Родственница депутата Вологодской гордумы собирается заработать на историческом доме миллион рублей?

Родственница депутата Вологодской гордумы Владимира Новожилова, фирме которой в декабре достался исторический дом на Ветошкина, 3, уже перепродает его на Авито на миллион рублей дороже. При этом в объявлении о продаже не указано, что при покупке дома нужно соблюдать охранные обязательства, как того требует законодательство.

Напомним, 6 декабря этот дом с земельным участком площадью 578 кв. м за 1,17 млн рублей купило ООО "Агентство регионального развития Вологодской области". Фирма, купившая дом, была зарегистрирована недавно - 21 августа 2018 года. Учредитель и директор этого ООО - Вероника Васильевна Новожилова. У нее есть общий "бизнес" с депутатом Вологодской гордумы Владимиром Новожиловым: он является учредителем и президентом, а она - директором "Фонда помощи пенсионерам и инвалидам". Известно, что жену депутата зовут Вероника Новожилова.

Этот двухэтажный деревянный дом 1911 года постройки, известный как дом священника Суровцева, является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому он был продан с охранными обязательствами - сносить дом нельзя. Согласно условиям договора о продаже, новый владелец обязан провести противоаварийные и консервационные работы на доме до 1 октября 2019 года, а до 1 июля 2021 года отреставрировать его.

Между тем, уже 21 декабря на сайте Авито появилось объявление о продаже участка с этим домом за 2,2 млн рублей. Продавцом указана Вероника. В объявлении нет ни слова про охранные обязательства. Более того, объект культурного наследия продается просто как участок земли.

Newsvo будет следить за судьбой этого дома и посмотрит, как администрация города и Комитете по охране культурного наследия Вологодской области будут проконтролируют, чтобы дом был отреставрирован, а не снесен.

Отметим, что если дом купят второй раз за 2,2 млн рублей, получится, что дополнительный 1,03 млн рублей на этом заработает не бюджет города, а частное лицо.

В августе другая фирма Вероники Новожиловой, также зарегистрированная в этом году, - ООО "ВологдаГазСтрой" -стала собственником расселенного деревянного дома на улице Чернышевского, 60. Дом площадью 330 кв.м. вместе вместе с земельным участком площадью 877 кв.м. был продан за 2 523 600 рублей, а уже в ночь с 24 на 25 августа он загорелся.