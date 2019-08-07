В Вологде справедливоросс «передумал» снимать с выборов кандидата в депутаты гордумы от «Единой России»

Предвыборная гонка кандидатов в Вологодскую гордуму пополняется новыми исками в суд. Правда, на этот раз иск был отозван - его подавали в отношении депутата от "Единой России".

Кандидат в депутаты гордумы от "Справедливой России" Владимир Петраковский подал иск в Вологодский городской суд на прошлой неделе. В нем говорилось, что директор ДК "Речник" Михаил Манык, выдвинутый в депутаты гордумы от «Единой России» на 14 округе, занимается подкупом избирателей, поэтому Петрановский просил отменить его регистрацию в качестве кандидата.

8 июля в группе «Деловая Вологда» («подгруппа» ОнлайнВологды) появился пост о том, что пакете с надписью «Будь здоров без докторов» жителям 14-го округа дарят лекарства от имени Михаила Маныка. В том числе среди медикаментов был лоперамид – средство от диареи. К посту прилагалось фото «подарка»:

Об этом написали несколько СМИ, включая «Фонтанку», после чего пост из группы был удален.

- В иске указано, что в начале июля 2019 года кандидат в депутаты Михаил Манык распространил среди жителей своего округа наборы лекарств и агитационную газету, в которой рассказывается его биография. В наборе лекарств имелся лоперамид, настойка валерианы, бромгексин, нитроглицерин, анальгин и парацетамол. Препараты вологжанам вручали в пакете с надписью «Будь здоров без докторов». Информация о распространении Маныком лекарственных средств была озвучена в новостной ленте "Общественного Телевидения России" (выпуск от 9 июля 2019 года) и в новостной ленте «России 24» и размещена в социальной сети «Вконтакте», - сообщает пресс-служба судов.

Рассмотрение дела было назначено на 6 августа, но накануне выяснилось, что кандидат в депутаты гордумы от «Справедливой России» Владимир Петрановский свой иск отозвал. В связи с этим производство по делу прекращено, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

По информации NewsVo, полученной из собственных источников, отозвать иск попросили из Москвы.

Напомним, ранее четыре кандидата в гордуму от ЛДПР подали иски о снятии с выборов кандидатов от «Яблока». Однако они проиграли. Выдвиженцы от "Яблока" считают, что иски подавали технические кандидаты, которые «расчищают путь» для единороссов.