В Вологде еще один кандидат от "Единой России" использовал "Бессмертный полк" в предвыборных целях

Организаторам "Бессмертного полка" прислали из Вологды фотографию предвыборных листовок кандидата в Вологодскую гордуму от партии "Единая Россия" на округе 13 Максима Выдрова. В одной из них перечислено, что сделано за последние месяцы, и в списке этих дел - изготовление штендеров для акции "Бессмертный полк".

Согласно уставу "Бессмертного полка", эту акцию нельзя использовать как имиджевую площадку.

- Это нарушение устава, нельзя использовать Бессмертный полк в любом виде для политической карьеры. Говоря проще, сделал доброе дело (допустим) - останься безымянным героем, - пояснил NewsVo один из организаторов акции Сергей Лапенков.

Напомним, в апреле в соцсети ВКонтакте появились плакаты, на которых депутаты-единороссы Игорь Катухин и Елена Земчихина от своего имени, без согласования с организаторами полка, приглашали вологжан присоединиться к «Бессмертному полку» и заявляли, что по их инициативе жителям бесплатно изготовят транспаранты с фотографией воевавших родственников. Такие же объявления были расклеены на подъезды домов в Вологде. Позже читатели прислали нам фото аналогичного объявления от лица членов экспертного совета при мэре Вологды Андрея Муратова, Дмитрия Наумова и Михаила Маныка (см. фото в галерее). Двое последних сейчас баллотируются в гордуму от "Единой России".

После этого организаторы "Бессмертного полка" попросили депутатов от "Единой России" в Вологде прекратить незаконно использовать символику акции.