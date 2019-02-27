Вас не спрашивали: как проект набережной в Вологде обсудили с жителями без их участия

NewsVo отыскал тот самый проект реконструкции Набережной VI Армии, оказавшийся в центре скандала. В нем не предусмотрено сплошного бетонирования берега. Кроме того, мы решили выяснить, было ли широкое общественное обсуждение этого проекта. Спойлер: ничего подобного. А еще оказалось, что фирма, разрабатывавшая проект берегоукрепления, тесно связана с ООО "Магистраль", которая сейчас по этому проекту бетонирует набережную.

Напомним кратко суть скандальной истории. Архитектор Надежда Снигирева, выпускница ВоГУ, долгое время работавшая в Вологде (при ее участии были реализованы такие проекты как Красный пляж (снесен - прим. ред.), Треугольный сад (снесен - прим. ред.), остановка общественного транспорта напротив Драмтеатра (пока стоит - прим. ред.) на заседании Госсовета в Казани 12 февраля рассказала президенту Владимиру Путину о том, что в Вологде власти не привлекают к обсуждению важнейших градостроительных решений жителей.

- К сожалению, не во всех городах прислушиваются к жителям, видят в этом ценность. Например, мой родной город Вологда. Там реализуют резонансный проект обустройства набережной, когда в историческом центре реку просто заливают в бетон, спиливают деревья. И жители против, и эксперты, и градозащитники, но нас не слышат, - пояснила Надежда.

При этом она подчеркнула, что законодательство не предусматривает каких либо инструментов для влияния людей на градостроительные решения, кроме публичных слушаний, а на них часто принимают заранее согласованные и выгодные власти решения.

Не видел, но одобряю

Уже через день день после выступления Надежды Снигиревой в администрации Вологды в срочном порядке собрали заседание Общественного совета. В центре внимания была та самая реконструкция набережной, о которой узнал Путин.

Удивительно, что обсуждали проект без авторов проекта и без самого проекта - каких-либо макетов, эскизов и схем, то есть простой визуализации общественникам представлено не было. Но это никого не смутило - члены Общественного совета горячо высказались в поддержку проекта и за продолжение работ, которые сейчас ведет на берегах Вологды ООО «Магистраль» (основной вид деятельности которого – строительство дорог, инженерных сетей, промышленное строительство – прим. ред.).

Отдельным пунктом можно отметить выступление специалиста ООО "ПИИ "Севзапдорпроект" Александра Завгороднего - не члена Общественного совета и даже не автора проекта, но, как оказалось, имеющего весомое для администрации Вологды мнение по поводу того, стоит ли обсуждать с горожанами такие «мелочи» как внешний вид городской набережной.

- Лично мое мнение, что вопрос берегоукрепления - это не та тема, которую следует обсуждать со всеми вологжанами, - резюмировал Завгородний в ответ на робкие вопросы о том, нельзя ли было вместо сплошного бетона укрепить берег более привлекательным с точки зрения внешнего вида способом.

Выступление Завгороднего, видимо, произвело большое впечатление на присутствующих - большинство общественников согласились, что способ берегоукрепления, а, значит, и то, каким будет внешний вид главной городской набережной, - это не тема для широких общественных обсуждений.

Берегоукрпление набережной возле Красного моста. Фото Елены Петряевой.

Секретный проект

Вернемся к проекту берегоукрепления, реализация которого вызвала вопросы и у архитекторов в лице Надежды Снигиревой и многих вологжан (на момент написания статьи петиция с просьбой остановить берегоукрепительные работы в том виде, в котором они ведутся сейчас, набрала более 4,5 тысяч подписей - прим. ред.).

Любое берегоукрепление начинается проекта.

- Конструктивные решения набережных и систем берегоукрепления проектируются в рамках комплекса предупредительных мер по защите прибрежных зон искусственных и природных водоемов от размывания, обвала и воздействия волн, - из раздела 5 «Свода правил по проектированию и строительству». Минстрой, 2017 год.

