Сергей Лапенков: «Бессмертный полк» не может быть связан ни с какой политической партией, чиновниками, депутатами»

NewsVo попросил организатора «Бессмертного полка» журналиста Сергея Лапенкова из Томска (в 2011 году он инициировал эту акцию вместе со своими коллегами Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым) прокомментировать ситуацию с использованием этой акции депутатами-единороссами Вологодской гордумы.

Напомним, на этой неделе в соцсети ВКонтакте появились плакаты, на которых депутаты Игорь Катухин и Елена Земчихина от своего имени, без согласования с организаторами полка, приглашают вологжан присоединиться к «Бессмертному полку» и заявляют, что по их инициативе жителям бесплатно изготовят транспаранты с фотографией воевавших родственников (см. фото в галерее).

Как рассказали NewsVo наши читатели, такие же объявления были расклеены на подъезды домов в Вологде.

«Бессмертный полк» в Вологде. 2014 года. Фото NewsVo.

- Такие истории уже были, когда политические партии, пытаясь помочь доброму делу, пиарились на «Бессмертном полку». Это было несколько лет назад в Брянской области, это было в лице депутата-коммунста Шаргунова на Урале. И в основном это было связано с выборами. У вас как раз осенью выборы (ред. - в сентябре 2019 года в Вологде пройдут выборы в гордуму), и вдруг внезапно, при том, что с 2013 года в Вологде проходит «Бессмертный полк», депутаты предлагают эту помощь. Здравый смысл подсказывает, что почти в каждой семье, в которой считают «Бессмертный полк» своей традицией, уже есть эти транспаранты, поэтому какой-то особой нужды в этом широком жесте нет. Возможно, когда-то, в первый год, когда эта акция только начиналась, в этой помощи был смысл — но где были эти депутаты тогда? А сейчас, накануне выборов, они появились во всей своей красе, - говорит Сергей Лапенков.

Сергей Лапенков отметил, что цель этих объявлений о «помощи» очевидна:

- Любое доброе дело, если оно искреннее и честное, оно безмянное. А тут на этих объявлениях в центре фамилии депутатов. Любому здравомыслящему человеку очевидно, для чего это сделано. Они [депутаты] занесены на гауптвахту «Бессмертного полка», стали новым украшением этой коллекции нарушителей Устава полка. Они как минимум нарушили два пункта: первый — это то, что эта история (ред. - «Бессмертный полк») не может быть связан ни с какой политической партией, чиновниками, депутатами, второй — что эта история не может служить ничьей карьере. К слову, кто им разрешил использовать логотип «Бессмертного полка» для этих целей? Мы еще почему не любим эти истории с бесплатными траснпарантами — в Томске в 2013 году выделили деньги на изготовление транспаратнтов. Во-первых, часть денег украла «Молодая гвардия», потом долго извинялась перед нами, во-вторых, сами люди отнеслись к этим транспарантам, как к любым бесплатным раздачам — кто-то потом это положил (ред. - на улице), оставил где-то, это не есть хорошо. Но даже не в этом дело. Тут можно не размениваться на какие-то варианты, история довольно лобовая — люди «прилипли» и попытались сделать так, чтобы их запомнили, как больших меценатов.

Некоторые читатели NewsVo спрашивали, можно ли присоединиться к полку без транспаранта и просто нести фото в руках. «Можно», - ответил Сергей Лапенков:

- Никакая форма не может быть важнее смысла. Если у человека нет транспаранта, он может просто принести фотографию. Многие люди приходят с самодельными транспарантами. Первый такой транспартант я видел в Томске — это была детская лопатка, и на саму лопатку была прикреплена фотография. Важно, чтобы для человека это была его семейная история, которая ему дорога.

Если вы столкнулись с фактами нарушения Устава Бессмертного полка, пишите на moypolk@list.ru