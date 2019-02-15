Бетон спасет от затопления? В администрации Вологды обсудили благоустройство набережной

Накануне в городской администрации состоялось заседание общественного совета города по вопросу благоустройства Набережной VI армии. Его практически «экстренно» собрали после того, как архитектор Надежда Снигирева рассказала президенту о том, что зеленую набережную бетонируют, невзирая на протесты градозащитников. Чиновники говорили о том, что все делается правильно, что берегоукрепление бетоном необходимо для защиты жителей города от наводнений. Специалисты возражают, что бетон в таких случаях не поможет. На заседании побывал корреспондент Newsvo.

Фото: пресс-служба администрации Вологды, набережная летом 2018 года

"Не соответствует истине"

Заседание общественного совета открыл его председатель Михаил Зарецкий.

- Мы собрались по интересной теме, вы, наверное, многие смотрели телевизор, когда девушка Надежда Снигирева задала президенту вопрос, где фактически обвинила общественный совет в бездействии и много в чем еще. Но я изучил этот вопрос вчера и сегодня. Поговорил с Евгением Борисовичем Шулеповым, который стоял у истоков этого берегоукрепления. Мы находимся на стадии берегоукрепления, мы еще не приступили к благоустройству, мы собираемся объявить конкурс по благоустройству и в будущем объявить победителя. То, о чем говорила выступающая перед президентом, оно не соответствует истине. Поэтому мы решили еще раз собраться, поговорить, расставить точки над i, чтобы больше к этому не возвращаться, - сказал Михаил Зарецкий.

По словам и.о. начальника департамента городского хозяйства Андрея Макаровского, проект берегоукрепления реки от моста 800-летия Вологды до улицы Гоголя был выполнен в рамках городской программы «Парки, сады, скверы, площади, набережные города Вологды», которая реализовывалась в 2009-2019 годах. Напомним, Евгений Шулепов ранее также говорил, что благоустройство набережной будет вестись в рамках развития проекта «Насон-город».

- Проведение берегоукрепительных работ является решением проблемы, предотвращением негативного воздействия вод. Выполнение данных работ на участке от моста 800-летия до улицы Гоголя было необходимо для защиты населения и сохранности объектов культурного наследия, - отметил Андрей Макаровский.

Проект берегоукрепления разрабатывал «Вологодавтодор», с которым заключили контракт в мае 2011 года, однако работы были завершены только в 2013 году. В администрации говорят, что проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу, имеет положительное заключение. Проект разделен на два пусковых комплекса: берегоукрепление и благоустройство. Укрепить берег планируется на расстоянии 2 километра 740 метров. На строительство администрации Вологды выделяются субсидии из федерального бюджета.

- 29 июня 2017 года данный проект был размещен на официальном сайте администрации города для проведения общественных обсуждений. Актом от 6 июля 2017 года о результатах общественных обсуждений закупки пошла закупка по выполнению работ по благоустройству набережной VI армии. В связи с отсутствием замечаний и комментариев, - говорит Андрей Макаровский.

24 июля 2017 года прошел аукцион на «Выполнение работ по объекту: «Благоустройство набережной от моста 800-летия города Вологды до улицы Гоголя в городе Вологде 1 пусковой комплекс (берегоукрепление)». На него поступила только одна заявка – от ООО «Магистраль». Эта фирма и была признана победителем. Общая сумма контракта - 265 181 410 рублей. Видимо, эта сумма, озвученная на общественном совете, часть той, которая была указана в визуализации проекта в 2014 году - 447,4 млн рублей, см. фото в галерее). Все работы должны быть выполнены до 25 ноября 2019 года.

Слайд из предентации проекта, представленного в 2014 году (другие фото см. в галерее).

Градозащитница и член общественного совета города Ольга Смирнова задала вопрос, почему во время общественного обсуждения проекта благоустройства жителям не предоставили визуализацию – то есть картинки, как набережная будет выглядеть после его реализации. Она также спросила, почему документы были выложены на сайт в формате, который могут открыть только специалисты.

- Я считаю, что все было проведено в достаточном объеме, - ответил Андрей Макаровский.

Затем Ольга Смирнова еще раз переспросила, как звучит название контракта, заключенного с «Магистралью», и указала на то, что слово «благоустройство» там присутствует, поэтому некорректно говорить, что пока речь идет только о берегоукреплении. Ей ответили, что первая очередь проекта – берегоукрепление. Затем Ольга спросила, были ли учтены при проектировании требования к охране памятников, если экспертиза проекта комитетом по охране объектов культурного наследия проводилась только в 2018 году. Макаровский ответил, что в 2012 году, когда готовился проект, не было требования об экспертизе от комитета, а теперь есть.

После этого Михаил Зарецкий решил установить правило: от каждого члена общественного совета не более трех выступлений, и сказал Ольге Смирновой, что она «свой лимит уже исчерпала».

