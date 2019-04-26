Депутаты-единороссы из Вологодской гордумы используют "Бессмертный полк" в своих целях

26.04.2019 [Общество]

В Вологде депутаты городской думы от "Единой России" Игорь Катухин и Елена Земчихина нарушают устав "Бессмертного полка", используя эту акцию в своих целях.

В соцсети ВКонтакте появились плакаты, на которых Игорь Катухин и Елена Земчихина от своего имени, без согласования с организаторами полка, приглашают вологжан принять участие в этой акции и заявляют, что по их инициативе жителям бесплатно изготовят транспаранты с фотографией воевавших родственников.

Для этого Игорь Катухин предлагает принести данные участника войны в офис фирмы - ООО ЧОП "Конвой". Согласно ЕГРЮЛ, директор этой фирмы - Ольга Катухина. А на сайте Вологодской гордумы написано, что Игорь Катухин "с 1993 года по настоящее время – Генеральный директор Ассоциации «Конвой»" (см. скриншот в галерее).

Организаторы "Бессмертного полка" в Вологде отмечают, что депутаты таким образом зарабатывают "политические очки" и что это является нарушением устава полка. Организатор "Бессмертного полка" в Вологде Сергей Семенов говорит, что в таких же нарушениях были замечены и некоторые другие депутаты.

Напомним, что в сентябре 2019 года в Вологде пройдут выборы в гордуму. В марте на встрече с жителями Игорь Катухин отчитался, что за прошедший год провел 18 личных приемов и принял 29 человек.

UPD: После разговора с организаторами "Бессмертного полка" в Вологде объявления Игоря Катухина о транспарантах были удалены из соцсети.

Сделать транспаранты с портретами родственников для акции "Бессмертный полк" можно самим или заказать по адресам, указанным в группе "Бессмертного полка" в Вологде.

Тэги: гордума, бессмертный полк, Единая Россия

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