По словам и.о. начальника департамента городского хозяйства Андрея Макаровского, проект берегоукрепления реки от моста 800-летия Вологды до улицы Гоголя был выполнен в рамках городской программы «Парки, сады, скверы, площади, набережные города Вологды», которая реализовывалась в 2009-2019 годах.

13 мая 2011 года прошел аукцион на разработку проектной документации «Благоустройство Набережной VI Армии от моста 800-летия до ул. Гоголя. 1 пусковой комплекс». Начальная цена составляла 4 069 314,96 рублей. Победителем было признано ОАО «Вологодавтодор», предложившее сделать проект за 2,8 млн рублей. Контракт с ним был заключен 30 мая 2011 года.

Как ни странно, новостей об этом контракте в то время не было ни на официальном сайте администрации Вологды, ни на ее новостном портале Вологда.рф.

Лишь 15 февраля этого года на заседании Общественного совета и.о. начальника департамента городского хозяйства Андрей Макаровский рассказал, что эти работы по проектированию были завершены в 2013 году. В администрации Вологды сказали, что проектно-сметная документация прошла госэкспертизу, имеет положительное заключение. Проект разделен на два этапа: берегоукрепление и благоустройство.

То есть проект в природе существует, за него заплатили почти 3 млн рублей из городского бюджета.

Издание "МК в Вологде и Череповце" (директор ООО "ИГ "Наш Регион", которое руководит редакцией этого СМИ, - Виталий Санкин, супруг начальника управления общественных связей администрации города Анны Санкиной - прим. ред.) сообщало, что 29 июня 2017 года проект был размещен на официальном сайте администрации Вологды. Мы попытались найти его там, но тщетно - ни 29 июня 2017 года, ни позже проект, судя по архивам, на сайте не появлялся. Не видели его, как мы помним, и члены Общественного совета.

Нас выручил сайт госзакупок - фактически секретный документ там отыскался. Качество рисунков, правда, оставляет желать лучшего, но кое-что из того, что нарисовали дорожники, все же можно разобрать: в утвержденном проекте не было сплошного бетонирования, на плане видны зеленые участки незатопляемой части берега.

- Обратите внимание на приёмы благоустройства и узлы, а также проектную организацию. Теперь дорожники определяют облик города, - комментирует архитектор Лев Анисимов.

Проект работ на Набережной VI Армии (кликните на изображения для увеличинения).

«Сам рисует, сам играет, сам поёт»

Отметим тот факт, что разработкой проекта берегоукрепления занималась фирма, основным видом деятельности которой является эксплуатация автомобильных дорог и автомагистралей – ПАО «Вологодавтодор» (ранее – ОАО).

Оказалось, что «Вологодавтодор» тесно связан с фирмой, выигравшей контракт на благоустройство набережной по этому проекту – «Магистралью». А связующим звеном между ними является учредитель и директор «Магистрали» Павел Волков.

Согласно данным "Контур-фокус", ОАО “Вологодавтодор» с 16 июня 2017 года было преобразовано в ПАО. Одним из учредителей этой фирмы было ООО «Дорстроймагистраль» (соучредители - Департамент имущественных отношений области, ЗАО «Транслизинг», ООО «Мосты и дороги»). Учредители «Дорстроймагистрали» – Вячеслав Алексеевич и Павел Вячеславович Волковы (последний также являлся директором). «Дорстроймагистраль» была ликвидирована в 2009 году. Зато в 2010 году появилась фирма с похожим названием, которую сейчас знают многие вологжане - ООО «Магистраль». Ее учредитель и директор - Павел Волков, и именно эта фирма выиграла контракт на благоустройство Набережной 6 Армии.

«Замечаний и комментариев не было»

Теперь перейдем к самому интересному: обсуждался ли проект реконструкции набережной, разработанный "Вологодавтодором" и реализуемый "Магистралью", с вологжанами? Ведь, по сути, это и было главной претензией Надежды Снигиревой к городским властям, которые она озвучила президенту Владимиру Путину.