Следующим свой вопрос задал краевед Александр Сазонов:

- У меня очень простой вопрос к Андрею Александрович: откосы береговые все-таки у нас будут зеленые или нет? Что будет на берегах из зеленых насаждений и заложены ли средства на дальнейшее поддержание того, что будет построено, в городском бюджете.

- Я здесь хочу добавить следующее: на крутых берегах зеленых участков их немного, а на пологих берегах этих зеленых участков достаточно, - сказал на это Андрей Макаровский.

- Без берегоукрепления не обойтись, - добавил Михаил Зарецкий.

После общественного совета Александр Сазонов недоумевал, что ответа на свой простой вопрос он так и не получил.

Затем слово предоставили замначальника департамента градостроительства Александру Борисовскому. Он рассказал, что в ноябре 2018 года городская администрация объявила конкурс на проект благоустройства набережной после берегоукрепления. Участвовать в нем, как отметил Александр Борисовский, могли проектные и персональные коллективы, архитектурные мастерские и бюро, а также как профессиональные, так и начинающие архитекторы и дизайнеры. Прием заявок шел до 4 февраля, но их поступило только четыре, поэтому общественный совет выступил с инициативой продлить конкурс еще на месяц. Это решение было поддержано всеми членами совета.

В режиме видеосвязи к заседанию совета подключилась Надежда Снигирева. Она поблагодарила за возможность принять участие в обсуждении и высказала свои претензии к проекту. В частности, архитектор не понимает, почему был выбран именно этот вариант берегоукрепления – бетоном.

Фото Елены Петряевой.

- От наводнения этот метод не поможет абсолютно. Уровень паводковых вод окажется таким же, - говорит Надежда Снигирева.

- Когда разрабатывалась проектно-сметная документация, специалисты учли все факторы, все условия, и гидрологические, только таким образом можно принять техническое решение. И естественно, когда проектно-сметная документация утверждена, пройдены экспертизы, какие могут быть вопросы и сомнения, что это неправильно сделано. ПСД утверждена, - ответили ей.

Надежда также указала на неточности в проекте – по словам девушки, в техническом задании на проект прописано естественное берегоукрепление с помощью габионов. По факту же получается другой способ.

- Я смотрела проект, и там даже церкви нет, которая возле набережной, на ее месте идет дорога, это очень странно, - говорит девушка.

К обсуждению подключился начальник эколого-гидрологического отдела ООО «ПИИ «Севзапдорпроект» Александр Завгородний. Из его слов можно сделать вывод, что "использовать" габионы в проекте было нельзя. Почему же тогда такой проект утвердили?

- Вы бы спросили у людей, которые живут в затапливаемой зоне, они хотят иметь зеленый спуск с теми кустами, которые есть, или жить спокойно в незатапливаемой зоне? Я думаю, люди проголосуют жить спокойно. Красота здесь должна быть, я не против. Но умные люди говорят, что красота без доброты и необходимости – она ничто. Говорить о том, почему именно такой способ берегоукрепления. Были габионы, не было габионов. Я как специалист могу говорить, что заказчик не всегда понимает те необходимые условия, которые возникнут при проектировании. Габионы по СНИПУ ставятся только тогда, когда нет ледохода. Это же, по сути, проволока с камнями, и при ледоходе они разрываются.

Габионы. Фото сайта geo-sm.ru

Александр Завгородний отметил, что вопрос берегоукрепления требует, прежде всего, оценки специалистов, в отличие от дальнейшего благоустройства, которое необходимо обсуждать со всеми вологжанами.

На заседании общественного совета также выступила жительница Заречья, которая сказала, что вполне удовлетворена берегоукреплением и это лучше, «что было до этого». Участникам также показали видеообращения от депутатов ЗСО Антона Холодова и Марины Денисовой. Они призывали обратить внимание на вопрос берегоукрепления как обеспечения безопасности жителей. Марина Денисова также добавила, что «старушка-Вологда должна быть красивой, быть стильной, сохраняя при этом свои древние памятники архитектуры».

В финале заседания общественного совета его участники еще раз подтвердили, что в течение месяца прием работ на конкурс проектов по благоустройству набережной продолжится. Как сообщает пресс-служба городской администрации, «архитектурная идея должна представлять собой современное трансформируемое многофункциональное пространство». Проект может подразумевать пересадку деревьев, асфальтирование, установку скамеек, урн и арт-объектов. Оригинальный облик объекта должен вписаться в существующий исторический ансамбль.

Направить разработанные эскизные проекты архитекторы могут на электронный адрес: archmlv@mail.ru. Вся конкурсная документация размещена на сайте Вологодской областной организации Союза архитекторов России.

- Выбранную работу по итогу конкурса администрация города разместит в сети интернет, чтобы вологжане могли выразить свое мнение, также проект пройдет согласование в Общественном совете. Только после этого будет составлена смета и внесены поправки в бюджет города, - говорится на сайте администрации города

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