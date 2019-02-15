В Вологде собирают подписи против бетонирования откосов набережной реки

В Вологде собирают подписи против берегоукрепления откосов Набережной VI армии с помощью бетонных плит. Соответствующая петиция опубликована на сайте change.org.

- Сейчас под видом работ по берегоукреплению склоны набережной тотально заливают бетоном. Проект, полностью меняющий облик города, не проходил общественного обсуждения и был создан строительно-дорожными организациями без уважения к ценнейшему историческому ландшафту Вологды, с искажением вида памятников архитектуры. Городские власти не слышат жителей и специалистов! Мы требуем остановить текущие работы и изменить проект берегоукрепления на более щадящий и современный, с учётом сохранения исторических зелёных берегов, - пишут авторы петиции.

Петиция адресована губернатору Вологодской области и президенту России Владимиру Путину. На момент публикации новости обращение собрало более тысячи подписей.

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