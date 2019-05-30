В Вологде учитель школы № 3, которой угрожал ученик, отказалась от классного руководства
В школе № 3 учитель отказалась от кадетского класса, в котором один из детей мешал вести уроки. Об этом Newsvo стало известно из собственных источников. 28 мая в классе прошло собрание, на котором родителям детей был представлен новый классный руководитель.
Известно, что заявление об отказе от классного руководства педагог, которой ее ученик обещал "сломать голову", написала еще до публикации скандального видео. Это подтверждает слова родителей о том, что проблема не решается давно и что этот случай на уроке - не единичный.
На собрании присутствовала директор школы № 3 Надежда Мочалова. Получить ее комментарии нам не удалось: по телефону в приемной директора несколько дней либо сигнал "занято", либо просто не отвечают. При этом издание "В точку" сообщило, что их журналисту, которому удалось дозвониться до директора, Надежда Мочалова комментировать ситуацию отказалась.
После публикации скандального видео в комментариях стали распространять ложную информацию о том, что у родителей мальчика якобы не было доступа к этому видео. Это не так – доступ к видео был у всех родителей.
Добавим, что в настоящее время проверкой инцидента занимается региональное управление следственного комитета по Вологодской области.
Newsvo попросил психолога Павла Хорошутина из Центра научной психологии «Технологии Идеала» прокомментировать, как действовать взрослым в случаях, когда со стороны детей в школе появляется агрессия:
- Важно понимать, что если ребенок ведет себя агрессивно, на это есть свои причины. Очень часто причина кроется в семье. В отношениях между родителями бывают трудные периоды, которые выливаются в конфликты, запреты и т. д. Все это влияет на поведение ребенка. К агрессивному поведению могут приводить и другие причины: желание самоутвердиться среди сверстников, увлечение жестокими играми и фильмами. Столкнувшись с агрессией, в первую очередь будет полезно запастись терпением и понаблюдать за ситуацией в течение нескольких дней. Не упустить момент и сразу начать искать решение проблемы. Одним из главных факторов успешной коррекции агрессии у школьников выступает своевременность.
- Работать с проблемой комплексно: потребуется помощь родителей, учителей, психолога — только так можно предотвратить разрушительные последствия поведения и остановить развитие негативного сценария. Как реагировать педагогам на агрессивное поведение детей? Не оскорблять и не сравнивать этого условно «плохого» ребенка с условно «хорошими». Тем более в присутствии сверстников. Найти возможность тет-а-тет искренне поинтересоваться о его состоянии, что его тревожит, нужна ли ему помощь. Такие тайные разговоры, которые действительно остануться только между учителем и учеником, сформируют доверие и уважительное отношение к друг другу. Зачастую педагоги тут же стараются наказать ребенка, выгнать с урока, поставить двойку, сделать красную запись в дневнике, тем самым подпитывая подсознательные стремления ребенка. Хотел привлечь к себе внимание — получилось! Наказания — отрицательное подкрепление со стороны педагогов — не работают, начинается негласный конфликт: «ах ты мне так, а я тебе так». Этот процесс затягивается и провоцирует новую жестокость. Если не прервать его, то патологическая модель поведения закрепляется как у ученика, так и у учителя. Привычку проявлять агрессию они потом могут транслировать и на другие сферы жизни.