В Вологде учитель школы № 3, которой угрожал ученик, отказалась от классного руководства

В школе № 3 учитель отказалась от кадетского класса, в котором один из детей мешал вести уроки. Об этом Newsvo стало известно из собственных источников. 28 мая в классе прошло собрание, на котором родителям детей был представлен новый классный руководитель.

Известно, что заявление об отказе от классного руководства педагог, которой ее ученик обещал "сломать голову", написала еще до публикации скандального видео. Это подтверждает слова родителей о том, что проблема не решается давно и что этот случай на уроке - не единичный.

На собрании присутствовала директор школы № 3 Надежда Мочалова. Получить ее комментарии нам не удалось: по телефону в приемной директора несколько дней либо сигнал "занято", либо просто не отвечают. При этом издание "В точку" сообщило, что их журналисту, которому удалось дозвониться до директора, Надежда Мочалова комментировать ситуацию отказалась.

После публикации скандального видео в комментариях стали распространять ложную информацию о том, что у родителей мальчика якобы не было доступа к этому видео. Это не так – доступ к видео был у всех родителей.

Добавим, что в настоящее время проверкой инцидента занимается региональное управление следственного комитета по Вологодской области.

Newsvo попросил психолога Павла Хорошутина из Центра научной психологии «Технологии Идеала» прокомментировать, как действовать взрослым в случаях, когда со стороны детей в школе появляется агрессия: