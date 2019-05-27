«Я сейчас вам голову сломаю!»: в Вологде внук депутата угрожает в школе одноклассникам и поднимает руку на учительницу

Второклассник школы № 3 мешает проводить уроки, ведя себя так, словно школьные правила не для него. Если в 80-90-е годы за такое поведение просто выставляли за дверь, то сейчас ситуации, когда из-за поведения одного ребенка страдают и дети, и педагоги, стали не редкостью. В школе № 3 ситуация «осложняется» тем, что хулиган – внук депутата областного заксобрания от "Единой России", а директор школы - депутат Вологодской гордумы от этой же партии.

«Вы только слово мне скажите, блин!»

В распоряжении редакции Newsvo оказалась видеозапись, на которой запечатлен учебный процесс в школе № 3 в Вологде. На кадрах видно, как один из учеников угрожает проломить голову однокласснику, сидящему на первой парте. В этот момент учительница делает ему замечание, после чего внимание школьника переключается на неё.

- Только тронь! - предупреждает классный руководитель малолетнего хулигана, слыша его угрозы в адрес сидящего на первой парте мальчика. - А вы только слово мне скажите, блин! - кричит в ответ школьник. Разъяренный, он с силой хватается за парту, ударяет ею об пол, скидывает предметы, лежащие на ней, и направляется в сторону учителя. - Ты с мамой своей так разговаривай, а не со мной, - делает замечание педагог. В этот момент школьник стоит в метре от учителя, сжимая кулаки и качая головой. Видно, что он сильно рассержен. - К врачу, наверное, надо обратиться, твой дедушка хотел мне вызвать, а я сейчас тебе вызову, - продолжает классный руководитель. - Я вам такое вызову! Я вам сейчас голову сломаю! - разъяренный хулиган подходит к учительскому столу, склоняется над ним и продолжает кричать: - Чо надо блин!

Педагог встает из-за стола, и в этот момент мальчик делает удар. Учительница предлагает хулигану пройти к директору, чем немного остужает его пыл. На последних кадрах видеозаписи школьник молча уходит за дверь, находящуюся за задними партами.

Под прицелом видеокамер

Инцидент происходит во втором классе средней школы № 3. По словам родителей ребят, которые на условиях анонимности решили поговорить с нашим изданием, этот случай - далеко не единичный.

- Такие сцены у нас, можно сказать, традиция. Этот мальчик с самого начала обучения ведет себя неадекватно, ругается, оскорбляет наших детей и учительницу, дерется, - рассказывает Виктор (имя изменено - прим. ред.). - Он может лазить по портфелям одноклассников, брать их вещи, телефоны.

Родители рассказали, что после очередных разборок между родственниками хулигана и родителями остальных учеников в классе было решено установить две видеокамеры.

- Все наши жалобы на неадекватное поведение ребенка его родителям не приносили результата. Его мама считает, что на сына наговаривают, что он не виноват, а на драки его провоцируют сами же ребята. В итоге мы решили, что в классе нужно поставить видеокамеры. Как говорится, чтобы были веские доказательства. Мы сами оплатили их установку, родители этого ребенка также были не против.

Случай с угрозами в адрес одноклассника и педагога, который попал на камеры, произошел в апреле этого года. После этого родители решили обратиться с заявлением в правоохранительные органы с просьбой провести проверку и дать оценку происходящему.

Кто защитит права детей и учителя?

Главный «герой» скандального видео, по информации родителей, является внуком одного из депутатов законодательного собрания области. Именно высокий пост родственника, по мнению родителей, мешает школе разрулить ситуацию и принять адекватные меры реагирования.

- Конечно, директор школы в курсе этой ситуации, - говорит Виктор, - Мы неоднократно писали жалобы, просили разобраться и дать возможность нашим детям обучаться в здоровой психологической обстановке. Но воз, как говорится, и ныне там. Более того, по нашей информации, после очередной выходки хулигана в школу приходил его дед и требовал уволить учительницу. Директору даже были обозначены жесткие сроки увольнения. Слава богу, пока наша учительница на своем месте, но мы боимся, что после очередного визита высокопоставленного родственника она может оказаться без работы. Вообще, искренне жаль нашего классного руководителя, поскольку мальчик явно научен взрослыми о своих правах, постоянно говорит учителю, что она не имеет права делать ему замечания, ведет себя вызывающе, оскорбляет и, как видим, может даже ударить её. Кто защитит права учителя в этой ситуации?

