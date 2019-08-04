Воркшоу и воршоп: в Вологде обсуждали судьбу городской набережной 

В Вологде 3 августа прошли два воркшопа: на них обсуждали, как должна выглядеть городская набережная, которую сейчас берегоукрепляют бетоном. Один из них, который прошел в споркомплексе «Спектр», организовала городская администрация, второй, проходивший в Союзе архитекторов, - защитники зеленых берегов реки, движение "Река объединяет". По своей сути оба мероприятия были одинаковыми: и там, и там работали с группами вологжан, и там, и там люди говорили о своем желании сохранить зелень. Но были и серьезные различия.

Воркшоп в «Спектре» модерировал Александр Старков, урбанист из Ижевска. Открывая обсуждение, он пояснил, что цель воркшопа – узнать, как представители разных сообществ внутри города видят развитие городской набережной и на основании этих мнений сформировать «коллективное видение».

Александр Старков призывает участников воркшопа в "Спектре" к тишине и порядку, фото Newsvo

Участникам пообещали, что материал, который получат на воркшопе, «станет основой для дальнейших действий, связанных с развитием, благоустройством, улучшением, повышением комфортности и удобства набережной».



Сначала там выступили эксперты, среди которых были и архитекторы, выступающие против бетонирования, и проектировщики, которые говорили, что бетон – лучшее решение. Затем участникам было предложено выбрать разные территории набережной и предложить, как они могут быть использованы.

Воркшоп в "Спектре", фото Newsvo

В конце мероприятия они презентовали свои идеи. Интересно, что воркшопе со своими соображениями выступала команда от финансового университета при правительстве России (Москва). Ее руководитель Максим Васильев, рассказал Newsvo что, несмотря на то, что они не вологжане, они уже с февраля живут в городе, трудятся над научно-исследовательской работой и, поскольку их пригласили, решили высказаться по поводу городской набережной. В эту команду, по его словам, также вошли студенты университета из Вологды.



В основном люди говорили о том, что нужны велодорожки, пешеходные дорожки, пункты проката лодок и велосипедов, спуски к воде, места для активности горожан – выступлений, выставок. Многие высказывались за сохранение зеленых спусков к воде и уникальной береговой линии реки Вологды. Но были и необычные варианты. Например, спортсмены установить на берегу реки разборный ринг, на котором боксеры смогут проводить тренировки, экраны для трансляции спортивных соревнований и кино. Кто-то предлагал высадить рябиновые деревья на берегах, прозвучала также идея организовать речной общественный транспорт в городе. Депутат ЗСО Марина Денисова высказалась по поводу того, что защитники зеленых берегов не принимают участия в субботниках на них. Команда финансового университета при правительстве Москвы выступила с провокационной идеей установить на набережной у ресторана «Дрова» макет Эйфелевой башни, тем самым «дорубить окно в Европу, прорубленное Петром».

Максим Васильев вместе с коллегой по команде презентует идею с установкой башни, видео Newsvo. Полную версию воркшопа смотрите на ютуб-канале администрации

— Соучастие — прекрасный инструмент демократии. Он повышает доверие к местному самоуправлению. Но, причиной ворк-шопа #ВологдаОбсудим было желание администрации города погасить протест уже принятого решения без участия вологжан. Легитимизировать бетонное берегоукрепление и проект приглашенных архитекторов, метко названный «Скамейки по бетону». Картинки этого проекта были на каждом столе обсуждения. Работы на набережной не остановлены. Это чистая манипуляция, а не соучастие, — рассказали Newsvo в движении «Река объединяет».

На воркшопе в Союзе архитекторов, который начался почти сразу после того, что был в «Спектре», пришли многие из тех, кто принимал участие в первом. Людей точно так же разделили на группы и сначала обсуждение судьбы вологодской набережной вели в них, а потом все вместе стали записывать тезисы.





- У нас идет сбор пожеланий, из него мы сделаем техническое задание, в ответ на которое эксперты-профессионалы подготовят проект, - сформулировал задачу воркшопа модератор Артем Гебелев (модератор бизнес-школы «Сколково», руководитель экспертной группы конкурса «Малые города и исторические поселения» Минстроя РФ).

Участники второго воркшопа, в первую очередь, говорят, что нужно сохранить видовые панорамы реки, ее флору и фауну (для этого остановить бетонирование и убрать уже уложенный бетон). Кроме того, по их мнению, нужно оборудовать на набережной широкие пешеходные дорожки и продумать закольцованные пешеходные маршруты. Вологжане думают, что нужно сохранить возможность проведения на реке традиционных праздников (масленицы, например) , продумать зимние пешеходные маршруты через реку, сделать круглогодичные и удобные спуски к воде.

Как и на первом воркшопе, в Союзе архитекторов говорили о том, что на набережной нужны велосипедные дорожки и места для активности жителей (площадки для занятий спортом, выступлений, выставок). Все предложения оформят в единый документ - техзадание.