предприниматель в городе Воронеже, Трущелев, которому нужно помочь. Он приехал в город [Курск], сказал, что устанавливает детское игровое оборудование и чтоб я ему помог.

Вроде как получается, что и пострадал Максим Васильев из-за своего желания оказать помощь. По его словам, он якобы согласился помочь «предпринимателю» передать деньги за установку оборудования и с этими деньгами он и был задержан правоохранителями.

Независимо от того, что в этой истории является правдой, она примечательна в любом случае. Ведь даже если это не было взяткой, получается, курский депутат поверил, что ему звонит помощник мэра Воронежа, как простые граждане верят лже-газовикам и лже-сотрудникам банков, и по просьбе этого лже-помощника стал помогать не знакомому ему до того мужчине только потому, что тому «было некогда», а оказать помощь просил сам «помощник мэра Воронежа». Не то ли это российское кумовство, ставшее реалией российских регионов?

В разговоре с NewsVo Васильев назвал себя оппозиционером. На вопрос, в оппозиции к кому он находится, Максим Геннадьевич ответил:

- Я в оппозиции ко многим федеральным и областным руководителям. Я не согласен с проводимой ими политикой.

Интересно, комфортно ли мэру Вологды Сергею Воропанову, поддерживающему политику «Единой России», пользоваться услугами человека, который находится, по его словам, в оппозиции ко многим представителям этой партии?

Если дело со взяткой Максим Васильев объяснил «подставой», то негативное выступление о нем главы Крыма Сергея Аксенова - специально «подосланными людьми»:

- Я когда приехал в Крым, я гордился, что Крым стал наш. Я верил, что Сергей Аксенов – тот человек, который сделал Крым русским, но сразу после того, как он стал Крымом руководить, я считаю, что более бездарного руководителя для Крыма очень сложно подобрать. То, что вы прикрепили фразу, что Аксенов там про меня говорит, что разберутся, что какие-то деньги раздают, это были подосланные люди, которые впопыхах на общей встрече ему передали записку.

По словам Васильева, это якобы был бандит, которому он помешал на выборах, и что именно благодаря ему, Васильеву, этот бандит не пришел к власти.

Курский депутат говорит, что не только спас крымчан от бандита, но и много кому помог:

- У вас написано «Не получилось на юге - пошли на Север». Да все у нас там получилось! Мы несколько тысяч детей спасли из Донбасса, перевезли их. Максим Бердин каждый год ездит на Донбасс. Гиви и Моторола (убитые полковники армии ДНР) – это были наши друзья. Мы помогали их отрядам, за что я и был награжден орденом.

В участии коммунистов в Крещении Васильев не видит ничего странного: - Коммунисты уже давно не те. Я крещеный человек, у меня крещеные дети. Сам на Крещение окунаюсь в купель.

- А почему вы, будучи депутатом в Курске, так много времени тратите на Вологду? - Я приехал в Вологду в феврале с проектом «Качество жизни вологжан». Я год являюсь аспирантом в Финансовом университете и второй месяц – младшим научным сотрудником.

"Просто так!"

Напомним, в нашем городе депутат из Курска занялся в том числе помощью вологодским дачникам. NewsVo предполагает, что до прибытия Васильева в наш город многие из них даже не знали, что у них есть проблемы. Максим Геннадьевич сказал, что выяснил, что у наших дачников нет ассоциации, а, обзвонив дачные общества, понял, что они не готовы к новому закону, который вступит в силу с нового года.

Как и в случае с жителями Курска, натерпевшимися бед с УК, с предпринимателем с референциями от «помощника мэра Воронежа», с детьми-сиротами, которым он отвозит подарки, мотив для работы с вологодскими дачниками у Максима Васильева, по его словам, был все тот же – помощь.

- И вы все это делаете в Вологде бесплатно? - Да. - А чем зарабатываете на жизнь? - Я же получаю зарплату в вузе как младший научный сотрудник, и каждый участник научно-исследовательской работы получает отдельную зарплату. - А пока вы были аспирантом, как зарабатывали? - Ну, во-первых, я еще и предприниматель. На вопрос, в какой сфере он является предпринимателей, Максим Васильев ответил уклончиво: - Ну вообще по образованию я инженер-строитель. У меня есть объект в Курске (он оформлен на моего папу), построенный мной, который приносит мне доходы в виде арендной платы.

Все негативные материалы о нем в интернете Васильев объясняет тем, что у людей, у которых есть свое мнение, всегда есть оппоненты:

- Почитайте в интернете про президента, про министра, да про кого угодно. Завтра кто-то захочет и про вас напишет гадости.

Поговорили мы с Максимом Васильевым и о набережной. Он сказал, что решать проблему с набережной мешают те защитники зеленой набережной, которые якобы политизированы и не дают «прийти к консенсусу».

Между тем, NewsVo уже не раз писал о том, что именно сторонники грамотного благоустройства пытались выйти на диалог с городскими властями, но их игнорировали. Чиновники предпочитали обсуждать этот вопрос без участия жителей и заинтересованных специалистов из Вологды. Более того, вологжане помнят, что изначально от них скрывали даже сам проект.

- Я на воркшопе говорил: «Давайте альтернативный проект и мы его будем обсуждать», - уверяет Максим Васильев.

Однако другие участники воркшопа говорят, что такого предложения от имени Васильева не было. Это подтверждает и корреспондент NewsVo, которая там присутствовала.

К слову, Максим Васильев был замечен в толпе на митинге за зеленую набережную 24 июля. Выйти там на диалог с организаторами и пришедшими жителями он не пытался.

Васильев заверил, что теперь, когда защитники зеленой набережной представили свой проект, его обсудят на общественных слушаниях. Он сказал, что они пройдут в первой половине сентября, и пообещал проинформировать, когда именно.