Организаторы "Бессмертного полка" просят Вологодское отделение "Единой России" прекратить нарушения

30.04.2019 [Общество]

Организаторы "Бессмертного полка" попросили депутатов от "Единой России" в Вологде прекратить незаконно использовать символику акции. Обращение совета полка в Вологодское отделение "Единой России" было направлено 26 апреля.

Напомним, на прошлой неделе в соцсети ВКонтакте появились плакаты, на которых депутаты Игорь Катухин и Елена Земчихина от своего имени, без согласования с организаторами полка, приглашают вологжан присоединиться к «Бессмертному полку» и заявляют, что по их инициативе жителям бесплатно изготовят транспаранты с фотографией воевавших родственников. Такие же объявления были расклеены на подъезды домов в Вологде.

Позже читатели прислали нам фото аналогичного объявления от лица членов экспертного совета при мэре Вологды Андрея Муратова, Дмитрия Наумова и Михаила Маныка (см. фото в галерее).  Последний является руководителм ДК "Речник".

- 25.04.2019 г. ваша организация – Вологодское Региональное отделение партии «Единая Россия» (индивидуальный предприниматель при торговле товарами или оказании услуг) осуществила использование изображение символики «Бессмертного полка», которое охраняется зарегистрированным в установленным товарным знаком. Товарный знак зарегистрирован на имя МИПОД «Бессмертный полк», внесен в Государственный реестр товарных знаков за номером 606419.

В соответствии со ст.1484 Гражданского кодекса РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со ст.1515 Гражданского кодекса РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя компенсацию убытков или вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

В связи с вышеизложенным, убедительно просим вас прекратить нарушение исключительных прав МИПОД «Бессмертный полк» и не допускать подобных нарушений впредь. В случае продолжения противоправной практики в отношении символики нашего Движения, мы будем вынуждены поставить вопрос о вашей ответственности в соответствии с действующим законодательством, - говорится в обращении сопредседателя "Бессмертного полка" Сергея Лапенкова.

Ранее он пояснил NewsVo, почему эти объявления нарушают устав "Бессмертного полка". Информация обо всех нарушителях в разных городах России публикуется на сайте полка.

Отметим, что к нарушению прав на товарные знаки в Вологде, судя по происходящему, относятся избирательно. Например, когда городские власти в 2018 году выяснили, что товарный знак фестиваля "Голос ремесел" оказался в руках частной фирме, они попросили правообладателя - ООО "Ремесло" - безвозмездно передать городу зарегистрированный брэнд. А когда руководство фирмы отказалось, фестиваль стали проводить под другим названием, чтобы не нарушать закон, - "Город ремесел".

Тэги: бессмертный полк, депутаты, Единая Россия

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