Официальные СМИ после выступления Надежды наперебой начали убеждать вологжан, что с ними все было согласовано.

- Принятый к реализации проект 29 июня 2017 года был размещен на официальном сайте Администрации города Вологды для проведения общественных обсуждений. Но поскольку замечаний и комментариев к проекту не было, актом от 6 июля 2017 года специалисты приняли решение о продолжении аукциона в электронной форме без внесения изменений в документацию, - утверждает издание «МК в Вологде и Череповце».

Об этом заявил 15 февраля на Общественном совете в администрации города и Андрей Макаровский, заверив всех, что «замечаний и комментариев к проекту не было».

Как мы писали выше, отыскать проект на сайте администрации Вологды нам не удалось. Более того, никаких новостей о его общественном обсуждении, на которые приглашаются жители, не было ни на сайте администрации города, ни на его новостном портале Вологда.рф. Редакция Newsvo также может свидетельствовать, что никаких пресс-релизов об этих общественных слушаниях мы не получали. Когда они были проведены и кто стал их участниками, остается загадкой.

Не удивительно, что когда на берега Вологды пришла тяжелая техника "Магистрали", а берега после их работы начали напоминать дорожное полотно, общественность возмутилась. Ведь никакого широкого обсуждениям проекта с горожанами не было!

Нам удалось отыскать лишь одно упоминание о том, как некие общественники обсуждали внешний вид набережной. Знаменательный выезд Общественного совета случился осенью 2018 года, когда бульдозеры "Магистрали" уже вовсю трудились над наведением «красоты» на берегу в районе Красного моста. В роли общественников выступили депутат заксобрания Марина Денисова, директор «Вологдагорстройзаказчик» Юрий Мелочников, заместитель начальника департамента градостроительства Вологды Александр Борисовский, а также координатор проекта «Чистые игры» (проект, реализуемый при поддержке городской Администрации - прим. ред) в Вологде Иван Беличихин. Никаких нареканий к качеству работ, вопросов о том, почему выбран именно такой метод берегоукрепления, равно как и просьб посмотреть проектную документации у них не возникло.

- Члены Общественного совета Вологды 9 октября оценили на месте ход работ на набережной на левом берегу реки, высказали свои мнения как жители города. Я выразил мнение тысяч туристов, для которых веду экскурсии уже более сорока лет. Мнения аборигенов и гостей подчас различаются очень сильно. <...>Туристы, стоя у обелиска 800-летия, ахают, видя в областном центре живую реку в зеленых берегах, - мы превращаем ее в мертвый канал, - написал тогда краевед Александр Сазонов.

Послесловие

Подведем небольшой итог.

Во-первых, "Магистраль" работает с отклонением от первоначального проекта, в котором, например, в районе Красного моста был предусмотрен большой зеленый участок на берегу. По проекту, зеленая часть должна была составлять как минимум треть от берега. Куда делась зелень? Может, она просто «перетекла» в карманы подрядчиков? Ведь чем больше бетона на объекте, тем стоимость работ дороже.

Во-вторых, никаких обсуждений проекта не было. Ни тогда, когда он был готов, ни в июне 2017 года, когда он якобы выкладывался на официальном сайте администрации города "для проведения общественных обсуждений". Свидетельством того, что будущий внешний вид набережной никак ранее не обсуждался с горожанами, является и тот факт, что "замечаний и комментариев к проекту не было". Ситуация с выступлением Надежды Снегиревой, после которого нашлись тысячи жителей, голосующих против бетонирования откосов набережной реки, и десятки вологжан, опубликовавших посты против бетонных берегов в соцсетях, показала, что у людей есть и замечания, и комментарии.

Добавим, что осенью 2018 года вологжане, недовольные тем, как проводятся берегоукрепительные работы, подняли этот вопрос в соцсетях и СМИ, а сюжеты о бетонной вологодской набережной появились даже на федеральных каналах. И только после этого администрация Вологды вынужденно заговорила о том, что благоустройство прогулочной зоны наверху будет обсуждаться с горожанами. Правда, это уже совсем другая история.