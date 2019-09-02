Досрочное голосование в Вологде: "карусель", подкуп жителей и голос умершего избирателя

Вместе с досрочным голосованием за кандидатов в Вологодскую гордуму в областной столице начались подкуп избирателей и голосование одних и тех же жителей на разных участках («карусель»). А на одном из УИКов в Заречье свой голос «умудрился» отдать даже умерший вологжанин. Некоторые нарушения накануне обсудили на Территориальной избирательной комиссии города. В итоге председатели трех УИК были отстранены от исполнения обязанностей.

Жалоба о нарушениях поступила на округе № 10. Выяснилось, что 30 августа на избирательных участках 293 и 294 проголосовали одни и те же избиратели. То есть человек приходит с паспортом на один участок, голосует, а потом идет на другой участок и там снова голосует.

Председатель ТИК Вологды Максим Зуев заявил во время заседания комиссии в воскресенье, что эти нарушения подтвердились и видеозаписи с участков были переданы в полицию. Предположительно, такое же нарушение произошло и на участке № 291:

-Также от заявителя поступила информация, что аналогичные факты имели место быть на участке 291, жалоба была около полудня. Также следственно-оперативная группа выезжала на место, проверяла списки кандидатов. В настоящее время идет проверка. Поскольку нарушения более чем серьезные, деяния уголовно наказуемы, административным правонарушением здесь, извините, даже не пахнет, в случае установления данных фактов виновные лица должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Сейчас следователи изучают изъятые с УИКов видеозаписи.

От председателей УИК 291 Елены Лушниковой и УИК 294 Марианны Мишуринской поступили заявления о сложении полномочий. От председателя УИК Инги Смекаловой заявления (ред. – на момент заседания ТИК 1 сентября) не поступало, но ее также отстранили из исполнения обязанностей. Отметим, что они пока остаются членами ТИК. По закону, причинами исключения из избирательной комиссии могут быть тяжелая болезнь, смерть или вступивший в законную силу приговор суда.

Примечательно, что Инга Евгеньевна Смекалова - это ФИО женщины, которая в августе представляла в суде интересы кандидатов от ЛДПР. Они подавали иски о снятии с выборов кандидатов от "Яблока". Выдвиженцы от "Яблока" считают, что это технические кандидаты, которые «расчищают путь» для единороссов.

Добавим, что по факту вышеперечисленных нарушений должно быть возбуждено уголовное дело, однако в УМВД по Вологодской области нам сказали, что все материалы переданы в следственное управление СК РФ по Вологодской области, а там нам пока комментариев не дали.

Вышеперечисленные УИК относятся к округу № 10, где баллотируются восемь(!) кандидатов. За кого были отданы "фейковые" голоса, можно предположить, исходя из предыстории. По данным NewsVo, во время праймериз "Единой России" развернулась борьба внутри самой партии и ее сторонников. "Желаемым" кандидатом от этой партии на округе № 10 предположительно был Иван Котов, начальник юридического отдела ООО "Северная нефтяная компания". Однако получилось так, что праймериз выиграла Наталия Анчукова - жена Василия Анчукова, известного вологжанам по истории с незаконным сносом здания "Труда" в Вологде. В итоге Иван Котов пошел по этому округу самовыдвиженцем. А заявление о нарушениях на УИКах поступило от наблюдателей кандидата-единоросса Наталии Анчуковой.

Кроме того, что в соцсети ВКонтакте появилось видео, на котором избиратели рассказывают, что им дали 200 рублей, чтобы они проголосовали за кандидата от "Единой России" Дмитрия Наумова. Это слышали кандидаты от "Справедливой России" и КПРФ, которые в этот момент стояли рядом с УИК 313. А одна из женщин, согласившаяся отдать свой голос за 100 рублей на УИК 311, деньги так и не получила. Вологжанка написала по этому факту заявление в полицию (ред. - фотография заявления имеется в распоряжении NewsVo).

Более того, по словам кандидата от КПРФ на округе № 15 Сергея Городишенина, секретарь ТИК Вологды Зубов после этого написал на него заявление в полицию. Как пояснил NewsVo сам Сергей Городишенин, его еще не вызывали, но, как он понял, его обвиняют в том, что он якобы мешал работе избирательного участка.

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