Очевидно, что помощь нужна и самому ребенку, мешающему другим. Почему этой проблемой не занимаются?

Кстати, дедушка школьного хулигана является депутатом областного парламента почти 20 лет. Известно, что в 2009 году он также попал в скандальную историю: поставив свою иномарку возле законодательного собрания под запрещающим знаком, он отказался подчиниться требованиям инспектора убрать машину и предъявить документы.

Школа № 3. Фото: Newsvo

Кадетское воспитание

Примечательно, что класс, в котором учится внук депутата, считается кадетским. На видеозаписи видно, что мальчики одеты в форму.

- У них даже есть так называемый наставник, майор, - рассказывают родители. - На видео за минуту до инцидента он выходит из класса.

В школе № 3 действительно есть кадетский класс. На сайте школы сообщается, что он открыт с 1 сентября 2018 года.

"Предполагается выполнение следующих учебных, воспитательных и социальных задач:

- создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, эмоционального, психического и физического формирования личности кадетов, всемерное развитие их способностей и творческого потенциала;

- привитие с раннего возраста чувства ответственности за свои поступки, ответственности за товарищей, беспрекословного подчинения законам и требованиям общественной морали при активном развитии чувства собственного достоинства, а также формирование высокой общей культуры, нравственных и деловых качеств, способствующих выбору жизненного пути;

- учет психологических особенностей и умственных склонностей каждого воспитанника, позволяющий создавать оптимальные условия для воспитания верности Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государству, честному выполнению долга и служебных обязанностей и утверждение в сознании и чувствах патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям, повышению престижа государственной, особенно, военной службы", - говорится на сайте школы в описании программы обучения в кадетском классе.

- О каких высоких идеалах и благоприятных условиях можно говорить, когда в школе ежедневно наши дети, а также учительница подвергаются психологическому, а нередко и физическому насилию со стороны этого ребенка? - возмущаются родители. - Вместо того, чтобы получать в школе знания, наши дети вынуждены находиться в постоянном стрессе. По сути, никакого нормального учебного процесса , а уж тем более того, что заявлено в программе обучения кадетского класса, из-за этого ребенка в нашем классе нет.

Школа не гарантирует безопасность?

Директор средней образовательной школы № 3 Надежда Мочалова является депутатом Вологодской городской думы. В городской парламент она избиралась от партии «Единая Россия». Дед школьного хулигана представляет в областном заксобрании эту же партию. Может, партийная иерархия и дисциплина не позволяют директору школы решить проблему школьного буллинга в отдельно взятом классе?

- Мальчик одно время приходил в школу с ножом. Он занимается каким-то спортом, то ли самбо, то ли боксом, и наносит удары очень технично, - говорит Виктор. - Честно говоря, мы очень опасаемся за здоровье своих детей. Однажды мы открыто спросили у директора, может ли она гарантировать безопасность нашим детям. Она ответила отрицательно. Наши дети по понятным причинам не общаются с этим ребенком. Если честно, то в этой истории главная жертва - этот мальчик. Его надо спасать, и как можно скорее. Потому что завтра может быть уже поздно. Все наверняка в курсе истории керченского стрелка. Мальчик был замкнут, озлоблен, не общался с одноклассниками. Однажды он взял ружье и пришел с ним в школу, чтобы отомстить своим одноклассникам и учителю. Мы не хотим повторения этого сценария! Почему молчит школьный психолог, почему директор не видит угрозы в сложившейся ситуации? У нас очень много вопросов, но главное - мы хотим, чтобы наши дети имели возможность учиться спокойно и были в школе в безопасности!

Справка

Можно ли отчислить ребенка из начальной школы и какие для этого нужны основания?

Отвечает юрист Александр Назаров: